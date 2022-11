On m’a remis une pelle à poussière et une brosse et on m’a dit de nettoyer après mon bébé dans un café – j’étais mortifié

Une maman fait rage après que le personnel d’un café lui a tendu une pelle à poussière et une brosse et lui a dit de nettoyer les dégâts de son bébé.

La femme s’est adressée à Mumsnet pour exprimer sa frustration et déclencher un débat sur qui avait raison.

Une maman a été mortifiée lorsque le personnel du café lui a tendu une pelle à poussière et lui a dit de nettoyer les dégâts de son bébé Crédit : Getty

Elle a écrit: “Je vais avec un groupe d’amis et nos bébés dans un café chaque semaine. Apparemment, l’avant-dernière semaine, la gérante du café s’est attaquée à l’une des mamans parce qu’elle a dit que son bébé faisait des dégâts sous son haut chaise et elle ne l’a pas nettoyée avant de partir.

“Cette semaine, alors que je faisais mes bagages pour partir – avec un bébé fatigué et hurlant qui refusait de faire la sieste à cause de ses dents – elle m’a donné une pelle à poussière et une brosse et a pointé les quelques morceaux de nourriture sous sa chaise haute et m’a demandé de nettoyer C’est annoncé comme un café très familial.

“Est-ce déraisonnable de demander à un parent de nettoyer le sol après son bébé ? Je suis déchirée car d’un côté, je vois bien à quel point ce serait embêtant pour le personnel.

“D’un autre côté, je n’apporte pas de produits de nettoyage avec moi et c’est annoncé comme adapté aux familles, ce qui, je pense, signifierait qu’ils sont conscients que les bébés font du désordre!”

Tout le monde n’était pas aussi sympathique.

Un utilisateur a posté: “Je dirais que la nourriture sur le sol est au-delà du domaine du désordre normal et je m’attendrais à ce qu’on me demande de le nettoyer. Les gens sont des pourris absolus dans les cafés et les restaurants.”

Un autre a déclaré: “Quand mon fils était à ce stade de laisser tomber des choses d’une chaise haute, je demandais une pelle à poussière et une brosse ou j’utilisais des lingettes pour ranger. C’est juste poli envers le personnel.”

Un troisième a déclaré: “S’ils vous offrent la pelle et la brosse et que votre bébé fait le désordre avec la nourriture, je le nettoierais avant de partir.

“Vous le balayez sûrement pendant que votre bébé est encore dans la chaise haute ? Cela prendrait une minute pour le faire.”

Alors qu’un quatrième a déclaré: “Vous auriez dû nettoyer après votre bébé. Je suis choqué de voir à quelle fréquence je vois des gens sortir et laisser un désordre partout sur le sol.

“Si un adulte laissait tomber de la nourriture, il la ramasserait. Vous devriez donc le faire aussi pour votre bébé.”