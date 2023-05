On m’a remis une facture de 20 000 £ après avoir précipité mon chien chez le vétérinaire d’urgence – la race est une bombe à retardement

LES propriétaires d’un chien de compagnie ont reçu une facture de 20 000 £ après que le chien ait été transporté d’urgence chez le vétérinaire.

Sabrina, qui a un bouledogue français appelé Matisse, dit que la race est une « bombe à retardement ».

Daniele et Sabrina disent que la facture est trop élevée Crédit : Une affaire actuelle

Matisse a passé six jours chez le vétérinaire pour recevoir un traitement d’urgence Crédit : Une affaire actuelle

Le couple australien avait payé plus de 2 600 £ à un éleveur réputé pour Matisse Crédit : Une affaire actuelle

Elle a déclaré à 9Now’s A Current Affair, faisant référence au coût énorme pour sauver la vie du chien: « Je ne pouvais pas y croire. »

Daniele, le propriétaire de l’autre chien, a ajouté : « C’est une facture énorme, donc nous leur demandons simplement de reconsidérer. »

Sabrina a déclaré qu’ils avaient déboursé plus de 2 600 £ à un éleveur réputé pour leur animal de compagnie enregistré, le chien, maintenant âgé de cinq ans, rencontrant des problèmes de santé.

Elle a déclaré: « Malheureusement, ces bouledogues français, ce sont des bombes à retardement. »

Sabrina et Daniele ont remarqué que les pattes arrière de Matisse étaient devenues bancales le dimanche de Pâques, alors ils l’ont emmenée chez un vétérinaire local deux fois ce jour-là et elle a été renvoyée chez elle.

Sabrina a dit qu’elle pensait que le chien souffrait encore beaucoup et que sa respiration était devenue mauvaise.

Alors ils l’ont précipitée à Sydney Veterinary Emergency & Specialists.

Pendant qu’ils étaient là, on leur a dit que Matisse devait être gardée là-bas pendant la nuit afin de la stabiliser.

On leur a demandé de laisser 1 6000 £ à titre de caution et de signer certains documents.

Matisse se battait pour sa vie et devait subir une intervention chirurgicale, des scanners, des tests et une surveillance – qui ont tous un prix.

Daniele a déclaré: « Nous avons continué à obtenir des estimations… et elles devenaient de plus en plus élevées. »

Le couple n’a pas d’assurance pour animaux de compagnie et le vétérinaire a déclaré que le premier devis fourni s’élevait à 4 700 £ – mais que le coût ne cessait d’augmenter.

C’est un projet de loi énorme, donc nous leur demandons simplement de reconsidérer Danièle

Au total, Matisse a passé six jours chez le vétérinaire, accumulant une énorme facture de 19 668 £.

Entre autres choses, la facture comprenait un supplément de 2 177 £ pour les jours fériés, une chirurgie de la colonne vertébrale qui coûtait 1 700 £, des tomodensitogrammes coûtant 1 465 £ et 15 pilules de paracétamol qui coûtaient 23 £.

Daniele et Sabrina ont dit que la facture était bien trop élevée, mais le vétérinaire n’a pas bougé, alors ils ont été obligés de faire des sacrifices pour leur chien bien-aimé.

Sabrina a déclaré: « J’ai dû vendre quelques sacs à main de créateurs dont je ne voulais pas vraiment me séparer.

« Tu fais ce que tu as à faire. »

Daniele a déclaré qu’ils avaient dit au vétérinaire qu’ils ne pourraient réunir que 15 400 £ ce jour-là.

Elle a ajouté: « J’ai dit: » Si je peux vous obtenir l’argent, pouvez-vous nous donner le chien? Et elle dit: « Ok, eh bien, nous sommes contents de ça ».

Le Dr Robert Zammit, un vétérinaire de l’ouest de Sydney, qui n’était pas impliqué dans les soins du chien, a déclaré que les vétérinaires devaient être francs sur les coûts dès le départ afin que les gens puissent prendre une « décision claire ».

Cependant, il a déclaré que dans certains cas, « les gens veulent des soins équivalents à ceux d’un humain pour leurs animaux, mais (ne sont) pas prêts à payer pour cela ».

Le Dr Zammit a déclaré: « Si vous allez avoir un chien, surtout si vous avez payé 2 600 £ pour un chien, vous voudrez peut-être penser à payer des frais raisonnables pour une assurance pour animaux de compagnie, une assurance maladie pour votre chien, car il peut obtenir très cher. »

Sabrina et Daniele disent comprendre que le vétérinaire a sauvé la vie de Matisse mais veulent qu’ils « aient du cœur » et « qu’ils revoient leurs honoraires ».

Une déclaration de Sydney Veterinary Emergency & Specialists (SVES) a déclaré: «Notre hôpital est un hôpital spécialisé et d’urgence et fournit le plus haut niveau de soins par une équipe de chirurgiens vétérinaires spécialisés, souvent dans des situations d’urgence.

« Comme c’est notre pratique habituelle, le client a été informé et a consenti au coût de ce cas unique et critique avant le traitement après avoir choisi entre des options de traitement alternatives.

«Le client a également obtenu un deuxième avis auprès d’un tiers indépendant sur le traitement proposé et les coûts avant de consentir au coût de la chirurgie.

« Matisse s’est présenté dans un état critique nécessitant des soins intensifs vitaux et un traitement pour des complications spécifiques à la race.

«Cela comprenait l’intubation, l’imagerie diagnostique, la chirurgie complexe de la colonne vertébrale et des soins infirmiers individuels 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pendant son traitement.

« La norme de soins était égale à ce qui serait fourni à un humain dans une unité de soins intensifs. »

Le couple a reçu une énorme facture pour les soins de Matisse Crédit : Une affaire actuelle

Le couple avait précipité Matisse chez le vétérinaire d’urgence le dimanche de Pâques Crédit : Une affaire actuelle