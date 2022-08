On m’a refusé l’entrée dans les pubs pour avoir porté des SHORTS dans une vague de chaleur de 30 ° C – c’est ridicule

Un HOMME a fustigé les pubs de sa région pour avoir refusé de le laisser entrer, lui et ses copains, alors qu’ils portaient des shorts – malgré des températures étouffantes.

Jordan Hookem, 25 ans, dit qu’il s’est senti “en colère et confus” face à la règle, car les femmes étaient toujours les bienvenues en short.

Jordan Hookem dit qu’on lui a refusé l’entrée dans les pubs pour avoir porté des shorts Crédit : Facebook

Le joueur de 25 ans a frappé sur les sites de Scarborough Crédit : Facebook

Le DJ, qui vit à Scarborough, a déclaré que lui et ses amis étaient furieux après s’être vu interdire d’entrer dans des alcools en short alors que les températures montaient à 30 ° C.

Il a déclaré à YorkshireLive: “Comment se fait-il que les hommes ne soient pas autorisés à porter des shorts alors que les femmes le sont, une jambe est sûrement une jambe?

“Certes, les gens ne pensent pas ‘Je ne vais pas là-dedans, cet homme a les jambes écartées’ en passant devant ?

“Je peux légèrement le pardonner dans des circonstances normales, mais nous sommes dans une vague de chaleur et c’est l’été.

“C’est torréfier, qui se promène dans un costume cinq pièces complet ou un jean pour quelques pots par temps aux Maldives – s’adapter aux circonstances ou prendre du retard.”

Jordan – qui DJ dans des lieux autour de la ville – pense que les patrons de pub se tirent une balle dans le pied avec les règles car cela signifie qu’ils manquent d’argent.

Il a ajouté: “Je comprendrais un peu si ses shorts de sport ou de travail étaient recouverts de peinture, mais est-ce vraiment si mauvais en chino ou en jean.

“Je veux dire, si vous préférez que nous huit dépensions notre argent ailleurs plutôt qu’une longueur de fil du genou à la cheville, alors qu’il en soit ainsi.

“Je me souviendrai aussi, l’hiver venu, où dépenser mon argent.

“Cela semble tout simplement idiot que les endroits refusent de l’argent, nous y avons probablement dépensé environ 100 £ et je ne comprends tout simplement pas pourquoi une station balnéaire en été refuse les gars en short, cela me rend confus et déconcerté plus que tout.”

Jordan dit que lui et ses copains ne se donnent pas la peine de se battre et essaient plutôt de trouver un autre endroit pour boire.

Il a ajouté: “C’est ennuyeux parce que le personnel de la porte est celui qui doit annoncer la nouvelle, et ce n’est pas juste de se lever et de se disputer avec eux alors que ce n’est pas de leur faute.

“Alors je l’accepte et je continue mais ça devient ennuyeux quand deux ou trois endroits te refusent.”

Cela survient alors que des vagues de chaleur torrides ont frappé le Royaume-Uni ces dernières semaines.

En juillet, la Grande-Bretagne a été frappée par un grésillement de 40 ° C alors que le pays a signalé la journée la plus chaude jamais enregistrée.

Et au cours de la semaine dernière, les températures ont grimpé à 35 ° C alors que les Britanniques affluaient vers les parcs et les plages pour profiter du soleil.

Mais des orages ont maintenant frappé certaines parties du Royaume-Uni alors que de fortes averses emportaient la vague de chaleur.

Cela survient au milieu de quatre jours d’avertissements météorologiques alors que les inondations soudaines font des ravages dans certaines parties du pays.