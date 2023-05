On m’a refusé des soins dentaires après qu’on m’ait dit que j’étais trop gros pour le fauteuil de mon dentiste – j’étais abasourdi

Un HOMME a été laissé « insulté et bouleversé » après s’être prétendument vu refuser des soins dentaires parce qu’il était « trop ​​gros » pour le fauteuil.

David Bottomley, de Penderyn, au Pays de Galles, a déclaré qu’il était « sidéré » par la décision après avoir été un patient régulier de la chirurgie pendant une décennie.

David Bottomley a affirmé qu’on lui avait dit qu’il était «trop gros» pour la chaise de son dentiste Crédit : Media Wales

Il a dit qu’il était » estomaqué » par l’épreuve Crédit : Media Wales

David, 65 ans, qui pèse 22 pierres, a déclaré qu’il était allé chez le dentiste pour faire remplacer deux couronnes, mais qu’on lui avait dit de partir en raison de sa taille.

On lui aurait également dit qu’il ne pouvait pas retourner au cabinet en raison de la façon dont il avait répondu au personnel.

David a déclaré à Wales Online: « Il m’a fallu deux heures pour me rendre chez le dentiste car je dois prendre deux bus de Penderyn à Glynneath. Je me suis assis après y être arrivé et j’ai commencé à remplir une application sur moi-même.

« Environ cinq minutes plus tard, alors que j’étais encore en train de le remplir, elle m’a appelé et m’a dit : « Malheureusement, monsieur, vous êtes trop grand et nos chaises ne pourront pas supporter votre poids ».

« J’ai trouvé cela insultant. Je me suis mis en colère et j’ai élevé la voix, mais je n’ai pas insulté et je n’ai pas juré, mais le dentiste est sorti et m’a dit que je devais partir et que je serais rayé du liste.

« Je me suis dit : ‘Pour qui se prennent-ils ? Me dire que je suis trop grosse et me retirer de leur liste.’ J’ai bien dit que j’étais en colère, c’était un choc pour le système d’entendre quelque chose comme ça. »

L’ancien propriétaire du pub indigné a ajouté que les couronnes étaient tombées alors qu’il mangeait une poire et a fulminé: « Est-ce mon problème que leurs chaises ne fonctionnent pas? »

La chirurgie a insisté sur le fait qu’elle a agi conformément aux directives de santé et de sécurité, mais David a été stupéfait qu ‘ »en 2023, un dentiste ne peut pas s’occuper des personnes en surpoids ».

Il a poursuivi: « Je voulais partager mon histoire pour dire que cela se produit et que c’est une insulte. Je veux aussi dire aux gens de se renseigner auprès de leur dentiste s’ils ont maintenant la même politique concernant le poids des patients, car cela me fait perdre mon temps.

« J’aurais aimé qu’on me le dise beaucoup plus tôt. Ce n’est pas comme s’ils ne me connaissaient pas. J’ai ce poids depuis 15 ou 20 ans et je vais chez le même dentiste depuis 10 ans.

« Oui, je suis légèrement en surpoids et j’ai une maladie cardiaque, mais toute la clientèle mérite sûrement des soins dentaires. »

David s’inquiète également d’être rayé de la liste des patients de la clinique et du temps qu’il faudra pour avoir à nouveau accès aux services dentaires.

Un porte-parole de la pratique a déclaré: « Bien que nous ne puissions pas commenter en détail le cas de M. Bottomley, nous pouvons garantir que nous avons agi conformément aux directives convenues en matière de santé et de sécurité.

« Les fauteuils utilisés pour traiter les patients ont des limites de poids, ce qui signifie qu’il serait dangereux de les utiliser pour prodiguer des soins dentaires à tout patient dépassant cette limite.

« Les patients qui ne peuvent pas être traités dans des fauteuils dentaires standard sont ensuite référés au service dentaire bariatrique communautaire de Swansea Bay, qui dispose d’un fauteuil spécialisé.

« Nous sommes désolés d’apprendre que M. Bottomley a soulevé ces préoccupations, mais nous sommes plus qu’heureux d’en discuter avec lui s’il souhaite nous contacter directement. »

La British Dental Association affirme que des évaluations des risques sont effectuées dans tous les cabinets pour déterminer la limite de poids des fauteuils.

Un porte-parole de l’organisme a déclaré: « Il est important que vous découvriez le poids maximum que votre fauteuil dentaire peut supporter (normalement environ 20 pierres) afin que vous puissiez parler aux patients qui, selon vous, pourraient dépasser ce poids. »