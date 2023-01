On m’a interdit d’entrer dans un pub avec mes amis pour une raison ridicule – je suis furieux

UNE FEMME atteinte d’épilepsie dit qu’on lui a refusé l’entrée d’un pub en raison de son état de santé.

Cerys Fletcher a montré une carte d’identité valide à son arrivée au bar Peaky Blinders à Manchester, mais on lui a dit qu’elle ne pouvait pas entrer.

Cerys Fletcher dit qu’on lui a interdit d’entrer dans un pub le jour de l’an Crédit : MEN Media

Le joueur de 21 ans était sorti pour fêter le 21e anniversaire d’un ami Crédit : MEN Media

Le personnel a exigé qu’elle produise un passeport ou un permis de conduire ou qu’elle soit refoulée.

Mais la jeune femme de 21 ans ne peut pas conduire en raison de son épilepsie, elle utilise donc une carte alternative – Validate UK – pour prouver son âge.

Cerys, de Bury, a déclaré au Manchester Evening News: “J’ai eu des problèmes comme celui-ci dans le passé, mais pas aussi dégoûtant que celui-ci.

“Je lui ai dit que c’était de la discrimination. Je n’arrive pas à me sortir ça de la tête.”

Cerys et huit copains avaient réservé une table au bar pour une fête d’anniversaire le jour de l’An.

Ils ont payé un acompte de 90 £ pour garantir la place et ont été informés à l’avance de la politique d’identification du lieu, a déclaré Peaky Blinders.

Les responsables ont maintenant déclaré que le groupe obtiendrait un remboursement complet.

Cerys a déclaré que la moitié de la fête – là pour célébrer le 21e anniversaire d’un ami – est arrivée sur les lieux 20 minutes plus tôt pour leur réservation.

Le portier a demandé une pièce d’identité à leur arrivée, qu’ils auraient toutes produites.

“Je lui ai tendu le mien et il y a jeté un coup d’œil et a dit:” Nous n’acceptons pas cela “”, a déclaré Cerys.

“Il a dit que ce n’était pas une pièce d’identité légale. La pièce d’identité contient tout ce qui est provisoire, mais elle n’a pas mon adresse.

“J’ai sorti mes cartes bancaires et un bout de papier jaune vif qui dit que je suis épileptique avec mon nom et ma date de naissance mais il ne l’a toujours pas accepté.”

L’état de santé de Cery – qui affecte le cerveau et provoque des convulsions – l’empêche de détenir un permis de conduire, complet ou provisoire.

Au lieu de cela, elle fait partie du programme Validate, qui permet aux personnes de prouver leur âge et leur identité sans utiliser de passeport ou de permis de conduire.

Cerys a déclaré : « J’ai été dans [other] pubs et bars et ils l’ont accepté.

“Je suis parti parce que j’étais tellement bouleversé. Mes amis n’étaient pas en colère et mon petit ami m’a demandé pourquoi [it wasn’t accepted] et il l’a appelé ac ***.

“[Two people in my group] parlé à la direction et ils ont juste dit que nous ne pouvions pas entrer, fin.”

NUIT ‘RUINEE’

Cerys et ses amis ont trouvé un autre bar pour faire la fête, mais elle a dit que la nuit avait été “gâchée”.

Un porte-parole du bar Peaky Blinders, inspiré de la série à succès de la BBC du même nom, a soutenu sa politique d’identification.

Ils ont déclaré: “Conformément aux conditions de la licence de nos locaux, Peaky Blinders applique une politique de défi 25 qui oblige les clients qui ont l’air de moins de 25 ans à produire une pièce d’identité avec photo valide.

“Notre licence stipule également qu’aucun enfant (de moins de 18 ans) n’est autorisé sur le site après 19h.

“La réservation en question était pour un 21e anniversaire à 19 heures. En tant que tel, tous les membres présents devaient produire une pièce d’identité avec photo valide pour entrer dans les locaux.

“Certains membres du groupe en question n’ont pas pu fournir de pièce d’identité valide et se sont donc vu refuser l’entrée sur le site.

“Ceci est clairement indiqué sur la page de réservation de notre site Web et décrit dans nos conditions générales de réservation, qui doivent être acceptées afin de payer l’acompte.

“Nous avons depuis été en contact avec la responsable de la réservation qui nous a expliqué qu’elle n’avait pas respecté ces politiques lors de la réservation.

“Nous leur avons également fourni un remboursement complet.”

Validate UK, qui a émis la carte de Cerys, a cessé ses activités en 2021, mais les cartes restent valides à condition qu’elles comportent un hologramme PASS en bon état, ce que fait Cerys.