On m’a facturé un prix exorbitant pour le fish & chips. . . la facture m’a rendu furieux

UN COUPLE en vacances a claqué les prix exorbitants dans un magasin de fish and chips, qu’ils ont qualifié de « honteux ».

Mike et Jane Turner étaient dans la ville balnéaire de Salcombe, Devon, lorsqu’ils se sont arrêtés pour le déjeuner – mais le prix leur a mis un goût amer dans la bouche.

Mike Turner a partagé sa frustration en ligne Crédit : Kennedy News

La petite portion a coûté au couple un joli centime Crédit : Kennedy News

Le couple a affirmé avoir dépensé 15 £ pour une portion de fish and chips à partager, ainsi que deux canettes de soda, mais la taille des portions les a choqués.

Mike s’est rendu sur Facebook et a déclaré: « Nous avions parcouru six miles et avions très chaud, faim et épuisement.

« Nous allions prendre un sandwich mais c’était 8 £ chacun et pour moi c’est [not acceptable] et j’ai refusé de le payer alors nous avons dit que nous partagerions du fish and chips. »

Mais lorsque la portion de fish and chips est arrivée à leur table, le couple était furieux que le poisson ait « la taille d’un sachet de sauce tomate ».

Mike a déclaré: « Nous avons toujours vraiment soutenu les habitants, nous utilisons les Air BnB locaux, les taxis locaux et les pubs locaux, c’est donc ce qui fait le plus mal.

« Ils reçoivent beaucoup d’affaires en hiver de la part des gens qui marchent sur le South West Coast Path.

« Cela l’a éclipsé, nous n’irons plus à Salcombe. Cela l’a terni. Ils facturent ce qu’ils veulent en espérant que la majorité des gens le paieront. »

Les utilisateurs en ligne ont été choqués par la petite portion, et l’un d’eux a déclaré: « C’est une arnaque et typique des cafés qui profitent du commerce de passage.

« Cela donne une mauvaise réputation aux cafés et aux plats à emporter, pas aux promeneurs. »

Certains n’étaient pas impressionnés que Mike ait critiqué une entreprise « locale » et ont souligné que la crise du coût de la vie les affectait également.

Un autre TikToker a partagé qu’elle avait été facturée 55 £ pour du fish and chips dans un « chippy chic ».

Sa critique vidéo du repas a été appréciée par plus de 1 200 personnes – beaucoup partageant sa surprise face au coût, bien que d’autres aient choisi le restaurant primé.

Le partenaire de l’examinateur a levé le pouce à la fin de la vidéo – bien que les deux aient semblé choqués par le prix.

La paire a été facturée 39,90 £ pour deux grandes portions d’églefin et de frites, 2,95 £ pour la sauce au curry, 1 £ pour un oignon mariné, 5,70 £ pour leurs Coca-Cola et un supplément de service de 6,19 £ – totalisant 55,74 £ au total.

Le TikToker a déclaré aux téléspectateurs: « Nous avons décidé de visiter le meilleur chippie de Londres.

« C’est certainement la poissonnerie la plus chère que je connaisse.

« Ces types ont remporté de nombreux prix pour leur fish and chips, nous avons donc décidé de voir si cela valait le coup.

« À l’intérieur, il y avait vraiment, vraiment beaucoup de monde – un cadre assez démodé mais un peu kitsch, mais le personnel était vraiment, vraiment adorable. »

Elle a décrit le poisson comme « parfaitement cuit » et les frites comme « géniales » – mais a dit qu’elle « hurlait » à la « présentation » du cornichon dans son propre plat.

Et elle a conclu sa critique mitigée en disant: « Dans l’ensemble, la nourriture était bonne et nous avons débarrassé nos assiettes, mais le prix – je veux dire … »

Les hashtags qu’elle a ajoutés à son clip comprenaient les phrases « le plus cher » et « trop ​​cher? »

Dans les commentaires ci-dessous, elle était d’accord avec quelqu’un qui a qualifié cela d ‘ »arnaque ».