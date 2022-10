On m’a envoyé une facture d’eau de 2 000 £ après que mon association de logement n’ait pas réussi à réparer une fuite… Je l’ai signalé mais personne n’aide

Une maman qui a reçu une lourde facture d’eau de près de 2 000 £ dit qu’elle a signalé une fuite à son association de logement, mais qu’elle n’a pas réussi à la réparer.

Melanie Scott de Mendez, 51 ans, de Newquay à Cornwall, a reçu une facture de 1 763,29 £ pour six mois d’utilisation après que South West Water l’ait avertie d’une fuite.

La mère de deux enfants a dû payer une facture d’eau de 2 000 £ après que son association de logement n’ait pas réussi à réparer une fuite Crédit : fourni

Melanie, qui paie normalement environ 77 £ par mois normalement, a tenté à plusieurs reprises de signaler ses inquiétudes à son fournisseur de logements, Sanctuary Housing, et à la compagnie des eaux alors que la lourde facture augmentait.

Mais elle dit que ses plaintes ont été ignorées alors que les coûts continuaient d’augmenter.

Melanie pense que la fuite a commencé vers le 20 juin lorsqu’elle a été contactée par South West Water qui a averti que sa consommation était “anormalement élevée”.

Ils lui ont demandé de faire un certain nombre de vérifications autour de sa propriété pour essayer de savoir d’où cela venait.

Une fois qu’il a été découvert que la fuite se trouvait à l’extérieur de la propriété, elle affirme qu’on lui a dit que c’était la responsabilité du fournisseur de logements de la réparer.

Elle a déclaré: “Ils ont proposé de suspendre ma facture jusqu’au 20 juillet, mais lorsque j’ai contacté mes gestionnaires immobiliers, Sanctuary Housing, ils ont envoyé un gars qui n’a pas pu résoudre le problème.

“Ensuite, rien ne s’est passé pendant des semaines, alors j’ai déposé plusieurs plaintes officielles auprès de Sanctuary Housing et de South West Water parce que j’étais maintenant accusé pour la fuite.

“Je n’ai reçu que des réponses automatisées disant que quelqu’un me contacterait dans les 48 heures – mais personne ne m’a jamais répondu jusqu’à ce que je parle à la presse.

“J’ai finalement appelé South West Water en août pour demander une sorte de soutien parce que rien ne se passait, et ils ont simplement dit qu’il s’agissait d’un différend avec un tiers.”

Bien que sa maison lui ait été fournie par Sanctuary Housing, la facture d’eau est à son nom.

Elle dit que même si elle n’a pas à payer la facture, cela affecte quand même sa cote de crédit.

Melanie a déclaré: “Vous ne savez tout simplement pas si vous allez un jour régler le problème ou si vous devrez payer quelque chose parce que vous n’avez pas soulevé le problème plus tôt – mais comment aurais-je pu le savoir.

“C’est évidemment très stressant et inquiétant, et la question n’est toujours pas résolue techniquement.”

Sa plus grande frustration à propos de l’incident est que l’eau est simplement “gaspillée inutilement”, en particulier lors d’une interdiction nationale des tuyaux d’arrosage.

Elle a maintenant entendu à la fois South West Water et Sanctuary Housing, qui affirment avoir fait de la réparation une priorité.

Un porte-parole de Sanctuary Housing a déclaré que la société s’était engagée à terminer les réparations dès que possible et avait engagé un entrepreneur pour enquêter sur la fuite.

Leur déclaration a ajouté: “Nous parlerons à notre locataire pour discuter de l’augmentation de ses factures d’eau et nous sommes désolés que ce problème prenne plus de temps que prévu à résoudre.”

Un porte-parole de South West Water a déclaré: “Nous contacterons le client et l’association de logement de toute urgence pour nous assurer que la fuite fait l’objet d’une enquête et qu’une réparation est effectuée le plus rapidement possible.

“Nous réparons jusqu’à 2 500 fuites par mois et utilisons les dernières technologies telles que l’IA et les satellites pour trouver et réparer les fuites encore plus rapidement.

“Si les clients repèrent une fuite, nous leur demandons de la signaler via notre site Web ou en nous appelant sur notre ligne d’assistance téléphonique 24 heures sur 24 afin que nous puissions enquêter.”

La société a déclaré que bien qu’il incombe à l’association de logement de réparer la fuite en tant que propriétaire de la propriété, South West Water pourrait effectuer une réparation si nécessaire.

Il a déclaré qu’il chercherait à offrir une allocation de fuite pour supprimer les frais excédentaires une fois la fuite réparée.