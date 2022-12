On m’a dit que ma maison serait détruite au bulldozer pour faire place à un Lidl avec un préavis de quelques semaines seulement – mais je REFUSE de déménager

Une locataire DEFIANT s’est engagée à lutter contre les tentatives d’expulsion – afin que sa maison puisse être rasée au bulldozer pour faire place à un Lidl.

Les locataires de cinq maisons ont reçu des avis leur donnant quelques semaines seulement pour quitter leurs maisons louées à Greetland, West Yorks.

Rebecca Lawrence, qui vit dans l’une des maisons louées, dit qu’elle sera la dernière femme debout Crédit : STEVE ALLEN

Le propriétaire a initialement donné aux locataires jusqu’au 12 janvier pour déménager, mais il est entendu que cela a maintenant été prolongé d’un mois. Crédit : STEVE ALLEN

Ils ont reçu un préavis de départ de deux mois de la part de leur propriétaire qui a réservé le terrain pour le supermarché économique.

La date limite du 12 janvier a maintenant été prolongée d’un mois – mais Rebecca Lawrence, 46 ans, s’est engagée à être la dernière femme debout.

Elle a déclaré à Sun Online : « Je ne vais nulle part tant qu’ils ne me font pas. C’est mon droit.

“Ce sont nos maisons. Les gens vivent ici depuis des années.

“Et personne à Greetland ne veut d’un autre supermarché. Il y a déjà une coopérative et Tesco – et Aldi est à dix minutes à pied.”

Rebecca, qui vit dans sa maison mitoyenne depuis un an, faisait partie des familles qui ont reçu des lettres leur disant de partir avant le 12 janvier.

Elle a déclaré: «C’était complètement à l’improviste. Nous avons reçu une note en novembre disant que nous devions partir en janvier.

“J’étais juste choqué, je ne pouvais pas y croire. Comment êtes-vous censé trouver un nouvel endroit où vivre dans deux mois alors que vous devez également vous occuper des vacances de Noël? C’est impossible.

« Je sais que je ne fais que louer la propriété mais c’est cruel d’agir comme ça.

“Ils ont envoyé un géomètre cet été et j’ai demandé à l’agent immobilier s’ils vendaient, mais ils ont insisté sur le fait que non.

“Ils ont dit qu’il n’y avait rien à craindre – mais ils me mentaient juste au visage.”

Rebecca travaillait dans une usine mais a dû partir après avoir subi une opération à la colonne vertébrale.

Son loyer de 375 £ par mois est couvert par les prestations jusqu’à ce qu’elle reçoive le feu vert des médecins pour reprendre le travail.

En attendant, elle craint de ne pas pouvoir s’offrir un nouveau logement.

Elle a dit : « Il n’y a rien que je puisse me permettre. C’est tout 600 £ par mois et plus. J’ai du mal à payer mes factures car je n’ai pas les moyens d’allumer le chauffage. J’ai mis 30 £ au compteur et j’ai de la chance si ça dure la semaine.

« Ma sœur m’a offert son grenier mais j’aurais l’impression d’être intruse. Elle a un petit ami et ils sont très aimés – je me sentirais juste comme une groseille.

“L’alternative à ne pas rester ici est d’être dans la rue. Il n’y a rien d’autre ici que je puisse me permettre.

« L’agent immobilier m’a proposé la maison d’en face. Mais c’est 600 £ par mois plus les factures – je ne peux pas payer ça.

“Et pourquoi voudrais-je vivre là-bas et regarder ma maison être rasée au bulldozer pour un supermarché?”

Les personnes vivant dans cinq propriétés à la jonction de Saddleworth Road et Stainland Road ont été informées en novembre qu’elles devraient sortir dans deux mois.

Il est entendu que l’agent de location, Boococks, et le propriétaire John Horsfall, ont prolongé le préavis d’un mois supplémentaire.

Mais Rebecca a ajouté: “C’est un mois supplémentaire, mais qu’est-ce que ça vaut quand il n’y a pas d’autres propriétés là-bas que je peux me permettre?”

LUTTER POUR S’OFFRIR UNE NOUVELLE PLACE

Les locataires comprennent Anna Blackwell, maman de trois enfants, qui vit dans la maison depuis 14 ans et Steve Shirley, qui loue sa maison depuis 10 ans.

Le menuisier Ethan Walshaw, 27 ans, a emménagé dans l’une des maisons l’année dernière avec sa petite amie enseignante du primaire.

Le couple, qui paie 575 £ par mois de loyer, doit maintenant emménager avec ses parents à 30 minutes à Bradford, dans le South Yorkshire.

Il a déclaré: «Nous comprenons que cela fait partie intégrante de la location – que le propriétaire pourrait vendre. Il a le droit de le faire.

« Mais on nous a à peine laissé le temps de trouver un autre endroit.

« Nous avons cherché des maisons, mais il n’y a rien là-bas. Personne ne quitte les locations à cette période de l’année.

«Et partout ferme à Noël, ce qui rend tout beaucoup plus difficile.

“Cela aurait été mieux s’ils nous avaient donné un peu plus de préavis.”

Le conseiller local de Lib Dem, Paul Bellenger, a décrit les expulsions comme une “bombe” et fait pression pour un délai prolongé en mars.

Il a déclaré: “C’est Noël et les gens veulent le passer à la maison et ne pas chercher un endroit où vivre et ranger leurs affaires. C’est une mauvaise période de l’année et il n’y a pas beaucoup de propriétés sur le marché.”

Dans un communiqué, Lidl a déclaré: “Bien que nous explorions actuellement des options pour amener un nouveau magasin Lidl à Calderdale, nous ne possédons pas actuellement le site de Saddleworth Road.

“Néanmoins, nous sommes en conversation avec les propriétaires actuels et pour confirmer, le délai donné aux résidents n’est pas une exigence de Lidl GB.”

Une demande de planification pour le magasin proposé devrait être soumise au cours de la nouvelle année.

Boococks et John Horsfall ont été approchés pour commentaires.

Rebecca dit ‘Je ne vais nulle part jusqu’à ce qu’ils me fassent’ Crédit : STEVE ALLEN