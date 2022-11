On m’a dit que j’étais en panne et j’ai été sectionné – la réalité était encore plus terrifiante

UNE EMPLOYÉE DE L’HÔPITAL a été sectionnée et a dit qu’elle faisait une dépression alors qu’elle souffrait en réalité d’une infection cérébrale rare.

Stacey Drummond, 33 ans, a appelé les flics et a affirmé qu’elle était harcelée par un cinglé qui affichait des barres de chocolat à sa porte.

Stacey Drummond et sa famille n’avaient aucune idée de ce qui n’allait pas chez elle lorsqu’elle a été frappée par une maladie mystérieuse Crédit : Paul Reid

Stacey a passé des mois à l’hôpital même après avoir reçu un diagnostic d’une maladie cérébrale rare Crédit : fourni

Stacey est devenue obsédée par la nourriture alors qu’elle était malade Crédit : fourni

Stacey avec sa sœur Nicola, est maintenant sur la bonne voie pour se rétablir après son calvaire Crédit : Paul Reid

Son comportement est devenu très étrange et de plus en plus violent et agressif, mais des tests répétés n’ont rien trouvé de mal médical chez elle.

Elle a été enfermée dans un hôpital psychiatrique, mais après que Stacey ait lancé un appel déchirant à l’aide, sa sœur Nicola, 36 ans, a continué à pousser les médecins à rechercher des causes.

Finalement, ils ont réalisé qu’ils avaient raté quelque chose lors d’un test et Stacey, de Dundee, a été diagnostiquée avec l’une des maladies cérébrales les plus rares au monde.

Elle est maintenant sur le lent chemin de la guérison après une année cauchemardesque, mais estime qu’elle doit tout à sa sœur et au reste de la famille.

Stacey a déclaré: “Nicola m’a définitivement sauvé la vie. Je ne serais peut-être pas là aujourd’hui si ce n’était pas pour elle.

“Je me sens tellement chanceuse de l’avoir eue dans mon coin pour me défendre.

« Ce n’est pas la faute de l’hôpital, ils ne savaient tout simplement pas à quoi ils avaient affaire.

« Mais sans Nicola, je ne sais pas ce qui me serait arrivé. Je pourrais encore être enfermé dans une salle quelque part.

En février, Stacey venait de déménager dans un nouvel appartement des mois après une rupture dévastatrice lorsqu’elle a remarqué que tout ralentissait alors qu’elle regardait la télé.

Puis elle a compris que quelqu’un regardait dans son appartement et lui envoyait de la restauration rapide.

Sa sœur inquiète a pensé que tout cela était réel et l’a amenée à appeler la police.

Stacey a déclaré: «Je me souviens d’avoir vu quelqu’un devant ma porte et d’avoir entendu ma sonnette retentir. Cela a continué.

« Je n’avais pas emménagé depuis longtemps et je commençais à avoir peur. Ce n’était pas réel. C’était juste que mon cerveau ne fonctionnait pas correctement.

“J’ai appelé la police et l’un d’eux m’a demandé si j’avais pris de la drogue.”

Les agents ont contacté le médecin généraliste de Stacey et elle a subi un bilan de santé mentale.

Mais elle a commencé à souffrir de crises et de convulsions ainsi que d’épisodes bizarres où elle a débité des informations et des chiffres.

Après un incident terrifiant, elle a lancé un appel désespéré à l’aide.

Nicola a déclaré: «Il y aurait cinq ou six heures de la journée où elle serait quelqu’un d’autre. J’ai eu très peur.

« Une nuit, je me suis allongé sur le lit avec elle et elle a demandé : ‘Est-ce que je vais mourir’ ?

«Je lui ai dit de ne pas être ridicule et que nous allions comprendre ce qui se passait.

« Stacey m’a supplié de l’aider. Elle a dit qu’elle savait que quelque chose n’allait pas et qu’elle pouvait le sentir dans son corps.

Un séjour de deux semaines à l’hôpital Ninewells, où elle travaillait, lui a permis d’obtenir un autre bilan de santé sain malgré un barrage de tests.

Nicola a estimé que le personnel était obsédé par sa rupture et elle a été sectionnée et enfermée à l’hôpital Carseview de Dundee.

Puis vint l’appel de Ninewells qui a tout changé. Les médecins ont remarqué une petite quantité de liquide dans les résultats d’un test de ponction lombaire qu’ils avaient manqué auparavant.

Le nombre de cellules sanguines de Stacey était erroné et les médecins ont estimé qu’il y avait une chance qu’elle ait une encéphalite anti-récepteur NMDA.

Les chances d’attraper la maladie auto-immune sont inférieures à une sur un million et une seule autre personne a déjà été traitée à l’hôpital.

La condition horrible tourne le système immunitaire de la personne contre son propre corps.

Nicola a déclaré: “Ils m’ont dit qu’elle devrait être l’une des personnes les plus malchanceuses au monde pour l’attraper.

“Ils ne pouvaient pas me dire grand-chose car tout ce qu’ils savaient venait de Google.

«Mais ils ont convenu qu’elle était soignée dans le mauvais hôpital et l’ont sortie de là. Nous étions très naïfs parce que nous pensions que c’était la fin.

Stacey a commencé avec une forte dose de stéroïdes qui l’a rendue extrêmement agressive et obsédée par la nourriture.

Elle essaierait de duper des amis pour qu’ils commandent son McDonald’s et fouillerait la maison des parents Grant et Maureen pour trouver de la nourriture.

Alors que les semaines passaient et qu’il n’y avait aucune amélioration, sa sœur continuait ses recherches et retrouvait le père d’une victime américaine.

Il a dit à Nicola que Stacey pourrait avoir une tumeur et qu’elle devrait exhorter les médecins à rechercher cela.

Mais sa sœur était si violente et incontrôlable qu’elle a dû être menottée par des flics alors qu’elle tentait de s’échapper de l’hôpital.

Après avoir été assommée et mise sous ventilateur, les médecins ont découvert une tumeur non cancéreuse sur son ovaire qui était à l’origine de l’infection.

Elle a eu une opération d’urgence et la vidéo ci-dessus la montre se remettre sur pied après des semaines d’assommation.

Mais quand elle est revenue, elle n’était toujours pas elle-même et a continué à attaquer ses proches et le personnel.

Stacey a été renvoyée à l’hôpital Carseview et enfermée à nouveau dans une salle.

Après des semaines enfermées, elle a été autorisée à faire des visites à domicile et a commencé à se remettre remarquablement.

Sa mémoire a progressivement commencé à revenir et elle a commencé à faire quelques heures par semaine au travail. Et elle s’est assurée d’avoir son McDonald’s.

Stacey a déclaré: “J’ai l’impression de m’être endormie pendant six mois et de me réveiller grosse. Je ne me souviens pas vraiment de tout ça.

« Ma sœur plaisante avec moi et dit que je vais bien si c’est tout ce dont j’ai à m’inquiéter. Tous les autres sont vraiment passés par là.

“J’ai raté une année mais même si j’ai l’air différent, je ressens la même chose qu’avant.”

Nicola est en train de s’assurer que tout le monde est conscient de la condition pour essayer d’épargner aux familles le chagrin qu’elle a traversé.

Elle a déclaré: «C’est juste un test simple pour le diagnostiquer.

« L’auraient-ils repéré plus rapidement à Stacey s’ils avaient su ce qu’ils cherchaient ? Nous ne le saurons jamais.

“Mais si cela avait été repris au début, Stacey n’aurait peut-être jamais atteint les niveaux extrêmes qu’elle a atteints.”

L’épreuve a rapproché la famille et ils ont juré de tirer des leçons de ce qu’ils ont vécu.

Nicola a déclaré : « Nous avons tous une vision différente maintenant. La vie est bien trop courte pour des disputes idiotes ou quelque chose comme ça. Vous n’avez aucune idée de ce qui se passe au coin de la rue.

