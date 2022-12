On m’a dit que je serais condamné à une amende pouvant aller jusqu’à 200 £ ou traduit en justice après le vol de mes poubelles – je n’ai pas les moyens de payer

Une maman de deux enfants était terrifiée à l’idée d’être condamnée à une amende ou traduite en justice après que ses poubelles aient été volées.

Luisa Collins, 43 ans, s’est fait entailler trois poubelles générales après les avoir éteintes tout au long de l’année et a dû payer environ 20 £ par fois pour en obtenir une nouvelle.

Luisa Collins n’arrêtait pas de se faire voler ses poubelles Crédit : Le Soleil

Elle était terrifiée à l’idée d’être traduite en justice ou condamnée à une amende Crédit : Le Soleil

Elle soupçonne qu’une voisine cauchemardesque à Middlesbrough les a prises pour elle-même parce que la dernière personne disparue a mystérieusement été éteinte par quelqu’un d’autre le jour de la collecte de la semaine dernière.

Luisa, qui a été licenciée du travail à vie en raison d’un handicap, avait déjà dit au conseil qu’elle avait besoin d’un nouveau bac, alors elle prétend les avoir contactés pour leur faire savoir qu’elle l’a trouvé.

Mais elle a été horrifiée de recevoir une lettre l’avertissant d’acheter un nouveau bac dans les 28 jours ou de faire face à une amende ou éventuellement à une comparution devant le tribunal.

Le conseil a depuis précisé que toute amende ou comparution devant le tribunal serait le résultat d’un déversement de déchets si des ordures étaient laissées dans des sacs après la période indiquée.

Le site Web du Middlesbrough Council indique que les amendes peuvent aller jusqu’à 200 £.

Luisa a déclaré au Sun: “Chaque fois que je sors ma poubelle, elle est volée. Je ne peux pas la sortir chaque semaine parce que je suis trop malade, donc je ne la sors que sporadiquement, mais elle est toujours volée.

“J’ai récupéré mon bac maintenant, mais même si je ne l’avais pas, je ne continuerai pas à en acheter un.

“Si je sors ma poubelle toutes les semaines, je[‘d end up being charged £20 a week! I’m on disability allowance – I can’t afford it.

“Earlier this week I had the letter come through. I was so upset and nervous. What if I get taken to court?

“I started to panic. It’s ridiculous. I only got my other bin back because I got up early and saw it out with all the other ones.

“I went out and got it back before anyone else could. It’s all a lot of nonsense.”

A spokesman for Middlesbrough Council said: “We can confirm we have had two notifications of a wheelie bin being lost or stolen from this address.

“The first incident in May resulted in the resident paying for and receiving a new wheelie bin.

“In the second incident earlier this month we were advised that the resident would not be paying for a replacement.

“Anyone doing so is advised that they can continue to put out black bags containing their waste for 28 days and that after that time we would only collect refuse in a Middlesbrough Council – any alternative could potentially be seen as flytipping.

“We are pleased to hear the wheelie bin thought to be lost or stolen has now reappeared and can be used once more.”