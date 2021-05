On m’a dit que dans notre industrie, c’est une perception que les jolies filles ne peuvent pas agir: Zareen Khan | Nouvelles des gens

Zareen Khan se souvient avoir été rejetée d’un film pour avoir regardé comme elle le faisait. L’actrice de Bollywood dit qu’elle a été carrément informée de la perception de l’industrie selon laquelle les jolies filles ne peuvent pas agir.

«Ce n’est pas seulement moi qui ai été classée. Je sens que chaque personne de ce secteur est classée. Quand je suis sorti avec« Veer », j’ai été classée comme jolie fille, une fille d’à côté – juste des comparaisons et tout. Donc, je l’ai fait Je n’ai pas eu assez de chances. (En fait) Je n’ai pas eu de chance du tout après ça. (On m’a appelé) Fat, et ceci et cela « , a déclaré Zareen à IANS.

Elle dit que son numéro de danse « Character dheela » dans la vedette de Salman Khan « Ready » a quelque peu aidé à changer les perceptions. « Les gens disaient: » Elle peut ressembler à ça aussi. Elle a perdu du poids, c’est bien « . Puis est venue » Hate Story « et les gens ont dit qu’elle avait tellement chaud », se souvient-elle.

Pourtant, Zareen a été rejetée lorsqu’elle a essayé de rechercher des rôles qui lui donneraient quelque chose de significatif à représenter.

«Après cela, quand j’ai essayé de rencontrer des gens pour des rôles pas si` `chauds » ou des rôles qui auraient besoin de moi pour jouer quelque chose de significatif ou de sérieux, j’ai été rejeté et on m’a dit dans notre industrie que c’était une perception que les jolies filles ne peuvent pas agir », dit-elle.

« Qu’est-ce que ça veut dire? Si vous me trouvez jolie et que vous n’allez pas me donner une chance qui est si injuste », a-t-elle ajouté.

Le joueur de 34 ans a pris une pause dans tout ce qui est lié au glamour.

«Je veux vraiment faire un effort conscient pour que les gens me voient comme plus qu’un visage glamour. Je veux qu’ils voient mon potentiel, me reconnaissent, me donnent raison de mon potentiel et me donnent une chance. Plus que toute autre chose, donner moi une occasion de montrer que je suis plus que sexy et jolie », a-t-elle souligné.

« C’est la raison pour laquelle j’ai pris une petite pause. Je lisais beaucoup de scripts et je voulais faire quelque chose qui me dépeindrait loin de l’image glamour. Ainsi, les gens peuvent changer cette image de moi », a-t-elle conclu.

Dans sa nouvelle version « Hum Bhi Akele Tum Bhi Akele », Zareen dépeint un personnage qu’elle n’a jamais joué dans sa carrière de plus d’une décennie. Elle joue une lesbienne dans le film, qui est sorti numériquement il y a quelque temps.