Lover de Diljit Dosanjh joue à l’intervalle dans Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani lorsque Ranveer Singh et Alia Bhatt « changent » de maison.

Karan Johar profite actuellement du succès de son dernier album Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, qui a rapporté Rs 300 crore brut dans le monde. Mettant en vedette Ranveer Singh et Alia Bhatt dans les rôles principaux titulaires, le drame romantique marque le retour de Karan à la réalisation après sept ans depuis que son dernier réalisateur était Ae Dil Hai Mushkil en 2016.

Rocky de Ranveer et Rani d’Alia « changent » de maison à l’intervalle du film et Lover de Dilji Dosanjh est joué comme musique de fond. Dans une récente interview, le cinéaste a révélé qu’il avait personnellement appelé le chanteur-acteur pendjabi pour lui demander la permission d’inclure la chanson dans son film.

S’adressant à la YouTubeuse Sucharita Tyagi, Karan a déclaré : « Je dois dire que les gens ont été si gentils comme Diljit, à qui appartient la chanson Lover. On m’a dit que c’était ridiculement cher. Je l’ai appelé et je lui ai demandé ‘Paaji mujhe ye Gaana chahiye (je veux cette chanson) ». Il n’a pas compris au début, puis j’ai expliqué que je voulais utiliser la chanson dans mon film, ce à quoi il m’a dit avec plaisir : « Aap puch bhi kyun rahe ho, haq banta hai aapka (Pourquoi tu demandes, c’est tu as raison) ».





Diljit Dosanjh et Badshah étaient apparus dans la sixième saison du talk-show populaire Koffee With Karan de Karan Johar, diffusé en décembre 2018. Lover fait partie de l’album 2021 de Diljit, MoonChild Era, qui comprenait également d’autres succès tels que Black & White, Luna, Vibe, Champagne et autres.

Parlant de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, outre Ranveer et Alia, le film présente également Dharmendra, Shabana Azmi, Jaya Bachchan, Aamir Bashir, Tota Roy Chowdhury et Churni Ganguly, entre autres. Le film est sorti le 28 juillet et est toujours à l’affiche en salles.

