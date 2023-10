« On m’a dit de payer… »

Rhea Kapoor a écrit : « Un journaliste spécialisé soi-disant « crédible » a publié des discours de haine dangereux contre moi-même et mes coproducteurs » après la sortie de Thank You Coming.

La célèbre productrice Rhea Kapoor, fille d’Anil Kapoor et sœur de Sonam Kapoor, a critiqué une journaliste professionnelle « crédible » pour avoir publié des discours de haine contre elle et ses coproducteurs, dont Ektaa Kapoor et sa mère Shobha Kapoor. Rhea a également ajouté que la personne concernée, qu’elle a choisi de ne pas nommer, encourage la violence à son encontre.

Sur son Instagram, Rhea a partagé une longue note qui disait : « Je n’ai jamais lu de sites Web commerciaux et ils n’ont jamais informé les films que je choisis de faire. Cependant, il est venu à mon attention qu’un commerce soi-disant ‘crédible’ Le journaliste a publié des discours de haine dangereux contre moi-même et contre mes coproducteurs. Admettant qu’il n’a pas vu le film, il est irrité par notre message : le rejet de la honte par les femmes.

« Déclarant que ces histoires n’ont pas leur place dans le « cinéma hindi », il débite une rhétorique misogyne et encourage la violence contre nous. On m’a dit de ne pas prêter attention aux délires d’un individu manifestement instable. Alors, vous pouvez imaginer ma déception lorsque j’apprends que cette personne a réellement un impact sur la façon dont notre industrie se sent. En quoi sommes-nous d’accord avec cela ? Pas seulement d’accord, nous y souscrivons », a-t-elle ajouté.

Rhe a conclu que malgré une telle négativité, elle se sent dépassée par le fait que son film soit regardé et aimé par les cinéphiles. Elle a déclaré : « Malgré des hommes comme lui, je ne saurais trop souligner à quel point cela signifie pour moi de voir ce film là-bas, aimé et regardé. L’intention de ce film était claire dès le début. Rejeter la honte, rejeter son passé. «





Merci d’être venu est une comédie entre copines mettant en vedette Bhumi Pednekar, Shibani Bedi, Dolly Singh, Natasha Rastogi, Dolly Ahluwalia, Shehnaaz Gill et Kusha Kapila. Anil Kapoor, qui a également coproduit le film, et Karan Kundrra sont vus dans de délicieux camées dans le film sorti en salles le 6 octobre.

