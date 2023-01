On m’a dit de couvrir mes énormes seins ou je serais éjecté de mon vol mais j’ai refusé – c’est de la pure honte

Une influenceuse à GRANDE POITRINE a accusé les hôtesses de l’air de l’avoir menacée de la faire sortir d’un avion si elle refusait de “dissimuler” ses énormes seins.

Le TikToker, qui passe par la poignée @ badbish1078, a partagé un clip d’elle assise avec défi à bord de l’avion d’Alaska Airlines.

TikToker @ badbish1078 ​​dit que le personnel de la compagnie aérienne lui a dit de “dissimuler”

L’utilisateur des médias sociaux dit que les agents de bord ont menacé de la jeter hors de l’avion Crédit : Getty

Une note sur la vidéo se lit comme suit : “Alaska Airlines vient de me dire que je devais” me couvrir “si je voulais monter dans l’avion.”

Dans le clip, on peut la voir portant un haut décolleté et un short.

Le TikToker a dit à ses téléspectateurs qu’elle avait dit “non” à la demande – qui a été qualifiée de “ridicule” par ses abonnés.

L’un d’eux a écrit : “Qu’est-ce que c’est que ça ?”

Un autre a dit: “A qui je donne la main.”

Un troisième a commenté: “Vous plaisantez”.

Cela survient après qu’une ancienne star de Love Island Australia a déclaré qu’elle avait été “s *** honteuse” à bord d’un vol à destination de Bali.

Elle dit qu’elle n’a pas réfléchi à deux fois au haut court en jersey noir et au pantalon cargo kaki qu’elle portait jusqu’à ce qu’elle monte à bord de l’avion quand on lui a dit que sa tenue enfreignait le code vestimentaire de la compagnie aérienne.

Décrivant à quel point elle avait été « honteuse », la star des médias sociaux a expliqué : « Un agent de bord m’a juste dit de me couvrir et mes vêtements étaient trop révélateurs.

“Je ne peux pas porter ça et c’est inapproprié de le porter sur JetStar. JAMAIS entendu parler de ça.”

Pendant ce temps, une mère dit qu’elle a été “gênée” après avoir failli être expulsée d’un vol devant son fils de sept ans à cause de son haut décolleté à imprimé léopard.

Eve J Marie se rendait de Dallas à Tulsa avec Southwest Airlines (SWA), lorsqu’elle dit qu’un agent de bord l’a approchée et a dit à sa mère qu’elle enfreignait leur code vestimentaire.

Dans un autre incident similaire, un mannequin a été humilié après avoir reçu l’ordre de se couvrir pendant un vol parce que son haut court était “trop ​​​​petit”.

Isabelle Eleanore, qui a dit se sentir “victimisée” et “dégradée”, a affirmé qu’on lui avait demandé de mettre une veste haute visibilité de membre du personnel avant de prendre place.

Le modèle australien d’Instagram a été informé que sa tenue, un jean bleu et un haut court noir, était inappropriée pour voler par un agent de bord et on lui a demandé si elle avait un pull qu’elle pouvait porter.

Le TikToker a partagé avec défi un clip à bord de l’avion Crédit : badbish1078 ​​/ Tiktok