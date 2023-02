On m’a diagnostiqué un cancer incurable après avoir remarqué quelque chose d’étrange quand je me suis saoulé

Un JEUNE homme a expliqué comment on lui avait diagnostiqué un cancer incurable après avoir remarqué quelque chose d’étrange alors qu’il était ivre.

Phil Dobson, 26 ans, a déclaré qu’il luttait pour uriner alors qu’il était en escapade en Écosse avec sa petite amie Holly Nolan.

Phil Dobson, photographié avec sa petite amie Holly Nolan, a remarqué quelque chose d’étrange quand il était ivre Crédit : NCJ Media

Puis, en quelques semaines, on lui a diagnostiqué un cancer incurable Crédit : NCJ Media

Mais, parce qu’il avait “bu de l’alcool toute la journée”, Phil a mis ses difficultés sur le compte de l’alcool dans son système.

Cependant, l’homme de Northumberland était toujours incapable d’uriner lorsqu’il s’est dégrisé et est rentré chez lui, alors il s’est précipité vers A&E.

Puis, après d’innombrables tests, Phil a appris de manière dévastatrice qu’il avait un cancer rare et incurable.

Il a déclaré que les problèmes avaient commencé en juillet 2021, alors qu’il n’avait que 24 ans.

Phil a déclaré: “Le deuxième jour du voyage, j’ai commencé à avoir du mal à uriner.

“J’avais l’impression d’avoir toujours besoin d’un pipi, mais rien ne sortait. Je n’y pensais pas parce que j’avais bu de l’alcool toute la journée et je pensais que j’étais peut-être ballonné.

“Mais dans le train sur le chemin du retour, je transpirais beaucoup et je ne pouvais pas rester assis à cause de la douleur dans ma vessie.

“Dès que nous sommes rentrés à Newcastle, je suis allé directement à A&E.”

Phil a dit qu’on lui avait d’abord dit qu’il avait une infection urinaire et qu’on lui avait donné des médicaments pour cela.

Mais, lorsque les symptômes ne se sont pas améliorés, il est retourné pour d’autres tests – et on lui a de nouveau dit que rien d’autre n’allait.

Puis, le mois suivant, Phil est retourné chez le médecin.

Lors de l’examen, une grosseur a été découverte sur sa prostate et il a été transporté d’urgence à l’hôpital.

C’est là qu’on a dit à Phil qu’il avait une tumeur.

Il a expliqué : “Le personnel a essayé de me faire uriner, mais je n’y arrivais pas du tout.

“Ils m’ont mis un cathéter et ont vidé ma vessie. Environ deux litres d’urine ont été évacués de moi – une vessie normale ne devrait contenir qu’environ 500 ml.

“J’avais très mal parce que mes reins n’expiaient pas. Ils ont fait un scanner et ont découvert qu’il s’agissait d’une tumeur.”

On lui a alors parlé d’un type rare de cancer appelé Rhabdomyosarcome.

Les médecins lui ont maintenant dit que c’était incurable – Phil se souvient: “J’étais dévasté.

« Dans le passé, j’avais de la famille qui était décédée des suites d’un cancer. J’étais déterminée et j’espérais que la jeunesse serait de mon côté.

“Naturellement, ma famille a également été dévastée. J’étais en si bonne santé, je faisais beaucoup d’exercice et je n’avais aucun problème de santé antérieur.”

Je n’y pensais pas parce que j’avais bu de l’alcool toute la journée. Phil Dobson

Depuis le diagnostic, Phil suit un traitement de chimiothérapie et de radiothérapie à l’hôpital Freeman.

Il a déclaré: “Le consultant m’a dit qu’il pensait que la tumeur était incurable, mais la chimiothérapie d’entretien peut la contrôler et s’assurer qu’elle ne revient pas.

“J’ai décidé de vivre la meilleure vie possible. J’ai emménagé avec ma petite amie plus tôt cette année et nous avons eu un chien, ce qui m’a occupé et a été une très bonne chose pour moi. Je suis aussi allé retour au travail chez BT en juillet.”

Phil travaille désormais également aux côtés de Teenager Cancer Trust et a rejoint l’association caritative dans le cadre de sa mission de sensibilisation aux principaux signes de cancer chez les jeunes.

Il a déclaré que leur soutien avait été indéfectible tout au long de sa maladie.

Phil a déclaré: « Teenage Cancer Trust m’a tellement aidé.

“Une infirmière clinicienne spécialisée pour adolescents et jeunes adultes de mon unité m’a expliqué ce qui allait m’arriver lorsque j’ai reçu un diagnostic de cancer. C’était une période tellement déroutante, mais son soutien a été incroyable.

“C’est difficile quand vous craignez de faire perdre le temps d’un médecin généraliste, mais si vous savez que quelque chose ne va pas, n’hésitez pas à le faire vérifier.”

Le Dr Louise Soanes, infirmière en chef du Teenage Cancer Trust, a déclaré que l’organisme de bienfaisance appelait le gouvernement à mener une campagne de sensibilisation du public aux cancers vécus par les jeunes.

Elle a déclaré: “Cela peut être effrayant de penser au cancer, en particulier si vous êtes un jeune, mais cela peut arriver à n’importe qui, à tout âge.

“Écoutez toujours votre corps et si vous avez des inquiétudes, n’ayez jamais peur de demander de l’aide – il est probable que ce ne soit pas un cancer, mais il est toujours préférable de vérifier.”