On m’a diagnostiqué un cancer de l’estomac à 32 ans. Voici les premiers symptômes que j’ai remarqués

Le chirurgien que j’ai rencontré était réticent. Elle a dit que mon pronostic était mauvais et que l’ablation de mes ovaires – qui, à son avis, semblaient en bonne santé – éliminerait ma capacité d’avoir des enfants. J’ai pensé : je ne prends pas cette décision à la légère, mais j’ai le sentiment que c’est la meilleure chose à faire pour prolonger ma vie. Je pensais que je pouvais gérer la ménopause à l’âge de 33 ans, ça me convenait.

Le 30 janvier, j’ai subi une ablation chirurgicale des ovaires, des trompes de Fallope et de tout l’estomac. Ce fut un succès, mais il s’est avéré que la croissance de mes ovaires était en fait cancéreuse. Le chirurgien s’est excusé auprès de mon mari à l’hôpital, mais ne m’a jamais communiqué cette nouvelle. Je pense qu’elle était gênée.

Peu de temps après, mon autre chirurgien m’a contacté pour discuter du rapport de pathologie. Le cancer, a-t-il dit, était « très en colère » : il s’est étendu à tout mon estomac et a grimpé plus loin dans mon œsophage. Il a été détecté dans 27 ganglions lymphatiques, ce qui indique qu’il a métastasé dans d’autres parties de mon corps. Je n’étais pas du tout à l’abri d’un cancer, mais plutôt d’une forme extrêmement agressive.

J’étais sous le choc, mais je me concentrais sur la suite. J’ai parlé à mon groupe de soutien et ils m’ont aidé à noter des questions de suivi. Lorsque j’ai de nouveau rencontré mon médecin, il m’a dit que la chimiothérapie initiale semblait n’avoir aucun effet et qu’il n’était pas sûr que cela ait du sens pour moi d’en prendre davantage. Mais mon équipe médicale a décidé qu’il était préférable pour moi de terminer l’essai, j’ai donc effectué les trois derniers tours supplémentaires, ce qui a duré environ un mois et demi. Cette fois, cela a provoqué une brûlure intense et une douleur insupportable dans mon abdomen, je pense parce que j’étais encore en convalescence.

Après l’opération, j’ai dû réapprendre à manger. J’étais une grande gourmande avant qu’on me diagnostique un cancer, mais maintenant je dois faire très attention à ce que je mange et comment. Mon œsophage est directement relié à mes intestins : c’est une ligne droite. Je n’ai pas d’estomac, ce qui me dirait que j’ai faim ou que je suis rassasié, je dois donc faire très attention à ne pas consommer trop ou pas assez, ce qui rend beaucoup plus difficile le maintien de mon poids. Je dois mastiquer très soigneusement pour aider mes intestins à digérer les aliments et recevoir régulièrement des injections de B12 et des infusions de fer, car il est plus difficile pour mon corps d’absorber les nutriments. Cela a été un énorme changement et je suis encore en train de m’y habituer.

Le 11 avril, j’ai subi une endoscopie de suivi pour examiner la réaction du cancer à l’essai. Les médecins ont fait une biopsie et ont dit que tout semblait aller bien. Mais le chirurgien n’a pas obtenu de bonnes marges lors de mon opération, ce qui suggère qu’il reste des cellules cancéreuses microscopiques dans mon œsophage. J’ai également fait un test Signatera pour voir si l’ADN de ma tumeur était également dans mon sang. J’ai été testé positif, ce qui indique que j’ai toujours un cancer, mais on ne sait pas où il se trouve dans mon corps.

Actuellement, je me trouve dans cette situation étrange où je sais que j’ai toujours un cancer, mais qu’il n’est pas traité. Ça fait bizarre de le laisser tranquille. Je vais passer un scanner corporel complet pour voir où il a pu se propager dans mon corps, mais les tests d’imagerie ne sont pas efficaces pour détecter mon type de cancer. J’espère néanmoins que cela me donnera des réponses afin que je puisse faire pression sur mon équipe pour qu’elle adopte un autre traitement avant que la situation ne s’aggrave.

J’aurais parfois aimé interroger mon médecin sur le cancer lorsque tout a commencé – peut-être qu’il aurait ordonné une endoscopie plus tôt pour me permettre d’obtenir un diagnostic plus tôt. Tout au long de ce parcours, j’ai dû me battre pour que mon équipe médicale effectue davantage de tests, dont certains n’étaient même pas au courant. Mais j’ai fait mes recherches, parlé à mon groupe de soutien et expliqué aux médecins que je voyais comment différents tests pourraient aider. J’ai toujours été du genre à profiter de la vie, mais je suis aussi un planificateur et très concentré sur la suite. En ce moment, je me sens tellement chanceux d’avoir été jumelé à une équipe formidable qui m’a aidé à m’impliquer dans l’essai et qui continue à m’écouter. J’ai tellement de chance d’être ici.

