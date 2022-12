On lui a offert un emploi dans une église à Terre-Neuve, ou peut-être au Nunavut. Malheureusement, il n’existe pas

Bernard Obu Asare dit qu’il cherchait de nouvelles opportunités il y a quelques mois lorsqu’une annonce est apparue sur les réseaux sociaux.

Cela lui a offert la possibilité d’un déménagement qui changera sa vie à des milliers de kilomètres de son domicile dans la nation ouest-africaine du Ghana vers le Canada, et l’opportunité de travailler dans l’église à Terre-Neuve-et-Labrador.

Asare dit qu’il a rempli des formulaires et s’est vu offrir un poste contractuel en tant que ministre de la sensibilisation.

Mais ensuite, la demande est venue pour de l’argent – ​​près de 1 000 $ pour les «frais d’assurance du ministère canadien de la santé».

Asare a décidé de faire plus de diligence raisonnable avant de payer.

“J’ai été suffisamment vigilant”, a-t-il déclaré dans une récente interview depuis Accra, la capitale du Ghana.

“J’ai décidé de faire des recherches et de voir quelles personnes pourraient m’aider à enquêter.”

Ces recherches l’ont conduit à l’adresse électronique de CBC Investigates à Terre-Neuve-et-Labrador, où sa demande a rapidement provoqué des appels au maire d’une petite ville du Nunavut et à des personnes dans des régions inconnues.

Ces recherches conduiraient à des endroits qui n’existent pas. Son intuition était juste : les choses n’étaient pas réellement telles qu’elles apparaissaient.

“Honnêtement, j’ai été surpris parce que pour moi, tout semblait authentique”, a déclaré Asare.

L’adresse Saint-Jean de l’église est fausse. Et le courriel demandant le paiement provenait d’un prétendu cabinet d’avocats du Nunavut qui n’existe pas non plus.

Bernard Obu Asare s’est vu offrir un emploi dans cette église, qui répertorie sur son site Web une adresse inexistante sur Kenmount Road à St. John’s. Les personnes derrière le site Web disent qu’il est en fait situé à Alert, à un peu plus de 800 kilomètres du pôle Nord. (Église pentecôtiste Saint-Jean)

Quelqu’un utilisant l’adresse e-mail associée à “l’église pentecôtiste St. John”, a écrit à CBC News pour expliquer que l’adresse basée à Terre-Neuve-et-Labrador sur le site Web est une adresse “postale/virtuelle”.

Le courriel indiquait que “notre centre de culte est situé à Alert, dans la région de Qikiqtaaluk au Nunavut, au Canada”.

Alert est à un peu plus de 800 kilomètres du pôle Nord. Selon les Forces canadiennes, les employés militaires et gouvernementaux constituent l’ensemble de sa population. Il y a environ 55 militaires et civils à plein temps là-bas.

Le site Web de l’église propose une école du dimanche pour les enfants d’âge scolaire et fournit un historique de sa formation à Terre-Neuve-et-Labrador.

Les personnes derrière le site Web de l’église n’ont pas répondu à un message de suivi demandant des éclaircissements à ce sujet.

Il s’agit du prétendu site Web des avocats spécialisés en immigration Crawford & Carrson à Arviat, au Nunavut. Cependant, le maire dit qu’il n’y a pas de cabinets d’avocats dans le hameau et que l’adresse commerciale indiquée sur le site Web n’existe pas. (candcassociate.com)

CBC News a eu une brève conversation avec quelqu’un qui a répondu au numéro indiqué sur le site Web du prétendu cabinet d’avocats à Arviat, au Nunavut, qui a demandé de l’argent à Asare.

Ils ont insisté sur le fait qu’ils se trouvaient en fait à cette adresse, avant que l’appel ne soit brusquement déconnecté.

Cependant, le maire d’Arviat affirme qu’il n’y a pas de cabinet d’avocats situé dans le hameau d’environ 3 000 habitants et que l’adresse n’est pas réelle.

“C’est une ville assez petite et tellement isolée que tout le monde se connaît”, a déclaré le maire Joe Savikataaq Jr. à CBC News.

“24 Third Ave. n’existe même pas. Ce n’est pas sur la carte.”

Savikataaq dit qu’il a été surpris par ce qu’il a vu sur le site Web qui lui a été signalé par CBC News, et a ajouté que cela pourrait sembler légitime à quelqu’un qui n’est pas du hameau.

“Mais quand vous êtes de l’endroit d’où ils prétendent être, c’est révélateur”, a déclaré le maire.

Le maire d’Arviat, Joe Savikataaq Jr., affirme qu’il n’y a pas de cabinet d’avocats dans le hameau d’environ 3 000 habitants du Nunavut. (Pauline Pemik/CBC)

Les avocats nommés sur le site Web ne sont pas enregistrés pour pratiquer le droit sur le territoire et leurs photos sont en fait des photos d’archives trouvées ailleurs sur Internet.

“De plus en plus d’escrocs”

L’avocate en droit de l’immigration Meghan Felt a convenu que quelqu’un qui ne connaît pas le Canada pourrait avoir l’impression que les sites Web de l’église et des avocats fictifs étaient réels.

“C’était une tentative, une bonne tentative raisonnable, de faire paraître cela légitime, alors qu’en réalité ce n’était pas du tout le cas”, a déclaré Felt, associé et avocat spécialisé en droit de l’immigration chez McInnes Cooper à St. John’s.

“C’est assez choquant, pour être honnête. C’est certainement frauduleux.”

Elle dit que l’une des premières choses que toute personne devrait faire dans le cadre de sa diligence raisonnable est de s’assurer qu’elle recherche l’avocat concerné par l’intermédiaire du barreau provincial ou territorial pour s’assurer qu’il est réel.

“Il y a de plus en plus d’escrocs, il y a de plus en plus d’escroqueries”, a déclaré Felt.

“Nous le voyons tout le temps. Et avec Internet aussi vaste qu’il soit, il est vraiment important que chacun fasse preuve de diligence raisonnable et fasse ses devoirs.”

Meghan Felt est associée au bureau de St. John’s de McInnes Cooper avec une pratique spécialisée en droit de l’immigration. (Curtis Hicks/CBC)

Asare peut témoigner de l’importance de la diligence raisonnable, ayant franchi cette étape cruciale avant d’envoyer de l’argent.

“Si je ne vous avais pas contacté, je serais probablement facilement devenu leur proie”, a-t-il déclaré.

Le Centre antifraude du Canada a déclaré à CBC News qu’il avait reçu un rapport sur la même situation à laquelle Asare était confronté.

Le centre indique qu’à la mi-novembre, il avait reçu 58 rapports d’escroquerie à l’emploi où l’immigration et / ou des visas étaient promis. Parmi ces rapports, 37 provenaient de victimes rapportant une perte totale de plus de 222 000 $.

Après avoir entendu que l’église n’existait pas, Asare a joué avec les escrocs pendant un moment, avant qu’ils ne mettent fin à leur offre.

Il espère toujours avoir l’occasion de venir au Canada, mais dit qu’il fera attention à qui il traite pour faire de ce rêve une réalité.

En savoir plus sur CBC Terre-Neuve-et-Labrador