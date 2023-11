On leur a dit « ce n’est rien », ces jeunes Latinas avaient un cancer du sein.

La journaliste colombienne américaine Laura Hernández avait 39 ans en janvier 2022 lorsqu’elle a senti une petite bosse sous l’aisselle gauche.

Inquiète, elle s’est rapidement rendue chez son gynécologue.

« Elle était beaucoup plus détendue que moi. Elle m’a dit : “Ce n’est rien, mais juste au cas où, nous allons t’envoyer une mammographie””, a déclaré Hernández.

La mammographie n’a pas donné de résultat définitif en raison de la densité de son tissu mammaire, mais elle a été considérée comme suspecte. Une biopsie ultérieure a confirmé le mauvais pressentiment d’Hernández : elle avait un cancer du sein.

“Cela nous arrive à tous, cela nous arrive quand nous sommes très jeunes et cela arrive aux Latinas”, a déclaré Hernández, qui vit à New York avec son mari et son fils. Elle a subi une tumorectomie et a déclaré que son cancer était désormais en rémission.

Même si Hernández a obtenu de bons résultats, chaque année, environ 42 000 femmes aux États-Unis meurent d’un cancer du sein. Bien que le cancer du sein soit la deuxième cause de décès par cancer chez les femmes américaines après le cancer du poumon, il constitue la principale cause de décès chez les femmes noires et latines.

Même si octobre était un mois pour sensibiliser à la maladieil existe encore des idées fausses sur le cancer du sein : par exemple, selon lequel il ne touche que les femmes — environ 500 hommes en meurent chaque année, selon les Centers for Disease Control and Prevention — ou encore qu’il ne touche que les femmes de plus de 40 ans.

“Les femmes connaissent leur corps”

Selon l’American Cancer Society (ACS), l’âge médian auquel les femmes reçoivent un diagnostic de cancer du sein est de 62 ans, et pour les Latines, il est légèrement inférieur, à 57 ans.

“Un très petit nombre de femmes diagnostiquées avec un cancer du sein ont moins de 45 ans”, selon l’ACS.

Mais en 2022, 4% des cas de cancer du sein invasif et nouveaux cas de carcinome canalaire in situ (un forme précoce du cancer du sein) ont été détectés chez des femmes de moins de 40 ans, selon l’ACS. Hernández faisait partie de ces 12 080 femmes.

L’ACS États que les femmes devraient avoir la possibilité de passer une mammographie à partir de 40 ans, et devraient en subir une une fois par an à partir de 45 ans.

Le Dr Estelamari Rodríguez, porte-parole de l’ACS, recommande de commencer « beaucoup plus tôt » en cas d’antécédents familiaux de cancer du sein ou de l’ovaire. Elle encourage également les femmes à examiner régulièrement leurs seins et à consulter un médecin si elles détectent quelque chose d’anormal.

Si nécessaire, dit-elle, « demandez un deuxième avis, car les femmes connaissent leur corps et si elles constatent un changement, il faut le reconnaître et y remédier », ajoute Rodríguez.

Julieta Cruz, qui est d’origine mexicaine et vit à Sarasota, en Floride, avait 33 ans et terminait d’allaiter son bébé lorsqu’elle a détecté « une petite boule » dans son sein.

Selon Cruz, son médecin lui a dit qu’il s’agissait d’une boule hormonale ou d’une accumulation de lait et a insisté sur le fait qu’elle ne devrait pas s’en inquiéter. Mais Cruz a déclaré à Noticias Telemundo que son intuition et son expérience en tant qu’assistante dans un cabinet médical lui faisaient penser que quelque chose n’allait pas.

Après avoir insisté pendant trois mois, a déclaré Cruz, elle a réussi à passer une mammographie, mais un spécialiste a jugé qu’il s’agissait d’une fibrose ou d’un kyste et qu’elle devrait attendre six mois pour un autre test. De plus, un test génétique s’est révélé négatif pour le risque de cancer.

Julieta Cruz a d’abord appris qu’une “petite boule” dans son sein était une masse hormonale ou une accumulation de lait, mais des tests plus approfondis ont révélé qu’il s’agissait d’un cancer du sein de stade 1. Avec l’aimable autorisation de Julieta Cruz

“‘Tu es très stressée, très anxieuse'”, ont déclaré Cruz à ses collègues. Cruz a ensuite laissé passer trois semaines et a prétendu qu’elle souffrait beaucoup et s’est rendue dans une autre clinique pour se faire examiner. “elle avait l’air un peu grave”, a-t-elle déclaré, et la biopsie a confirmé qu’elle souffrait d’un cancer de stade 1 (le premier d’une série de cinq, avec un taux de survie de 98 %). D’après le CDC).

Les options de traitement médical les plus courantes dans ces cas consistent à opérer pour enlever le cancer (tumectomie) ou pour enlever une partie ou la totalité du sein (mastectomie). La décision peut impliquer des raisons médicales ou personnelles du patient, et le traitement est parfois accompagné de chimiothérapie, de radiothérapie et de traitements hormonaux.

Cruz a opté pour une double mastectomie contre l’avis de ses médecins, qui ont recommandé une tumorectomie. Cruz a déclaré qu’elle voulait « éliminer le problème à ses racines ». Sur son chemin de guérison, elle a perdu ses seins, ainsi que ses cheveux, ses sourcils et ses cils à cause des autres traitements.

“Perdre ça d’un coup, se regarder dans le miroir et ne pas se reconnaître, c’est dur, non ?” dit Cruz. “Il faut commencer de l’intérieur.”

Deux ans plus tard, à 36 ans, la tumeur de Cruz est en rémission. Elle subit des analyses de sang tous les six mois et devra prendre une pilule quotidiennement pendant 10 ans. Mais Cruz a réalisé son rêve de devenir maquilleuse et coiffeuse.

“Aimez-vous et dites ‘Wow, je suis un guerrier !'”, a déclaré Cruz. “Je vaux bien plus que mes seins, plus que mes cheveux, plus que mon physique.”

Une version antérieure de cette histoire a été publiée pour la première fois dans Noticias Telemundo.