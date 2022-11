On dit que Meta prévoit d’importantes suppressions d’emplois cette semaine

SAN FRANCISCO – Meta prévoit de licencier des employés cette semaine, ont déclaré trois personnes au courant de la situation, ajoutant que les suppressions d’emplois devaient être les plus importantes de l’entreprise depuis sa création en 2004.

On ne savait pas combien de personnes seraient supprimées et dans quels départements, ont déclaré les personnes, qui ont refusé d’être identifiées car elles n’étaient pas autorisées à parler publiquement. Les licenciements étaient attendus d’ici la fin de la semaine. Meta comptait 87 314 employés fin septembre, en hausse de 28 % par rapport à il y a un an.

Meta connaît des difficultés financières depuis des mois et réduit de plus en plus ses coûts. La société de la Silicon Valley, propriétaire de Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, a dépensé des milliards de dollars dans la technologie émergente du métaverse, un monde en ligne immersif, tout comme l’économie mondiale a ralenti et l’inflation a grimpé en flèche.

Dans le même temps, la publicité numérique – qui constitue l’essentiel des revenus de Meta – s’est affaiblie à mesure que les annonceurs se sont retirés, affectant de nombreuses entreprises de médias sociaux. L’activité de Meta a également été affectée par les changements de confidentialité adoptés par Apple, qui ont entravé la capacité de nombreuses applications à cibler les annonces mobiles sur les utilisateurs.