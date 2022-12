On dit que les États-Unis sont sur le point d’envoyer le système de missiles le plus avancé à l’Ukraine

Le palais de justice fédéral de Brooklyn, où les accusations portées contre sept hommes ont été dévoilées. Le crédit… Jefferson Siegel pour le New York Times

Cinq citoyens russes et deux ressortissants américains ont été accusés mardi par des procureurs fédéraux d’avoir conspiré pour obtenir et expédier illégalement des millions de dollars de technologie de qualité militaire de fabrication américaine vers la Russie avant et après son invasion de l’Ukraine cette année.

L’affaire, décrite dans un acte d’accusation non scellé devant le tribunal fédéral de Brooklyn, accuse les sept accusés d’agir au nom de deux sociétés moscovites, Serniya Engineering et Sertal LLC, qui, selon les procureurs, opèrent sous la direction des services de renseignement russes.

À partir d’au moins 2017, selon l’acte d’accusation, les accusés ont utilisé un réseau mondial de sociétés fictives et de comptes bancaires pour acquérir et expédier des appareils électroniques et des équipements de pointe en Russie qui peuvent être utilisés pour “l’informatique quantique, le développement d’armes hypersoniques et nucléaires et d’autres opérations militaires et applications militaires spatiales.

Parmi ces articles, selon l’acte d’accusation, figuraient un «jeu de puces» de 45 semi-conducteurs avancés; un «synthétiseur de fréquence au césium à faible bruit» de 45 000 $; analyseurs de spectre de haute qualité utilisés dans les tests électroniques ; et des oscilloscopes et générateurs de signaux coûteux. Beaucoup sont des dispositifs dits à double usage qui peuvent être utilisés à des fins militaires ou civiles.

Les activités illicites se sont poursuivies après que les États-Unis ont imposé des sanctions contre Serniya, Sertal et l’un des accusés, Yevgeniy Grinin, à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine en février, selon le ministère de la Justice.

Lorsqu’il a annoncé les sanctions, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor a déclaré que les personnes ciblées étaient « essentielles à la machine de guerre de la Fédération de Russie ». Breon Peace, l’avocat américain à Brooklyn, a fait écho à ce langage en annonçant les accusations mardi.

“Notre bureau ne s’arrêtera pas dans sa poursuite vigoureuse des personnes qui se procurent illégalement la technologie américaine à utiliser dans la poursuite de la guerre brutale de la Russie contre la démocratie”, a déclaré M. Peace.

Outre M. Grinin, un résident de Moscou âgé de 47 ans, le ministère de la Justice a identifié les accusés comme étant Alexey Ippolitov, 57 ans, de Moscou ; Boris Livshits, 52 ans, un ancien résident de Brooklyn vivant maintenant à Saint-Pétersbourg, en Russie ; Svetlana Skvortsova, 41 ans, de Moscou ; Vadim Konoshchenok, 48 ans, de Tallin, Estonie ; Alexey Brayman, 35 ans, de Merrimack, NH ; et Vadim Yermolenko, 41 ans, de Upper Saddle River, NJ

Les accusés font face à divers chefs d’accusation de complot, de fraude et de blanchiment d’argent, et pourraient être condamnés à jusqu’à 30 ans de prison chacun s’ils sont reconnus coupables des accusations les plus graves. Quatre d’entre eux sont toujours en fuite.

M. Yermolenko, un citoyen américain, et M. Brayman, un résident permanent des États-Unis identifié dans les documents judiciaires comme un citoyen israélien, ont été interpellés mardi.

M. Brayman a été libéré moyennant une caution de 150 000 $ et sous certaines conditions, notamment la remise de ses passeports et le port d’un dispositif de surveillance électronique. “Comme tous les accusés, M. Brayman a droit à la présomption d’innocence”, a déclaré son avocat, David Lazarus.

M. Yermolenko a été libéré après avoir déposé une caution de 500 000 $ partiellement garantie par sa maison. Nora Hirozawa, avocate de M. Yermolenko lors de sa mise en accusation, a refusé de commenter.

M. Konoschenok, qui, selon les autorités américaines, est un officier de l’agence russe de renseignement intérieur, le Service fédéral de sécurité, a été arrêté en Estonie la semaine dernière et attend une procédure d’extradition, selon les procureurs. Les autorités estoniennes ont trouvé 375 livres de munitions fabriquées aux États-Unis lors d’une perquisition dans un entrepôt qu’il a utilisé, a indiqué le ministère de la Justice.

Grive Glenn reportage contribué.