Le vaccin contre le coronavirus Pfizer-BioNTech est extrêmement efficace chez les adolescents de 12 à 15 ans, peut-être encore plus que chez les adultes, ont rapporté mercredi les sociétés. Aucune infection n’a été trouvée parmi les enfants qui ont reçu le vaccin lors d’un récent essai clinique, ont déclaré les fabricants de médicaments; les enfants ont produit de fortes réponses d’anticorps et n’ont subi aucun effet secondaire grave. Les résultats, s’ils tiennent, peuvent accélérer le retour à la normale pour des millions de familles américaines. Selon l’approbation réglementaire, les vaccinations pourraient commencer avant le début de la prochaine année scolaire pour les collégiens et lycéens, et pour les élèves du primaire peu de temps après. Les sociétés ont annoncé les résultats dans un communiqué de presse qui n’incluait pas les données détaillées de l’essai, qui n’a pas encore été revu par des pairs ni publié dans une revue scientifique. Pourtant, la nouvelle a attiré les éloges et l’enthousiasme des experts. «Oh mon dieu, je suis si heureux de voir cela – c’est incroyable», a déclaré Akiko Iwasaki, immunologiste à l’Université de Yale. Si la performance des vaccins chez les adultes était de A-plus, les résultats chez les enfants étaient de «A-plus-plus».

La bonne nouvelle arrive alors même que le pays enregistre une nouvelle augmentation des infections et que les responsables de la santé renouvellent leurs appels pour que les Américains prennent les précautions et se font vacciner. Lundi, le Dr Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention, a déclaré que la hausse des cas lui avait laissé un sentiment de «catastrophe imminente», tandis que le président Biden a appelé les autorités nationales et locales à rétablir les mandats de masque. Les efforts de vaccination s’accélèrent dans tout le pays. Mardi, 29 pour cent des adultes avait reçu au moins une dose d’un vaccin contre le coronavirus, et 16 pour cent avaient été entièrement inoculés, selon le CDC

Mais le pays ne peut pas espérer atteindre l’immunité collective – le point auquel l’immunité devient si répandue que le coronavirus ralentit son rampement dans la population – sans également inoculer les plus jeunes Américains, disent certains experts. Les enfants de moins de 18 ans représentent environ 23% de la population des États-Unis. «Plus tôt nous pourrons faire vacciner autant de personnes que possible, quel que soit leur âge, plus vite nous pourrons vraiment avoir l’impression de mettre fin à cette pandémie pour de bon», a déclaré Angela Rasmussen, virologue affiliée à l’Université de Georgetown. à Washington. Les données d’Israël suggèrent que la seule vaccination des adultes peut réduire considérablement le nombre de cas, mais «à long terme, pour atteindre le seuil d’immunité du troupeau, nous devrons vacciner les enfants», a-t-elle déclaré.

L’essai comprenait 2 260 adolescents âgés de 12 à 15 ans. Les enfants ont reçu deux doses du vaccin à trois semaines d’intervalle – les mêmes quantités et le même calendrier que pour les adultes – ou un placebo d’eau salée. Les chercheurs ont enregistré 18 cas d’infection à coronavirus dans le groupe placebo, et aucun parmi les enfants ayant reçu le vaccin. Pourtant, le faible nombre d’infections rend difficile d’être trop précis sur l’efficacité du vaccin dans la population en général, a déclaré le Dr Rasmussen. «Mais de toute évidence, cela semble bon pour le vaccin s’il n’y avait aucun cas de Covid parmi les personnes vaccinées», a-t-elle ajouté. Les adolescents qui ont reçu le vaccin ont produit des niveaux d’anticorps beaucoup plus élevés en moyenne, par rapport aux participants âgés de 16 à 25 ans dans un essai antérieur. Les enfants ont ressenti les mêmes effets secondaires mineurs que les participants plus âgés, bien que les entreprises aient refusé d’être plus spécifiques. L’épidémie de coronavirus › Mise à jour 31 mars 2021 à 6 h 46 HE Le vaccin Pfizer-BioNTech est très efficace chez les adolescents de 12 à 15 ans, suggère un essai clinique.

Les scientifiques se demandent si une approche mixte des vaccins pourrait être la voie à suivre. La Dre Iwasaki a déclaré qu’elle s’attendait à ce que les taux d’anticorps chez les adolescents soient comparables à ceux des jeunes adultes. «Mais ils obtiennent des niveaux encore meilleurs grâce aux vaccins», a-t-elle déclaré. «C’est vraiment incroyable.» Elle et d’autres experts ont averti que le vaccin pourrait être moins efficace chez les enfants et les adultes contre certaines des variantes qui ont commencé à circuler aux États-Unis. Pfizer et BioNTech ont commencé un essai clinique du vaccin chez les enfants de moins de 12 ans et ont commencé les vaccinations chez les enfants âgés de 5 à 11 ans la semaine dernière. Les scientifiques de l’entreprise prévoient de commencer à tester le vaccin la semaine prochaine chez des enfants encore plus jeunes, âgés de 2 à 5 ans, suivis d’essais chez des enfants âgés de 6 mois à 2 ans.

Les résultats de cet essai en trois phases sont attendus dans la seconde moitié de l’année, et les sociétés espèrent rendre le vaccin disponible pour les enfants de moins de 12 ans au début de l’année prochaine. « Nous partageons l’urgence d’étendre l’utilisation de notre vaccin à des populations supplémentaires et sommes encouragés par les données des essais cliniques sur des adolescents âgés de 12 à 15 ans », a déclaré Albert Bourla, président et chef de la direction de Pfizer, dans un communiqué. Moderna a également testé son vaccin chez les enfants. Les résultats d’un essai chez des adolescents âgés de 12 à 17 ans sont attendus dans les prochaines semaines et chez des enfants de 6 mois à 12 ans au second semestre de cette année. AstraZeneca a commencé à tester son vaccin chez les enfants de 6 mois et plus le mois dernier, et Johnson & Johnson a déclaré qu’il attendrait les résultats d’essais chez des enfants plus âgés avant de tester son vaccin chez des enfants de moins de 12 ans. Certains parents ont déclaré qu’ils hésitaient à vacciner leurs enfants parce que le risque posé par le virus était faible. Les enfants représentent moins de 1% des décès dus à Covid-19, mais environ 2% des enfants atteints de la maladie nécessitent des soins hospitaliers. Les nouveaux résultats peuvent ne pas influencer tous ces parents, mais ils peuvent rassurer les parents qui se sont méfiés des vaccins, a déclaré Jennifer Nuzzo, épidémiologiste au Johns Hopkins Center for Health Security. «Bien que je ne pense pas que nous devions attendre que les enfants soient vaccinés pour rouvrir complètement les écoles, le fait de pouvoir vacciner les enfants peut aider certaines familles à se sentir plus en sécurité pour retourner à l’école», a-t-elle déclaré.