Les résidents de Los Angeles ont reçu l’ordre de rester chez eux en raison de la flambée des cas de COVID.

La ville a appris que le nouveau déménagement était «nécessaire pour la protection de la vie et des biens dans la ville de Los Angeles».

Cela survient quelques heures après que le maire Eric Garcetti ait dit aux près de quatre millions de personnes vivant dans les limites de la ville de «tout annuler».

«Ne rencontrez personne en dehors de votre foyer. N’organisez pas de rassemblements. N’allez pas aux rassemblements. Reste à la maison.

La déclaration de la ville disait: « Notre ville est maintenant proche d’un point de basculement dévastateur, au-delà duquel le nombre de patients hospitalisés commencerait à submerger notre système hospitalier, risquant à son tour des souffrances inutiles et la mort.

« Ces faits malheureux sur la propagation du COVID-19 dans notre ville signifient que nous devons reprendre certaines des mesures les plus restrictives que nous avons instituées au printemps. Le moyen d’éviter ce scénario redouté est clair.

«Nous devons nous abstenir de nous réunir avec des personnes extérieures à notre foyer dans la mesure du possible. Angelenos a montré ce qui est possible lorsque nous coopérons, écoutons et protégeons notre famille, nos amis, nos voisins et nos entreprises préférées.

« Cette récente augmentation des cas de COVID-19 nous offre l’occasion de travailler ensemble, à nouveau, pour réduire sa propagation et aplatir la courbe. Nous devons minimiser le plus possible les contacts avec les autres.

«Même si vous pensez que le virus ne présente pas de menace particulière pour vous, pensez à l’impact que vos choix ont sur les autres.

« Parce que le COVID-19 peut être transmis par quelqu’un qui ne sait pas qu’elle le porte, une personne pourrait infecter sans le savoir de nombreuses personnes si elle ne fait pas attention.

«Mieux nous serons maintenant séparés, plus vite nous pourrons nous ressaisir.