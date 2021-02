On dit à des enfants de cinq ans de porter des masques à l’école

Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter Front Page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Les écoles disent aux enfants de cinq ans de porter des masques

Les écoles primaires disent aux enfants de porter des masques faciaux dans la classe, le Télégraphe peut révéler. Il a été demandé aux ministres de clarifier « de toute urgence » que les masques ne sont pas seulement « inutiles » pour les jeunes enfants, mais qu’ils pourraient en fait causer une série de préjudices potentiels. Le Premier ministre a annoncé lundi que les élèves du secondaire devraient porter des masques dans la salle de classe à leur retour s’il ne leur est pas possible de se tenir à deux mètres l’un de l’autre. Bien que les directives officielles du ministère de l’Éducation indiquent que les enfants des écoles primaires n’ont pas besoin de porter de masques, certains chefs d’établissement ont commencé à écrire aux parents pour leur dire que leurs enfants doivent se couvrir le visage. Camilla Turner a les détails.

Pendant ce temps, il y a des inquiétudes que les écoles font face à une «attaque» des appels d’examen alors que les chefs de l’éducation préviennent que le plan de Gavin Williamson verra un nombre record remettre en question leurs notes. Les écoles seront probablement inondées de demandes d’élèves pour que leurs notes de niveau A et GCSE soient examinées après que le secrétaire à l’éducation a annoncé que les prédictions des enseignants seraient utilisées pour les notes de cette année. Judith Woods pense qu’il est temps de mettre M. Williamson dans des mesures spéciales tout en Victoria Lambert analyse si le secrétaire à l’éducation est en train de charger les enseignants de prendre le blâme.

Sunak fait face à une révolte contre les projets de raid fiscal sur les gains en capital

Les députés conservateurs ont été avertis qu’ils pourraient être déchus du whip conservateur s’ils votaient contre le gouvernement lors du budget de la semaine prochaine, alors qu’une dispute commence à se préparer à d’éventuelles hausses d’impôts. Certains députés d’arrière-ban craignent que le gel de longue date des droits sur les carburants ne semble intenable étant donné que le déficit du pays pourrait bientôt dépasser 400 milliards de livres sterling. Pourtant, Mel Stride, président du Treasury Select Committee, a averti le chancelier Rishi Sunak qu’il risquait une rébellion conservatrice s’il augmentait l’impôt sur les plus-values, menaçant les revenus des investisseurs. Le télégraphe comprend également qu’une prolongation de six mois de l’augmentation de 20 £ par semaine du crédit universel sera annoncée dans le budget ainsi que des subventions pouvant atteindre 7 500 £ pour des millions de travailleurs indépendants.

Pike demande pourquoi l’affiche du film lui a donné des seins « massifs »

Rosamund Pike s’est plaint que ses seins ont été « augmentés » pour une affiche de film, disant que les images sont tellement trafiquées que les acteurs « perdent notre emprise sur ce à quoi nous ressemblons vraiment ». Pike est apparue aux côtés de Rowan Atkinson dans Johnny English Reborn en 2011 et une image promotionnelle la montrait dans une robe moulante. Elle a dit: « Dans l’affiche du personnage, j’ai une poitrine vraiment impressionnante, que je n’ai pas. » Lire la suite.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres du jour

Tir de chien Lady Gaga | Le promeneur de chien de Lady Gaga aurait été abattu quatre fois et laissé pour mort alors que les assaillants s’enfuyaient avec deux de ses bouledogues français. La victime a été nommée localement Ryan Fischer et s’occupait des chiens bien-aimés du chanteur Koji, Miss Asia et Gustavo lorsqu’il a été attaqué. Lisez la suite pour plus de détails.

Partout dans le monde: Trump fait face à l’hostilité à Palm Beach

Lorsqu’il a été contraint de quitter la Maison Blanche en janvier, Donald Trump pensait avoir laissé les élections derrière lui – pendant encore quatre ans au moins. Mais un mois plus tard, après avoir déménagé à Mar-a-Lago, son club privé dans la riche enclave de Palm Beach, M. Trump fait face à un autre vote qui pourrait affecter son avenir. Les voisins bien nantis de l’ancien président sur l’île-barrière du sud de la Floride, qui sont généralement connus pour régler les différends discrètement, orchestrent une campagne publique pour l’empêcher de vivre dans son club de Mar-a-Lago. Rozina Sabur a cette dépêche de Floride.

Jeudi grand lecture

Le chaos derrière Frasier