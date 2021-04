«  On dirait un Hobbit tombé dans le goudron  »: la nouvelle de la statue de Solskjaer, légende de Manchester United, rappelle aux fans la vieille monstruosité

Le nouvel hommage est financé par les habitants de la municipalité de la côte ouest, où le supersub du vainqueur de la finale de la Ligue des champions, qui a également remporté le titre de Premiership à six reprises, est leur fils le plus fier.

Invité à commenter le développement, le « Babyfaced Assassin » a déclaré: « Ma carrière montre qu’il est possible même depuis le petit Kristiansund d’atteindre vos objectifs. »

« Je suis bien sûr extrêmement reconnaissant pour les opportunités que ma carrière de footballeur m’a données. »

Ole Gunnar Solskjær reçoit une statue dans sa ville natale, Kristiansund. Sûr de dire que nous sommes fiers de lui ❤️ #mufcpic.twitter.com/hPFZE0Ech5 – Maren 🇳🇴🔰 (@footballqueeen) 29 avril 2021

Avec un total de 74 000 $ collectés à ce jour, il sera créé par l’artiste compatriote Tore Bjorn Skjolsvik, tandis que l’acheteur Ole Tonder a déjà accepté de remettre 106 000 $.

Mais les jokers et les funpokers en ligne ont suggéré que Tonder espère que son achat ne ressemblera pas à la dernière tentative de ressemblance de Solskjaer, après la réapparition des images en ligne.

« On dirait qu’un hobbit a été jeté dans du goudron puis mis là » l’un a souligné, tandis que d’autres ont revendiqué une ressemblance avec Peter Pan, un « sac poubelle fondu », et un « accessoire du nouveau film Pinocchio ».

On s’est également demandé pourquoi la création avait été faite à partir d’un « poubelle à roulettes brûlée » ou alors « marmite », et pourquoi OGS ressemble « comme un petit garçon qui fond ».

Il a également rappelé le buste « qui a engendré un millier de mèmes » et a été concocté en hommage à Cristiano Ronaldo en 2017.

Réalisé par Emanuel Santos, le créateur a revendiqué l’ignorance car son travail est devenu un sujet de ridicule dans le monde entier.

« Aucun commentaire négatif ne m’a encore été envoyé. J’ai des amis sur Facebook et les retours sont positifs », a-t-il déclaré à la radio portugaise au milieu des retombées.

«Bien sûr, il y a le commentaire étrange de quelqu’un qui dit qu’il y a place à amélioration ici ou là. Mais c’est compliqué et le résultat final ne plaira jamais à tout le monde. » Ajouta Santos.

Par ailleurs, au géant brésilien des médias Globo, l’ancien nettoyeur a fait remarquer: « Même Jésus n’a pas plu à tout le monde. C’est une question de goût, ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît. «

Pourtant, les organisateurs de l’aéroport des îles de Madère où il a été installé ont réagi aux réactions négatives en le supprimant et en le remplaçant autour de la Coupe du monde 2018.

«Légende RIP», a déploré un internaute.

Ailleurs, une controverse beaucoup plus volatile a toujours englouti une statue en l’honneur de son compatriote Zlatan Ibrahimovic en Suède.

« Quand vous venez à New York vous avez la Statue de la Liberté, quand vous venez en Suède vous avez la Statue de Zlatan», A déclaré Ibrahimovic lors d’une cérémonie de dévoilement, à laquelle ont assisté des centaines de fans.

Et bien que la conception soit bien meilleure, montrant le meilleur buteur de tous les temps de l’équipe nationale à moitié nu et pieds nus, les bras levés en l’air, copiant sa pose de célébration de but, un manque de vêtements était toujours remis en question.

Depuis sa cérémonie de lancement en 2019 dans sa ville natale de Malmö, cependant, la sculpture a été dégradée à plusieurs reprises après que Zlatan soit devenu copropriétaire du club d’enfance Malmo FF, les rivaux amers du club de jeunesse Malmo FF, Hammarby.

« Je pense qu’il est un morceau de merde, pour être honnête, » un fan, qui a jeté un siège de toilette dessus, a expliqué à Euronews.

«Récemment, il a dit toutes ces choses stupides avec lesquelles je ne suis pas d’accord, mais je l’ai quand même soutenu.

«Maintenant, il nous rembourse en s’engageant dans Hammarby, ce qui est une grande trahison. Il dit généralement que vous ne devriez pas oublier d’où vous venez, mais apparemment, il l’a oublié maintenant.

Lors d’attaques ultérieures, il a également été scié et incendié.