X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, a apparemment banni de l’ombre T il New York Times, empêcher les utilisateurs de voir les tweets qui renvoient à la couverture du journal. Cette décision dégage une ironie particulière, étant donné que le Times est l’un des principaux annonceurs de X et qu’il mène actuellement des campagnes pour promouvoir son nouveau site sportif, T il athlétique.

C’est ce que révèle un nouveau rapport publié dans Semaforqui a comparé l’engagement sur les tweets avec des liens vers le New York Times’ site Web vers des tweets renvoyant vers des services d’information concurrents, notamment la BBC, CNN, Politico, le Wall Street Journal et le Washington Post. L’engagement sur les tweets sur le Times a chuté de façon spectaculaire fin juillet et a continué de baisser tout au long du mois d’août. Au cours de la même période, l’engagement sur les publications sur d’autres sites d’information a augmenté ou est resté à peu près le même.

Il semble que X ait spécifiquement ciblé le Times pour limiter l’accès des utilisateurs à sa couverture. X et T Le New York Times n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Elon Musk ne cache pas son mépris pour le journal le plus populaire au monde. Le milliardaire l’a dit l’a ravi de retirer le badge vérifié du Times sur X dans une récente interview.

Les données utilisées dans le rapport Semafor proviennent de NewsWhip, une société d’analyse qui suit l’engagement sur les réseaux sociaux. NewsWhip a constaté que l’engagement du Times était cohérent par rapport à d’autres sites d’information sur Facebook, ce qui suggère que le problème concerne uniquement X.

Par exemple, l’ancien président Barack Obama a publié deux liens vers le New York Times sur X la semaine dernière. Les deux messages ont tous deux été vus par moins de 900 000 utilisateurs, ce qui est considérablement moins que tous les autres tweets de l’ancien président depuis que X a ajouté des données sur les vues plus tôt cette année. En revanche, un des tweets d’Obama à un article sur Politico, par exemple, engrangé 13 millions de vues rien que.

Ce n’est pas la première preuve que Musk – célébré par son armée de fidèles aux carreaux bleus comme un champion de la liberté d’expression – utilise son réseau social limiter la parole des personnes qui le dérangent souvent . En réalité, une montagne de preuves suggère que Musk est un champion de la censure. Le Congrès a pris connaissance. En août, des tests ont montré que X a étranglé les rivaux de Musk en ajoutant un délai pour ralentir le chargement des pages lorsque les utilisateurs cliquent sur des liens vers d’autres sites Web. Le problème affectait les plateformes de médias sociaux concurrentes telles que Facebook, Sujetset Ciel bleu, ainsi que des sites d’information tels que le New York Times et Reuters. Les autres sites Web de catégories similaires n’ont pas été affectés, ce qui suggère qu’il s’agissait d’une attaque ciblée.