On dirait que les socialistes se préparent aujourd’hui à une « manifestation essentiellement pacifique » à New York – Twitchy

S’il y a une chose sur laquelle on peut compter sur les socialistes, c’est qu’ils sont du mauvais côté du chaque problème qui revient dans l’actualité. Cela est vrai aujourd’hui comme aujourd’hui, alors que la section new-yorkaise des Socialistes Démocrates d’Amérique se prépare à organiser un rassemblement en solidarité avec les terroristes palestiniens qui ont défilé des corps dans les rues d’Israël et tué des civils sans raison le dernier jour. et demi.

🗣️🗣️🗣️ Demain 8 octobre, à 13h. Times Square. En solidarité avec le peuple palestinien et son droit de résister à 75 ans d’occupation et d’apartheid. 🇵🇸PALESTINE LIBRE ! https://t.co/1N67nS56GZ – NYC-DSA 🌹 (@nycDSA) 7 octobre 2023

NYC-DSA n’est pas non plus un petit groupe marginal sans pouvoir, comme nous le rappelle Ryan James Girdusky ; c’est un groupe avec un réel pouvoir sur la scène politique new-yorkaise :

Rappel : AOC, Rashida Tlaib, Cori Bush et Jamaal Bowman sont tous affiliés à la DSA https://t.co/XFb6wsHfG3 – Ryan James Girdusky (@RyanGirdusky) 7 octobre 2023

La conseillère municipale du Queens, Vickie Paladino, donne ici plus de détails sur le pouvoir et la composition du groupe. C’est un long article donc nous n’allons pas le retranscrire dans son intégralité ici mais il vaut largement la peine d’être lu.

Avec des images horribles de femmes et d’enfants assassinés qui continuent d’affluer, les DSA prévoient une manifestation en soutien aux terroristes responsables de ces atrocités en cours. Attention, il ne s’agit pas d’un groupe marginal à New York – selon le DSA @AOC au bureau; sans doute le plus… https://t.co/WzYL3pAEuo – Conseillère municipale Vickie Paladino (@VickieforNYC) 8 octobre 2023

Mais tout cela est sûrement destiné à être un pacifique protester, non ? Ouais, à propos de ça…

Nous sommes certains qu’ils encouragent leurs membres à « porter un masque », à « ne pas publier de photos » et à jamais « discuter de choses qui pourraient ou non s’être produites » pendant la manifestation parce qu’ils prévoient d’organiser un grand rassemblement pacifique de kumbaya, en se tenant la main et en chantant des chansons de protestation ou autre.

Les socialistes solidaires contre la barbarie. Super. –Christina Hoff Sommers (@CHSommers) 7 octobre 2023

Déplacez-vous là-bas et combattez avec eux, lâches. – Le Jorster (@jorster) 7 octobre 2023

Mettre leur argent là où ils le disent ? Ils ne le feraient jamais !

Avec lequel des viols/meurtres/enlèvements de civils en Israël aujourd’hui vous sentez-vous le plus solidaire ? – Magills (@magills_) 7 octobre 2023

J’espère que chaque système stéréo dans dix pâtés de maisons commencera à diffuser la chanson Dreidel à plein volume et en répétition infinie pendant que vous y êtes. – Cécélia (@Ceceliaism) 7 octobre 2023

Quelqu’un ayant le savoir-faire nécessaire pour y parvenir pourrait probablement faire fortune en vendant des billets pour voir ça !

Dégueulasse – vous êtes tous des gens horribles -Zach Schofel ⚒ (@zachschofel) 7 octobre 2023

Et ils ne semblent même pas intéressés à le cacher.

Donc, si vous vous trouvez dans la région de New York aujourd’hui vers 13 heures, ne vous rendez peut-être pas à Times Square. À moins que vous souhaitiez voir une « manifestation majoritairement pacifique » démocrate typique en action, bien sûr.

