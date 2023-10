On dirait que « l’autre équipe » l’a fait – POLITICO

Le président américain Joe Biden a atterri mercredi en Israël et a déclaré au Premier ministre Benjamin Netanyahu que l’attaque de mardi soir contre l’hôpital al-Ahli à Gaza, dans laquelle on craint des centaines de morts, semble avoir été menée par « l’autre équipe, pas vous ». »

« D’après ce que j’ai vu, c’est l’autre équipe qui l’a fait, pas vous », a déclaré Biden. dit. « Mais il y a beaucoup de gens qui n’en sont pas sûrs. Nous devons donc surmonter beaucoup de choses.

Biden a déclaré qu’il était « profondément attristé et indigné par l’incident », ajoutant « les États-Unis continueront à soutenir Israël ». Il n’a fourni aucune preuve de ses propos selon lesquels l’explosion meurtrière aurait pu être provoquée par des militants palestiniens.

Les États-Unis ont apporté tout leur soutien à Israël depuis que le Hamas a lancé sa violente attaque le 7 octobre, déclenchant des représailles israéliennes massives. Washington a envoyé deux porte-avions dans la région afin de dissuader d’autres acteurs d’entrer en guerre.

« J’ai hâte d’avoir une discussion sur ce qui se passera à partir d’ici », a déclaré Biden à Netanyahu.

Netanyahu a déclaré que « le monde civilisé doit s’unir pour vaincre le Hamas » et a ajouté « nous vaincrons le Hamas et éliminerons cette terrible menace de nos vies ».

On craint que des centaines de personnes aient été tuées lors d’une attaque contre l’hôpital al-Ahli, dans le nord de la bande de Gaza, où se réfugiaient des patients, des agents de santé et des personnes déplacées à l’intérieur du pays.

La guerre de l’information autour de l’explosion de l’hôpital s’est également intensifiée dans les heures qui ont suivi l’attaque. Le Hamas a rapidement imputé l’attaque à une frappe aérienne israélienne, mais le militaire israélienne a nié en être responsable et a déclaré que l’hôpital avait été touché par une roquette ratée par le groupe palestinien du Jihad islamique.

S’exprimant mercredi au Caire, la capitale égyptienne, le chancelier allemand Olaf Scholz a appelé à une « enquête approfondie » sur l’attaque de l’hôpital, affirmant que « nous ne savons toujours pas exactement ce qui s’est passé ».

Cette explosion catastrophique survient alors que la guerre entre Israël et le Hamas s’intensifie, plus d’une semaine après que des militants du groupe palestinien ont quitté la bande de Gaza et tué plus d’un millier d’Israéliens lors d’une violente attaque.

Depuis, Israël a riposté en menant un siège de Gaza, ébranlant la région avec des frappes aériennes continuelles et tuant plus de 3 000 Palestiniensselon les autorités de Gaza.

Cette histoire a été mise à jour.