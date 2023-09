« On dirait que ça s’est plutôt bien passé » – Twin Cities

Le plus proche des Orioles, Félix Bautista a fait un pas important vers un retour potentiel cette saison, lançant sa première séance d’enclos depuis qu’il s’est partiellement déchiré le ligament collatéral ulnaire de son coude droit le 25 août contre les Rockies du Colorado.

Les plans de lancer du droitier avaient lentement progressé, passant de jouer au catch sur un terrain plat plusieurs fois par semaine à des lancers consécutifs vendredi et samedi. Dimanche, il a accéléré et lancé environ 20 à 25 lancers dans l’enclos des releveurs, selon l’estimation du manager Brandon Hyde, tout en mélangeant des séparateurs et des curseurs avant la matinée des Orioles contre les Rays de Tampa Bay.

« Je pense que ça s’est plutôt bien passé », a déclaré Hyde. « C’était la prochaine étape dans sa progression en tant que lanceur, donc nous verrons comment il se sent demain, en le prenant au jour le jour. … Je l’ai juste croisé après la séance parallèle et il semble que ça s’est plutôt bien passé, donc c’est toujours encourageant.

Hyde a tempéré ses sentiments d’encouragement en rappelant que Bautista, 28 ans, n’a pas encore atteint le point de lancer des séances d’enclos des releveurs cohérentes ou d’affronter des frappeurs.

« Mais pour qu’il puisse se sentir bien après avoir joué au catch et après sa première équipe, je pense que c’est important », a déclaré Hyde.

La semaine dernière, le vice-président exécutif et directeur général Mike Elias a déclaré que les Orioles adoptaient une « approche conservatrice » en tentant de faire revenir Bautista plutôt que de « se lancer dans une procédure opérationnelle ».

« Je pense que le fait que nous le continuions à lancer en ce moment témoigne du fait que ce n’est pas fini pour 2023, et cela dépendra simplement de ce qu’il ressent pendant que nous continuons », a déclaré Elias.

Bautista roulait à un rythme historique avant de lancer la balle rapide à 102,3 mph qui a fait dérailler sa saison. Avec une fiche de 8-2, le plus proche a enregistré 33 arrêts avec une MPM de 1,48 et 16,2 retraits au bâton toutes les neuf manches.

Elias a déclaré aux journalistes que l’organisation suivait la progression des lancers de Bautista « au jour le jour », et qu’il y a maintenant un optimisme croissant quant à un retour potentiel cette saison.

Hyde a réitéré l’importance de Bautista pour les Orioles, qui pourraient décrocher une place en séries éliminatoires dimanche, le qualifiant de « celui qui fait la différence ».

« Regardez nos différentiels de points, ils sont très différents parce que nous avons gagné beaucoup de matchs serrés. Honnêtement, je pense que Félix a fait la différence pour moi. Il était incroyable avant d’être blessé », a-t-il déclaré. « Combien de matchs il nous a gagnés tard, [Yennier] Cano, [Danny] Coulombe, Bautista à la fin d’un match, on y a joué tellement de matchs serrés pendant si longtemps qu’on a pu gagner plus que perdre.

Ryan Mountcastle mise à jour

Hyde a dit Ryan Mountcastle, qui a quitté le match de mercredi contre les Cardinals de St. Louis avec une gêne à l’épaule gauche« va un peu mieux » mais n’a pas précisé quand le joueur de premier but pourrait revenir à l’action.

« Il a essayé de se balancer un peu hier ; Je suppose que ça ne s’est pas très bien passé », a déclaré Hyde. « Il va sortir et se balancer dans la cage maintenant. J’espère qu’il commencera à se sentir mieux et qu’il pourra être une option pour nous en dehors du banc.

Lancement des probables

Les Orioles ont désigné le gaucher John Means comme titulaire pour le match de lundi contre les Astros à Houston. Aucun titulaire n’a été annoncé pour les deux matchs suivants, mais si l’ordre de rotation est respecté, Kyle Gibson et Kyle Bradish lanceraient.

