On devrait parler de la mort de Mikayla Miller

Cela fait près d’un mois que Mikayla Miller, 16 ans, a été retrouvée morte, avec une ceinture autour du cou et attachée à un arbre, à Hopkinton, dans le Massachusetts. On ne sait toujours pas ce qui est arrivé à l’adolescente noire, qui s’est identifiée comme LGBTQ – à la fois avant sa mort et comment elle est décédée.

Ce qui est évident, c’est que la famille de la jeune fille ne veut pas que les autorités locales soient chargées de le découvrir. L’affaire, qui commence à peine à attirer l’attention nationale, est en train de devenir un autre exemple tragique de l’échec des forces de l’ordre à enquêter de manière adéquate sur la mort d’une victime noire, à répondre aux préoccupations immédiates soulevées par des êtres chers en deuil ou à communiquer efficacement à ceux qui demandent des comptes.

La mère de Miller, Calvina Strothers, a continué à critiquer le procureur de district du comté de Middlesex, Marian Ryan, et d’autres autorités impliquées dans l’enquête. Selon la porte-parole de la famille, la militante Monica Cannon-Grant of Violence in Boston Inc., la famille réclame une enquête indépendante et une autopsie. (Le bureau du procureur de district a déclaré plus tôt en mai que l’affaire restait ouverte.)

Les élus ont répondu à l’appel. La représentante américaine Ayanna Pressley, qui représente le septième district voisin, a fait écho à leur demande dans une déclaration à Vox: «Avec beaucoup trop de questions sans réponse sur la mort de Miller, nous devons mener une enquête complète, transparente et indépendante sur sa mort». La déclaration de Pressley lit. «L’enquête aidera à garantir la responsabilité et la fermeture de la famille de Mikayla et permettra à ses proches et à sa communauté de commencer à guérir.»

La sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, a déclaré dans un communiqué que «la mort de Mikayla Miller était une tragédie. Elle et tous nos jeunes LGBTQ et nos jeunes de couleur méritent d’être en sécurité. Nous devons la paix de sa famille en sachant que tout a été fait pour trouver des réponses, y compris une enquête approfondie et transparente sur les circonstances de sa mort.

Un rassemblement et une veillée ce mois-ci à Hopkinton ont contribué à éclairer plus durement l’enquête des autorités à ce stade. La mère de Miller et les militants locaux se sont plaints à plusieurs reprises à la fois de l’enquête et de la mauvaise gestion présumée des événements qui l’entourent.

«Je ne veux pas être un justicier dans ce domaine; Je ne veux pas avoir à passer toute la journée au téléphone pour obtenir et transmettre des preuves pour que justice soit rendue », a déclaré Strothers aux participants. «Ce que je veux, c’est que le système de justice pénale fonctionne.»

C’était une scène familière: une famille en deuil pleurant la mort d’un enfant noir, se plaignant de l’appareil d’application de la loi chargé d’enquêter. Si les autorités ne se méfient pas encore de ce qui est arrivé à Miller, les événements entourant sa mort fournissent des raisons de se méfier des autorités elles-mêmes.

Ce que nous savons – et ce que nous ne savons pas – de la mort de Mikayla Miller

Les problèmes mis en lumière par la famille de Miller commencent par quelque chose qui s’est passé alors qu’elle était encore en vie.

La nuit avant que l’adolescente ait été retrouvée morte, elle aurait été victime d’une agression physique. Le soir du 17 avril, Strothers a appelé la police de Hopkinton et a déclaré que sa fille avait été «sauté», poussée et frappée au visage par au moins deux personnes, a déclaré Ryan, le procureur du comté de Middlesex, à la presse la semaine dernière.

Selon Ryan, au moins deux personnes, un garçon et une fille, étaient impliquées; Miller avait une lèvre sanglante, conforme à son allégation.

Monica Cannon-Grant, s’exprimant au nom de la famille Miller, a déclaré qu’au moins cinq adolescents en plus de Miller étaient présents – dont une fille avec laquelle le jeune de 16 ans avait récemment mis fin à une relation. Lors d’une conférence de presse le 4 mai et dans une déclaration ultérieure, Ryan a semblé signaler que les adolescents n’étaient pas au centre de l’enquête sur la mort de Miller, citant des données GPS de téléphone portable, une surveillance vidéo et des témoignages.

Le matin après l’agression, le 18 avril, un détective de la police de Hopkinton a été appelé dans la zone de conservation de Berry Acres. Selon un affidavit examiné par la filiale NBC de Boston, WBTS, il a trouvé le corps de Miller pendu à une branche d’arbre, suspendu par une ceinture de cuir noir autour de son cou; l’affidavit indiquait qu’il n’avait vu aucune blessure ou saignement sur son corps, que la scène «ne semblait pas dérangée» et qu’il ne voyait ni saleté ni débris sur ses vêtements ou ses chaussures pour suggérer une lutte. Son téléphone et ses effets personnels se trouvaient sur sa personne ou près de son corps. Les feuilles sur le sol «semblaient emmêlées et avaient beaucoup voyagé», bien qu’il ait noté que Miller avait été trouvé sur «un chemin de ville très fréquenté».

Cannon-Grant a déclaré qu’un sergent de la police de l’État du Massachusetts avait d’abord dit à la mère de Miller que sa fille avait mis fin à ses jours. La famille a également à plusieurs reprises revendiqué qu’un officier a conseillé à Strothers de ne pas aller à la presse, car cela révélerait l’orientation sexuelle de sa fille. (La police d’État a adressé la demande de commentaires de Vox au bureau du procureur du comté de Middlesex, qui n’a pas encore répondu.)

La famille de Miller soutient que l’enquête n’a pas été approfondie ou transparente

L’agression est le point de départ des plaintes de la famille Miller concernant la transparence de l’enquête. Violence à Boston Inc. a publié une déclaration le 2 mai attribué à Strothers et alléguant que la police de Hopkinton n’a enregistré ni l’attaque signalée contre Miller ni la découverte de son corps.

«C’est très inhabituel s’il n’y a pas de notation dessus. C’est carrément suspect », a déclaré Phillip Atiba Goff, un professeur de Yale qui avait précédemment fondé le Center for Policing Equity. «Il est incroyablement pénible d’imaginer que nos vies, et donc nos morts, ne sont pas enregistrées – même quand il y a des indications claires qu’il y a un homicide [or a suicide]. »

Un journal accessible au public généré et tweeté par le département de police de Hopkinton n’affiche aucune information sur l’agression ou la mort de Miller. L’un des premiers incidents survenus le matin du 18 avril n’est pas un jogger trouvant un adolescent décédé, mais deux agents aidant à changer un pneu. (Le département n’a pas encore renvoyé un appel de Vox demandant des éclaircissements et une confirmation.)

Lorsqu’elle a été interrogée pour la première fois lors de son presser le 4 mai sur les allégations selon lesquelles la police aurait déclaré à Strothers que sa fille s’était suicidée et pourquoi son bureau avait déclaré que la mort n’était pas considérée comme suspecte, Ryan a déclaré: «Très souvent, comme tout le monde le sait, les choses peuvent sembler en être une. chose, et puis nous apprenons plus d’informations. Je pense que c’est la raison pour laquelle au départ, nous indiquons toujours que c’est à ce moment. De toute évidence, les choses se révèlent souvent au fur et à mesure que nous avançons dans ce cas.

Strothers a également ouvertement remis en question certaines des premières conclusions et décisions prises par Ryan dans l’affaire, mis à part la décision initiale selon laquelle le décès n’était «pas suspect». Miller avait son téléphone portable et ses effets personnels toujours sur ou à proximité de sa personne lorsqu’elle a été retrouvée, selon le procureur du district; cependant, Strothers affirme que le téléphone de sa fille n’avait pas les données de suivi activées et qu’elle l’a confirmé avec Apple, Ryan a indiqué lors de sa conférence de presse la semaine dernière que «le téléphone a parcouru une distance de 1316 pas» entre 21h et 22h dans la nuit. du 17 avril, «approximativement la distance entre le domicile de Mikayla et l’endroit où son corps serait par la suite localisé».

Les enquêteurs n’ont pas non plus été en mesure d’obtenir des preuves vidéo de l’immeuble résidentiel de Miller – ni l’agression qu’elle a subie ni, potentiellement, son départ pour suivre les étapes auxquelles Ryan a fait référence. Le système vidéo du bâtiment a été redémarré le matin du 19 avril, le lendemain du jour où le jogger aurait découvert le corps de Miller, effaçant toutes les images des 17 jours précédents. On ne sait pas encore pourquoi les enquêteurs n’ont pas obtenu les images avant le redémarrage du système.

Parler est un début, mais c’est une question d’action

Tout décès, en particulier celui de quelqu’un d’aussi jeune, compte. Cependant, étant donné la différence documentée dans la manière dont la presse et les fonctionnaires traitent les disparitions et les meurtres de femmes et de filles noires par rapport à leurs homologues blancs, ceux qui enquêtent sur une affaire doivent être plus conscients de ce que leurs actions communiquent.

Cela fait environ un an qu’un soulèvement mondial des droits civiques a commencé. Alors que les institutions gouvernementales et policières à prédominance blanche peuvent prétendre valoriser la vie des Noirs, la preuve réside dans les résultats. Comme en témoignent les réactions de la famille et celles des autres électeurs noirs à leurs actions jusqu’à présent, Ryan et tous ceux qui enquêtent actuellement sur la mort de Mikayla Miller ne comprennent pas que ces soins sont le mieux démontrés par les résultats. Les mots seuls ne suffiront pas.

Lors de sa conférence de presse du 4 mai, Ryan a parlé en termes éloquents de Miller, la décrivant comme «une belle enfant», ainsi que «une fille chérie, une étudiante douée, une athlète talentueuse et une amie fidèle». Elle a parlé d’obtenir les réponses concernant sa mort «dans les meilleurs délais» et s’est engagée à fournir des détails sur l’enquête, qu’elle a souligné qu’elle était en cours.

Tout cela semble bien, mais comment la découverte de cette belle enfant, morte avec une ceinture autour du cou, ne semble-t-elle pas suspecte au procureur qui enquête sur l’incident? Pourquoi cette évaluation n’a-t-elle pas changé après que l’affidavit de la police décrivant la scène ait fait surface? Et pourquoi l’assaut ou la découverte du corps de Miller n’ont-ils pas été enregistrés? C’est plus qu’un faux pas de bureau.

« Quand vous avez un corps comme ça, c’est une scène de crime », a déclaré Goff. «Si vous traitez une scène de crime d’un enfant noir de cette façon, c’est un niveau de désinvolture que personne dans … une communauté qui est noire ne se sentira bien.