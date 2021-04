On demande à la sœur du marié trisomique d’être demoiselle d’honneur, sa réaction n’a pas de prix

Un clip émouvant montrant une femme atteinte du syndrome de Down réagissant lorsqu’on lui a demandé d’être demoiselle d’honneur lors du mariage de son frère laisse les internautes larmoyants. Chris Garafola, un mannequin américain, partage régulièrement des mises à jour sur sa sœur aînée, Brittany, qui souffre du syndrome de Down. Récemment, il a partagé une vidéo lorsque Chris, avec sa fiancée Tatiana, a annoncé la nouvelle de leur mariage en Bretagne.

Dans le clip d’une minute d’un appel vidéo, Tatiana demande à Brittany si elle pourrait être sa demoiselle d’honneur, ce à quoi Brittany répond positivement avec enthousiasme. « Vous serez? Et vous porterez une robe et des fleurs spéciales et vous marcherez dans l’allée », demande Tatiana tandis que Brittany hoche la tête avec excitation. «Woohoo, elle a dit oui», s’exclame le couple qui regarde Brittany applaudir avec plaisir à la nouvelle.

Partageant la nouvelle sur Instagram avec ses milliers d’abonnés, Garafola a écrit qu’ils voulaient se marier depuis un certain temps, mais en raison du COVID-19, ils ont dû changer leurs plans. La présence de Brittany au mariage était leur priorité, alors le couple a attendu qu’elle se fasse vacciner avant de planifier la cérémonie. «Sa santé était notre principale priorité – pas de si, et ou de mais à ce sujet», a-t-il ajouté.

Brittany a reçu les deux doses du vaccin sans aucun effet indésirable ce mois-ci, alors le couple a sauté sur leurs plans de mariage. Le couple la surprendra avec une « belle bague » quand ils la verront pour lui faire « sentir qu’elle fait partie de la cérémonie ».

Garafola a ajouté que quand on a un frère avec le syndrome de Down, « vous ne prenez pas le mariage à la légère » car « votre autre significatif doit comprendre que même si vous les épousez, vous êtes un forfait », décrivant Tatiana et Brittany comme ses «DEUX meilleurs amis», et il a la chance que sa femme aime la Bretagne «de toutes les fibres de son être».

Regardez la vidéo qui fait fondre le cœur ici:

Le 19 avril, Garafola a partagé des photos de leur mariage en Floride dans lequel la Bretagne est vêtue d’une robe beige tenant des fleurs posant avec les jeunes mariés.

Que penses-tu de la vidéo?

