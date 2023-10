On craint que les combattants du Hamas ne se cachent encore en Israël alors qu’une offensive terrestre à Gaza est envisagée | Stuart Ramsay | Nouvelles du monde

Mardi soir, peu avant 21 heures, un combattant du Hamas a tenté de tuer un soldat israélien avec un couteau.

L’attaque a eu lieu au kibboutz Re’im, dans le sud d’Israël, à environ quatre kilomètres de la frontière avec Gaza.

L’homme a été abattu par un autre militaire.

Ce qui est remarquable, c’est que l’assassin potentiel se cachait dans le kibboutz depuis samedi matin, lorsque lui et une cinquantaine de combattants ont pris d’assaut la communauté.

Les forces de défense israéliennes pensaient avoir vidé le kibboutz, mais elles se sont manifestement trompées : une nouvelle fouille de l’ensemble du complexe est en cours.

Cette histoire, que m’a racontée le chef de la sécurité du kibboutz, montre ce que beaucoup entendent depuis des jours.

Les combattants du Hamas ont facilement franchi la frontière et ne seraient peut-être pas retournés à Gaza.

Ceci est important car, comme Israël le considère une offensive terrestre à Gazale gouvernement et l’armée ne peuvent guère s’attendre à ce que leurs soldats franchissent les barbelés s’ils pensent que l’ennemi est toujours derrière eux.

Ces derniers jours, Israël a eu du mal à prendre le contrôle de la frontière de manière convaincante.

Mardi seulement, j’ai vu des soldats des forces de défense tirer à la mitrailleuse sur des cibles situées à l’intérieur du territoire israélien, tandis que des hélicoptères de combat attaquaient les positions du Hamas à quelques kilomètres seulement de la bande de Gaza.

L’armée s’est désormais installée dans le kibboutz Re’im.

Image:

Balles au sol au kibboutz Re’im





Il est adjacent à l’endroit où Festival de musique Supernova a eu lieu samedi, théâtre du meurtre de plus de 250 jeunes hommes et femmes.

Cette petite communauté a été attaquée par une cinquantaine d’hommes lourdement armés avec l’intention de tuer et d’enlever.

Eilan est le chef de la sécurité ici. C’est un vétéran volontaire des gardes-frontières – il ne veut pas que son nom de famille soit utilisé.

Lui et d’autres volontaires communautaires ont mené la lutte contre le Hamas.

Il m’a fait découvrir les restes de la communauté marquée par un combat intense.

Image:

Eilan, le chef de la sécurité du kibboutz Re’im





Debout devant les décombres de deux maisons et d’un abri anti-aérien, il a décrit ce qu’ils devaient faire pour empêcher les hommes armés de leur tirer dessus.

Il a déclaré que les combattants du Hamas se trouvaient dans les bâtiments.

« Ils sont venus et ont commencé à tirer depuis cette maison, nous avons amené le char, nous avons lancé un missile, ça ne s’est pas arrêté.

« Nous en avons lancé un deuxième, et il ne s’est pas arrêté, nous avons lancé le troisième, et il ne s’est pas arrêté – il s’est arrêté quand nous sommes arrivés avec le tracteur et nous avons cassé les murs, nous avons tout détruit, comme vous pouvez le voir. «

Eilan a déclaré qu’il s’agissait d’un type différent de tactique du Hamas, où les attaques à l’intérieur d’Israël sont généralement des missions suicides. Cela a marqué un changement de stratégie important.

Ils avaient l’intention de rentrer à Gaza après avoir tué ou enlevé des Israéliens.

« C’est un cauchemar, nous n’aurions jamais pensé que cela pourrait arriver, qu’ils arrivent avec autant de terroristes », m’a-t-il dit.

« Maintenant, c’est complètement différent, complètement différent, ils sont venus pour assassiner et prendre des otages dans la bande de Gaza, et vous pouvez voir le mal qu’ils ont pris des familles, ils ont pris des enfants. »

Image:

Une école maternelle incendiée au kibboutz Re’im





À moins d’un kilomètre de cette communauté, le festival de musique Supernova battait son plein lorsque l’attaque du kibboutz a commencé.

Le massacre de tant de jeunes a provoqué une onde de choc à travers Israël, mais Eilan pense que les véritables cibles de l’attaque étaient les kibboutzim qui bordent Gaza, et non le parti lui-même.

Il pense qu’il s’agissait d’une attaque opportuniste contre des jeunes sans défense qui étaient dehors toute la nuit.

« Pas la fête, je pense que ce n’est pas la raison, la fête, non, je pense que c’est par erreur. »

Je lui ai demandé s’il pensait qu’ils étaient simplement au mauvais endroit au mauvais moment. « Oui », acquiesça-t-il.

La communauté entière a maintenant été déplacée et Eilan dit qu’il ne sait pas combien de personnes reviendront un jour.

Eilan m’a dit que sept personnes du kibboutz Re’im avaient été tuées et une prise en otage.

Il a déclaré que les gens d’ici voulaient vivre en paix avec les Palestiniens, mais qu’après cette attaque, autrefois considérée comme impossible, tout a changé.

« Notre kibboutz et toute cette région pensaient vivre ensemble avec les Palestiniens, avec le peuple. Je les ai employés, je leur ai donné du travail, de l’argent, un salaire, mais maintenant j’ai changé d’avis », a-t-il expliqué.

« Je ne veux pas de paix avec eux, je ne veux pas du tout avoir affaire à eux, et si je dois penser à mes enfants ou aux enfants palestiniens, je penserais à mes enfants – plus jamais. »