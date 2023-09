On craint que l’effondrement du béton ne libère des fibres d’amiante mortelles dans les écoles et les hôpitaux.

On craint de plus en plus que le béton qui s’effrite dans les écoles et les hôpitaux ne libère des fibres d’amiante mortelles.

Des mesures d’urgence sont en cours en Angleterre pour consolider les bâtiments du secteur public, craignant qu’ils ne soient structurellement insalubres en raison de la détérioration du béton cellulaire autoclavé (RAAC).

Les craintes grandissent que le béton qui s’effrite puisse libérer des fibres d’amiante (image d’archive) Crédit : Getty

Des dizaines de bâtiments scolaires ont été identifiés avec du béton susceptible de s’effondrer

On pense que les bâtiments municipaux, les commissariats de police, les centres de loisirs et les bureaux pourraient également contenir cette substance.

Les experts craignent désormais que la présence de RAAC augmente également le risque d’exposition à l’amiante, qui tue 5 000 personnes par an au Royaume-Uni.

Le président de l’Institution of Structural Engineers, Matt Byatt, a déclaré : « Il y a deux éléments réels de risque pour la vie : si le RAAC s’effondre, cela met la vie en danger de manière instantanée ; et l’amiante peut être mortelle s’il est inhalé.

« Ce ne sont pas des problèmes légers – ils sont très graves et doivent être traités comme tels. »

Le RAA et l’amiante se trouvent souvent dans les mêmes bâtiments, car les deux matériaux ont été largement utilisés lors du boom de la construction d’après-guerre, rapporte le Sunday Times.

Bien que l’amiante soit sans danger lorsqu’elle est stable, si elle est dérangée, comme lors de l’effondrement d’un bâtiment, elle pourrait libérer des fibres qui, si elles sont inhalées, peuvent provoquer le mésothéliome, l’amiantose et le cancer du poumon.

Il est apparu en juillet que des milliers d’enfants étaient encore scolarisés dans des écoles contenant de l’amiante, malgré l’interdiction de ce matériau en 1999.

On estime qu’environ 10 000 enseignants, élèves et membres du personnel sont morts suite à une exposition à l’amiante dans les écoles au cours des quatre dernières décennies.

L’amiante constitue également un problème sérieux pour le NHS.

Au total, 156 écoles ont été informées la semaine dernière que leurs bâtiments contenaient du béton en ruine.

LES ÉCOLES FORCÉES À FERMER

Parmi ceux-ci, 104 devront fermer partiellement ou totalement, ce qui signifie que la rentrée scolaire sera retardée pour des milliers d’élèves.

D’autres écoliers devront retourner à l’apprentissage en ligne ou suivre un enseignement dans des immeubles de bureaux.

Une école du Kent envisage de servir le déjeuner dans les salles de classe.

Le RAAC a été largement utilisé dans les bâtiments publics des années 1950 aux années 1980.

Les poches d’air dans le béton instable s’effritent, affaiblissant les structures.

Là où le RAAC a été utilisé pour les murs ou les toits porteurs, des bâtiments entiers risquent de s’effondrer sans avertissement.

Le problème a été souligné pour la première fois en 1999 et est devenu un problème majeur après l’effondrement partiel du toit d’une école du Kent en 2018.

SITES NHS TOUCHÉS

Plus de 40 sites du NHS sont touchés et sept hôpitaux doivent être reconstruits.

Les documents publiés à la suite d’une demande de FOI émanant de près d’une douzaine d’hôpitaux ont révélé l’étendue du problème auquel sont confrontés les NHS Trusts.

Une évaluation réalisée à l’hôpital West Suffolk en avril de cette année a mis en garde contre un risque « catastrophique » et « probable » de défaillance potentielle du bâtiment principal de l’hôpital.

Il a déclaré que cela entraînerait « des pertes en vies humaines et/ou des blessures graves ».

Le rapport indique également que « l’inhalation d’amiante et de poussière » constitue un risque important et que le personnel pourrait recevoir « des masques FFP3 » à porter après l’effondrement.

Il a également mis en garde contre une éventuelle responsabilité juridique des dirigeants de fiducies en vertu de la législation sur les homicides involontaires des entreprises.

Pendant ce temps, des préoccupations similaires ont été soulevées à l’hôpital Hinchingbrooke, où un rapport publié en février a révélé que les panneaux RAAC se détérioraient rapidement.

Il a mis en garde contre un effondrement soudain et catastrophique « malgré la mise en place de solutions structurelles correctives ».

Wes Streeting, le secrétaire fantôme du Labour à la Santé, a averti que les documents fournissaient « une image terrifiante de l’état de nos hôpitaux après 13 ans de négligence des conservateurs ».

Il a déclaré : « Les conservateurs n’ont littéralement pas réparé le toit lorsque le soleil brillait, et maintenant la sécurité des patients est menacée. »

Streeting a déclaré que les plans de reconstruction du gouvernement étaient en retard, avec un seul des 40 nouveaux hôpitaux susceptibles d’être terminé d’ici les prochaines élections.

Il a ajouté : « On dit aux patients de se contenter d’hôpitaux en ruine pendant des années. »

Les travaillistes ont exigé un audit de tous les bâtiments du secteur public.

« RISQUE CRITIQUE »

Le ministère de l’Éducation considère depuis 2021 la menace pour la sécurité dans les bâtiments scolaires comme un « risque critique ».

Le gouvernement n’a pas encore publié la liste complète des écoles qui ont été contraintes de fermer.

La députée travailliste Dame Meg Hillier, qui préside la commission des comptes publics, a déclaré qu’il s’agissait de la « pointe de l’iceberg » d’un « domaine scolaire en faillite ».

S’adressant à Times Radio, elle a déclaré que la simple inspection des bâtiments potentiellement touchés pourrait coûter des centaines de milliers de livres.

Elle a affirmé que les ministres avaient tardé à s’attaquer au problème, déclarant à la BBC : « Ce que nous avons vu depuis des années, c’est une réduction des coûts pour ces problèmes, ce qui fait qu’il y a maintenant de très grosses factures à payer pour le contribuable. »

Il est probable que les écoles devront soumissionner via le processus de financement du ministère de l’Éducation pour financer le remplacement permanent des bâtiments.

Le gouvernement financera le coût de tous les travaux de réparation, y compris les bâtiments temporaires.

En juillet, le Health and Safety Executive a publié un rapport révélant qu’il avait écrit à un tiers des 421 écoles britanniques qu’il avait inspectées au cours des 12 mois précédents, les mettant en garde contre le « non-respect » de leur obligation légale de gérer efficacement l’amiante.

Priti Patel, ancienne ministre de l’Intérieur et députée de Witham dans l’Essex, où cinq écoles ont été touchées, a déclaré : « Les ministres doivent expliquer pourquoi la décision de fermer les écoles n’a pas été prise plus tôt afin que les parents qui travaillent puissent planifier.

« Cela aurait évité des perturbations dans l’enseignement… Ce n’est pas un problème nouveau et le gouvernement devra rendre compte de ses actes. »

Voici les écoles concernées que nous connaissons. Vérifiez si l’école de vos enfants est incluse.

La secrétaire à l’Éducation, Gillian Keegan, a écrit dans The Sun que la crise concrète ne signifie pas un retour aux « jours sombres » du confinement des écoles.

La secrétaire à l’Éducation, Gillian Keegan, a reçu l’ordre de nommer les 156 bâtiments. Crédit : PA