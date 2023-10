Les policiers ont étendu leurs recherches au large en mer pour retrouver le tireur présumé Robert Card après qu’une fusillade dans le Maine ait tué 18 personnes.

Les garde-côtes locaux utilisent un navire et un avion pour rechercher Card, qui, selon eux, pourrait tenter de s’enfuir à bord d’un bateau de 15 pieds.

Robert Card, 40 ans, est soupçonné d’avoir tué 18 personnes lors d’une fusillade meurtrière dans le Maine mercredi soir. Crédit : Alamy

La police mène une chasse à l’homme urgente pour le localiser, qui s’est étendue au large. Crédit : Getty

Les flics ont averti les habitants terrifiés de s’abriter sur place alors qu’ils dépêchaient un avion et un bateau pour fouiller l’eau. Crédit : Getty

La police a déclaré aujourd’hui que l’homme de 40 ans avait été inculpé de huit chefs de meurtre à la suite de la fusillade de masse la plus meurtrière aux États-Unis en 2023.

Il devrait être inculpé d’autres accusations à mesure que les 10 corps restants seront officiellement identifiés.

Ils ont averti le public de ne pas l’approcher, affirmant qu’il était armé et dangereux, alors que les habitants terrifiés ont été invités à s’abriter sur place.

Card doit son nom à un tireur, armé d’un fusil de type AR-15, qui a déclenché des coups de feu sur une piste de bowling et un bar à Lewiston, dans le Maine, mercredi soir.

Des photos effrayantes publiées par les flics montraient le tireur vêtu d’un sweat-shirt marron et d’un jean traquant le bowling rempli d’enfants.

La police pense que la voiture qu’elle recherchait en relation avec Card a été trouvée près d’une rampe de mise à l’eau dans le Maine, selon CBS News.

En plus de la Subaru blanche enregistrée à son nom, Card possède un bateau vert – même s’il n’est pas clair si les flics pensent qu’il l’a utilisé pour fuir.

La Subaru a été retrouvée abandonnée après l’horrible frénésie près des rivières Androscoggin et Kennebec qui s’étendent sur plus de 170 milles dans le golfe du Maine, qui borde le Canada.

Les patrouilles frontalières du Canada ont également émis un avertissement « armé et dangereux » à leurs forces de police au milieu d’une chasse à l’homme désespérée.

Cela survient après qu’une note de suicide aurait été trouvée au domicile de Robert Card 24 heures après l’horrible attaque, selon ABC News.

La note ne mentionnait apparemment pas le motif de la fusillade, qui a fait au moins 18 morts et 13 blessés.

La police a encerclé une maison de Bowdoin, dans le Maine, jeudi soir et a été entendue appelant Card à sortir, mais les flics ont ensuite quitté les lieux.

Un ancien agent du FBI, Bobby Chacon, a même averti qu’il pourrait se cacher dans une cabane abandonnée du Maine.

Le règne de terreur de Card a commencé mercredi peu avant 19 heures lorsque la police a reçu des appels concernant un tireur actif au bowling Just-In-Time Recreation.

Environ 10 minutes plus tard, la police de l’État du Maine a reçu plusieurs appels concernant une fusillade au Schemengees Bar and Grille, à environ six kilomètres du bowling.

“Une vaste intervention des forces de l’ordre de plusieurs agences environnantes a aidé le service de police de Lewiston à tenter d’identifier qui était cet individu et ce qui se passait”, a déclaré le colonel William G. Ross.

“Comme vous pouvez l’imaginer, c’était une scène très rapide, très fluide, très dangereuse dans laquelle ces gars et ces filles étaient.”

Quelques semaines seulement avant le massacre sanglant, Card a menacé de procéder à une fusillade dans un établissement de la Garde nationale à Saco, dans le Maine.

Un responsable américain, qui a souhaité rester anonyme, a déclaré à l’Associated Press que Card avait été évalué pour “comportement erratique” en juillet, selon le Sun Journal.

Le réserviste de l’armée se comportait apparemment étrangement alors qu’il s’entraînait dans une académie militaire américaine à West Point, dans l’État de New York, et a été transporté à l’hôpital peu de temps après.

