Les autorités sanitaires craignent que Covid ne se propage sans être détecté à Sydney après que 63 banlieues aient été mises en alerte à la suite d’une découverte accablante de surveillance des égouts.

Des fragments du virus ont été détectés dans deux usines de traitement des régions de Liverpool et de Glenfield, à l’ouest de Sydney.

Les usines couvrent 63 banlieues, dont Liverpool, Glenfield, Campbelltown, Casula et Ingleburn.

NSW Health a déclaré que les traces pourraient simplement être des cas connus du virus qui ont déjà été diagnostiqués chez des résidents lors de la dernière épidémie.

« Cependant, NSW Health craint qu’il puisse y avoir d’autres cas actifs dans la communauté locale chez des personnes qui n’ont pas été testées et qui pourraient supposer à tort que leurs symptômes ne sont qu’un rhume », a déclaré le département.

OKS Beauty and Hair à Lidcombe a également été mis en alerte. Toute personne qui a visité le salon le soir du réveillon du Nouvel An entre 10h30 et 12h doit également se faire tester immédiatement et s’isoler pendant 14 jours.

Les préoccupations surviennent alors que trois nouveaux sites dans l’ouest de la ville sont mis en alerte après avoir été visités par des résidents positifs à Covid.

Quiconque a assisté à la projection de 10 h 10 de «Les Croods: un nouvel âge» au Reading Cinema à Auburn le 30 décembre est un contact étroit et doit immédiatement se faire tester et s’isoler pendant 14 jours quel que soit le résultat.

Les clients ou le personnel qui ont assisté à Woolworths à Lidcombe le soir du Nouvel An entre 12h15 et 15h45 doivent suivre les mêmes ordres.

NSW n’a enregistré aucun nouveau cas de coronavirus acquis localement sur une période de 24 heures désignée pour la première fois en près de trois semaines.

Cependant, deux nouveaux cas liés à un magasin de bouteilles dans l’ouest de Sydney ont depuis été enregistrés, ajoutant aux inquiétudes concernant le cluster Berala.

Dans les 24 heures jusqu’à 20 heures dimanche, l’État n’a enregistré que sept nouveaux cas de voyageurs étrangers de retour en quarantaine dans les hôtels. C’est la première fois que les cas locaux quotidiens sont à zéro depuis le 15 décembre.

Malgré les meilleures nouvelles, le premier ministre par intérim, John Barilaro, a déclaré que le nombre de tests était toujours « beaucoup trop bas ».

Il a imploré dans l’ouest de Sydney de se rendre dans les cliniques s’ils présentaient le moindre symptôme, même s’ils avaient déjà été testés.

Quelque 22 275 personnes ont été testées au cours de la période de 24 heures se terminant dimanche soir, en légère hausse par rapport à 18 923 la veille.

Le gouvernement veut voir 30 000 à 50 000 tests chaque jour.

Les deux cas enregistrés pendant la nuit sont liés au magasin de bouteilles BWS à Berala.

L’un est un homme dans la quarantaine qui a visité le magasin la veille de Noël, et l’autre une femme dans la quarantaine qui a « une certaine association » avec le Berala BWS et Woolworths, a déclaré le responsable de la santé Kerry Chant.

Toute personne qui a visité le BWS ou Woolworths entre 12h30 et 14h le 20 décembre est instamment priée de se faire tester immédiatement, malgré le temps écoulé et même si elle ne présente pas de symptômes.

Il y a de nouvelles alertes pour le Woolworths Berala les 24, 26, 28 et 31 décembre.

NSW Health s’attend à ce que davantage de cas émergent du cluster Berala, qui compte désormais 15.