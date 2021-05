Un syndicat de médecins JAPONAIS prévient que les prochains Jeux Olympiques pourraient engendrer une souche Covid-19 «olympique» alors que les athlètes du monde entier se rassemblent.

Cela survient alors que les États-Unis avertissent les fans de ne pas se rendre au Japon pour les jeux de l’été après une augmentation du nombre de cas de coronavirus.

Un bord de la route dans la préfecture de Shiga, ville de Kusatsu, dans l’ouest du Japon, est bondé de monde aujourd’hui Crédit: Avalon.red

Le docteur Hiroki Saito a fermé un rideau en plastique dans la salle d’urgence et de soins intensifs de l’hôpital de Yokohama Seibu de l’Université St. Marianna Crédit: Reuters

Les hôpitaux japonais seraient au bord de l’effondrement – à peine deux mois avant que le pays ne soit censé accueillir l’événement sportif.

Des personnes de plus de 200 pays et territoires devraient arriver et les Jeux, qui devraient commencer dans huit semaines, représentent un danger, a déclaré Naoto Ueyama, chef de l’Union des médecins du Japon.

Plusieurs régions du Japon sont en état d’urgence virale en raison d’une augmentation des infections, et le public est largement opposé à la tenue des Jeux cet été.

Le Japon s’est engagé à organiser des Jeux olympiques de 2020 «sûrs et sécurisés» à Tokyo après un report d’un an, mais lutte pour contenir une quatrième vague d’infections et se prépare à prolonger l’état d’urgence dans une grande partie du pays.

Les responsables japonais, les organisateurs des Jeux olympiques et le Comité international olympique (CIO) ont déclaré que les Jeux se dérouleraient dans le cadre de mesures strictes de prévention des virus.

Les manifestants font appel aux piétons lors d’une manifestation le 23 mai Crédit: EPA

Les spectateurs étrangers ont été interdits et une décision sur les spectateurs nationaux est attendue le mois prochain.

Mais même avec ces mesures, des inquiétudes subsistent quant à l’afflux d’athlètes et d’officiels au Japon, où la campagne de vaccination reste lente, avec un peu plus de 5% de la population ayant reçu un vaccin.

«Toutes les différentes souches mutantes du virus qui existent dans différents endroits seront concentrées et rassemblées ici à Tokyo.

« Nous ne pouvons pas nier la possibilité même d’une nouvelle souche du virus potentiellement émergente », a déclaré Naoto Ueyama lors d’une conférence de presse.

« Si une telle situation devait survenir, cela pourrait même signifier qu’une souche olympique de virus de Tokyo soit nommée de cette manière, ce qui serait une énorme tragédie et quelque chose qui ferait l’objet de critiques, même pendant 100 ans. »

Les chefs de la santé disent qu’amener des milliers de personnes au stade pourrait être un véritable « danger » Crédit: Alamy

Kenji Shibuya, directeur de l’Institute of Population Health au King’s College de Londres, qui a contribué à la campagne de vaccination au Japon, a minimisé les dangers spécifiques aux Jeux.

« La mutation a lieu lorsque le virus reste pendant une longue période chez des personnes immunodéprimées ou partiellement immunisées », a déclaré Shibuya.

« La situation actuelle au Japon est donc plus dangereuse que (pendant) les Jeux de Tokyo, à mon avis. »

Les groupes médicaux ont averti que cet événement massif pourrait introduire de nouvelles variantes au Japon et mettre à rude épreuve les ressources médicales alors que le pays affronte une quatrième vague de virus.

Naoto Ueyama a ajouté que le fait d’amener des dizaines de milliers d’athlètes, de membres du personnel, de médias et d’officiels du monde entier représentait un véritable «danger», en particulier de propagation de variantes.

Plus de 80% des Japonais pensent annuler ou reporter les Jeux Olympiques de Tokyo selon un sondage d’opinion réalisé par la télévision japonaise Crédit: Alamy

« Au départ, les Jeux olympiques de Tokyo ont été qualifiés de Jeux pour présenter la reconstruction après le tremblement de terre et le tsunami de 2011, mais les Jeux olympiques de Tokyo pourraient générer une autre catastrophe », a-t-il déclaré.

« Une nouvelle variante pourrait surgir et s’appeler la souche olympique de Tokyo, et la critique selon laquelle les Jeux étaient un grand acte de folie de la part de l’humanité pourrait nous harceler pendant les 100 prochaines années », a-t-il ajouté.

« Certaines personnes agissent presque comme des dictateurs et demandent aux gens de faire des sacrifices pour que les Jeux Olympiques se poursuivent ».

L’Association médicale de Tokyo, qui compte plus de 20 000 membres, n’a pas appelé à une annulation pure et simple.

Mais son président Haruo Ozaki a déclaré jeudi que « tenir les Jeux sans spectateurs est le strict minimum étant donné la situation actuelle ».

« Ce sont les Jeux olympiques en temps d’urgence », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Les organisateurs ont déjà exclu les supporters étrangers des Jeux de Tokyo, une décision sans précédent pour les Jeux olympiques.