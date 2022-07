On commence à comprendre la mystérieuse poussée d’hépatite chez les enfants

Ces cas sont graves : environ 5 % des enfants infectés dans le monde ont eu besoin d’une greffe de foie et 22 sont décédés. Et la cause de l’épidémie a été quelque chose d’un mystère. Ces enfants n’ont pas les virus qui causent habituellement la maladie.

Au début, les suspects les plus évidents étaient le SRAS-CoV-2, le virus à l’origine du covid-19, et l’adénovirus, un virus courant qui provoque souvent des symptômes de rhume et de grippe. Les adénovirus ont semblé augmenter à la fin des fermetures et les gens ont commencé à se mêler davantage, après une période de transmission inhabituellement faible.

Pour tenter d’en savoir plus, Ho, avec Emma Thomson, professeur de maladies infectieuses au MRC-University of Glasgow Centre for Virus Research, et leurs collègues, ont étudié attentivement certains des enfants touchés. Dans une étude récentel’équipe a évalué neuf enfants en Écosse atteints de l’hépatite mystérieuse et les a comparés à 58 enfants qui n’avaient pas la maladie.

L’équipe a étudié des échantillons de sang, de foie et de matières fécales prélevés sur les enfants, ainsi que des écouvillons de gorge et de nez. Bien qu’ils n’aient pas été en mesure de trouver les virus qui causent habituellement l’hépatite, ils ont trouvé des adénovirus dans des échantillons de six des neuf enfants.

L’équipe a également découvert un autre virus appelé virus adéno-associé, ou AAV-2. Ce virus a été trouvé dans des échantillons provenant des neuf enfants qui avaient l’hépatite inexpliquée, mais n’a été trouvé chez aucun des enfants qui n’en avaient pas.

Ce virus est connu pour infecter la plupart des gens au moment où ils ont 10 ans, et la plupart des gens commencent à développer des anticorps vers l’âge de trois ans. Mais cela n’a jamais été directement lié à la maladie humaine, dit Thomson.

Le virus est inhabituel en ce sens qu’il s’appuie sur d’autres virus pour pouvoir se répliquer et faire des copies de lui-même. “Dans ce cas, nous pensons que le virus auxiliaire est l’adénovirus”, a déclaré Thomson aux journalistes lors d’un point de presse virtuel aujourd’hui. Il est possible que l’infection à adénovirus ait suivi une infection à AAV2, ou que les deux virus aient frappé en même temps, a-t-elle ajouté. “Nous ne pouvons pas vous dire pour le moment lequel de ces virus est à l’origine de la maladie”, a déclaré Thomson.

Mais les virus ne sont pas la fin de l’histoire. Lors de tests génétiques, l’équipe a remarqué que les enfants atteints d’hépatite inexpliquée étaient beaucoup plus susceptibles d’avoir un gène appelé DRB1 * 0401 – 89% des enfants touchés avaient ce gène, qui se trouve généralement dans 16% de la population écossaise. Le gène est connu pour affecter le fonctionnement du système immunitaire. Essentiellement, les protéines qu’il code aident les cellules immunitaires à décider quoi détruire.