On assiste à la mort cérébrale de Twitter

Le lundi 12 décembre, Twitter a dissous son Trust and Safety Council, un large groupe de défenseurs mondiaux des droits civiques, d’universitaires et d’experts qui conseillent l’entreprise depuis 2016. Pendant ce temps, Musk a accueilli à nouveau des extrémistes de haut niveau précédemment interdits comme le nationaliste blanc Patrick Casey. Selon Les données compilé par le chercheur Travis Brown, d’autres réintégrés incluent Meninist, un compte « droits des hommes » avec plus d’un million de followers ; Peter McCullough, un cardiologue qui a gagné un large public pour avoir défendu traitements covid-19 discrédités et arguant contre le fait de recevoir le vaccin; et Tim Gionet, une personnalité médiatique d’extrême droite qui a diffusé en direct sa participation à l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain.

L’enthousiasme de Musk pour la suppression d’emplois, la réduction des coûts et la destruction de l’infrastructure de sécurité de Twitter a poussé les annonceurs à partir en masse. À un moment donné, la société aurait perdu l’entreprise de la moitié de ses 100 meilleurs clients publicitaires, et il a manqué les attentes hebdomadaires en matière de revenus publicitaires aux États-Unis jusqu’à 80 %. Le comportement de Musk pose désormais des problèmes des questions pour les marques qui restent. La société a a cessé d’appliquer sa politique sur la désinformation liée au covid-19. Et alors que les personnes qui aiment la vision de Musk pour Twitter reviennent à la publication, d’autres ont plus de mal à justifier leur présence sur le site, à déclarer des interruptions ou à annoncer leur migration ailleurs. Selon une estimation, Twitter aurait perdu un million d’utilisateurs en quelques jours seulement après la prise de contrôle de Musk. D’autres sont renoncer à tweeter même s’ils n’ont pas encore supprimé leurs comptes. Certains d’entre eux sont très médiatisés : Elton John a quitté Twitter le 9 décembre citant les changements de politique du site sur la désinformation.

MIT Technology Review a effectué une analyse dans Hoaxy, un outil créé par l’Université de l’Indiana pour montrer comment les informations se propagent sur Twitter en examinant à la fois la fréquence des mots clés et les interactions entre les comptes individuels. Les résultats laissent entrevoir le nouveau rôle de Musk dans ce réseau : aussi effectivement un moniteur de salle pour l’extrême droite.

L’outil trace visuellement les interactions, montrant les connexions entre les comptes Twitter individuels sur un mot-clé ou un hashtag spécifique et indiquant si ce compte est celui qui amplifie le terme de recherche pour les autres ou est mentionné par les comptes qui le font. Les comptes qui sont plus activement impliqués dans les conversations apparaissent sous forme de nœuds.

Musk était un «nœud» clé d’activité autour de l’utilisation de l’insulte «groomer» – nous avons examiné à la fois «Groomer» et «OK groomer» – du vendredi 9 décembre à l’après-midi du dimanche 11 décembre, lorsque nous avons couru le une analyse. (Nous avons également lancé une deuxième requête le mercredi 14 décembre, qui a montré des résultats similaires.) Musk lui-même n’a pas tweeté le mot – qui, selon un rapport de GLAAD et Media Matters, a augmentation spectaculaire de la fréquence et de la portée Pendant son mandat. Au lieu de cela, il a été marqué à plusieurs reprises dans des conversations par d’autres personnes qui l’utilisent.

Parfois, ces utilisateurs recherchent apparemment l’attention et l’amplification du propriétaire de Twitter, et identifient implicitement les destinataires de l’insulte comme des cibles potentielles de harcèlement. À d’autres moments, Musk est tagué dans des conversations où l’insulte est utilisée pour attaquer ceux qui sont directement en désaccord avec lui sur Twitter—dont Jack Dorsey, cofondateur et ancien PDG de la société[1] [2] , qui a tweeté à Musk la semaine dernière pour contester son affirmation selon laquelle l’entreprise “a refusé de prendre des mesures contre l’exploitation des enfants pendant des années!” Musk interagit régulièrement avec une sélection d’utilisateurs expérimentés et de fans, y compris des comptes de mèmes conservateurs et des personnalités d’extrême droite comme Ian Miles Cheong et Andy Ngo.

De plus en plus, Musk ne se contente pas de permettre ces conversations, il se joint à eux. “Mes pronoms sont Prosecute/Fauci”, a-t-il tweeté le week-end dernier. Lorsque l’astronaute Scott Kelly l’a publiquement supplié de ne pas “se moquer et promouvoir la haine envers les membres déjà marginalisés et à risque de violence de la #LGBTQ+ communauté », a répondu Musk,« Forcer vos pronoms aux autres alors qu’ils ne l’ont pas demandé, et implicitement ostraciser ceux qui ne le font pas, n’est ni bon ni gentil avec personne.