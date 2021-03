Quand vous pensez aux vacances de printemps, vous pourriez imaginer des collégiens voyager et faire la fête dans des villes au bord de la plage. Du moins, c’est ce que Madison Cerami attendait avec impatience.

Avant que la pandémie de COVID-19 ne frappe, la junior de l’Université Wake Forest et ses amis prévoyaient d’aller en Floride et de louer une maison sur la plage. «Comme dans les films», dit-elle.

Cerami espérait que le mois de mars serait «le moment de se déchaîner après le semestre exténuant» dans son école surnommée «Work Forest» par certains élèves. Mais l’école a choisi de supprimer la traditionnelle semaine de relâche et de la remplacer par deux jours de repos afin d’éviter les déplacements pendant la pandémie.

À l’instar de Wake Forest, de nombreuses universités ont pris des mesures pour empêcher les activités sociales pendant la pandémie, certaines raccourcissant les vacances de printemps pour coïncider avec Pâques et d’autres l’annulant complètement.

De plus, les points chauds typiques des vacances de printemps, y compris Miami Beach, ont imposé des mesures comme un couvre-feu de minuit en prévision des vacances de printemps. Samedi, la police de Miami Beach a dispersé une foule «indisciplinée» de plus de 200 personnes en tirant sur des boules de poivre.

Selon les données de l’Université Johns Hopkins, les États-Unis ont enregistré le plus grand nombre de cas de COVID-19 de tous les pays avec plus de 29 millions de cas et 500000 décès lundi.

Ce qui rend l’expérience de passer à côté des jalons de l’université plus difficile, dit la recrue Lenny Saizan, c’est de regarder les autres poursuivre leurs projets comme d’habitude. D’autres étudiants disent perdre un traditionnelLes vacances de printemps ne sont que l’un des nombreux trous béants alors que COVID se propage à travers le tissu de leurs expériences universitaires.

«Je ressens définitivement FOMO (peur de passer à côté) des gens qui ne sont pas inquiets de la pandémie ou qui ont de véritables vacances de printemps», déclare Saizan, étudiant à l’Université de Vanderbilt. « Je vois leurs histoires Snapchat et Instagram, et parfois j’aimerais pouvoir y être. »

Qu’est-ce que FOMO?

La peur de passer à côté est ce que cela ressemble: une anxiété provoquée par le sentiment d’être exclu.

«Un élément clé du FOMO est qu’il est étayé par un sentiment d’impuissance que l’on passe à côté de quelque chose de crucial (et qui est) vécu par d’autres», déclare Jennifer Wolkin, PhD, neuropsychologue clinique basée à New York.

Kevin Chapman, PhD, psychologue clinicien agréé et fondateur du Kentucky Center for Anxiety and Related Disorders, déclare que «la plupart des gens peuvent s’identifier à FOMO, car cela implique de vivre un large éventail d’émotions associées à l’impossibilité de s’engager dans une activité sociale. «

« Pour cette raison, cela ouvre vraiment la porte à l’anxiété, à la tristesse, à la frustration ou à la colère, parce que toute l’essence de FOMO est l’idée que le monde entier se passe autour de moi et que je rate quelque chose. »

Il dit que c’est particulièrement courant pour les étudiants, qui sont déjà anxieux de passer à l’âge adulte.

«Tout cela va créer une immense quantité d’anxiété sociale et l’idée que vous manquez des choses, que vous êtes » censé avoir « une pause de printemps pour profiter. »

« J’ai l’impression d’être puni pour avoir suivi les règles »

Jess Jang, un senior à l’Université de Virginie, avait hâte de se rendre à Porto Rico pour ce qu’elle appelle son «dernier hourra avant de quitter l’université». Cependant, la pandémie a écrasé cette opportunité.

« J’espérais juste au moins pouvoir voyager, et c’est juste triste, parce que dans les années passées, ma charge de cours a été très lourde et je savais que ce semestre serait froid, alors j’avais hâte de faire plus de choses. »

Au lieu de cela, Jang restera en sécurité avec ses colocataires à Charlottesville, mais voir les autres faire la fête a été difficile.

« L’université est censée être les meilleures années de votre vie, et voir des gens de votre âge faire toutes ces choses amusantes pendant que vous restez en sécurité – je ne sais pas, j’ai l’impression d’être puni pour avoir suivi les règles alors que d’autres les gens prennent des risques et sortent. C’est frustrant. «

Wolkin dit que les médias sociaux ont exacerbé FOMO, en particulier pourétudiants.

« C’est une recette pour le désastre puisque maintenant nous avons ce que nous considérons comme la preuve que les autres font des choses meilleures et plus grandes que nous », dit Wolkin.

« C’est tellement au centre et juste dans nos visages, et nous voyons des images et générons ensuite des histoires sur nos vies comparées à la vie des autres d’une manière que nous ne faisions pas nécessairement dans les générations précédentes. »

La semaine de relâche est l’une des nombreuses déceptions

L’expérience universitaire pendant la pandémie a été «franchement déprimante», dit Cerami, dont l’université est entrée dans un état restrictif en raison de la forte augmentation des cas. La bibliothèque, la salle de sport, le centre étudiant et la salle à manger ont été fermés et les visiteurs n’ont pas été autorisés à entrer dans les dortoirs au début de l’année.

«Ma santé mentale était au plus bas de tous les temps pendant cette période», dit-elle, qualifiant sa première année de «jetable».

« Le campus ressemblait littéralement à une prison puisqu’il n’y avait absolument rien de social à faire. »

Venant de Californie, Lili Gibson, une recrue à la Juilliard School, s’attendait à ce que New York soit «pleine de vie».

«À New York, vous avez toute une ville à votre disposition qui est connue pour ne pas dormir, être pleine de vie et ne jamais manquer de choses à faire», dit Gibson. Se déplacer à travers le pays et «ne pas pouvoir vivre cela»l’a touchée.

Alternatives compatibles avec les vacances de printemps COVID

Pourtant, certains trouvent des moyens de voir les avantages de l’absence de vacances de printemps traditionnelles.

Gibson prévoit de faire un road trip avec ses camarades de dortoir. Elle remercie sa mère de lui avoir rappelé: « Vous n’aurez plus jamais autant de temps libre. »

Comme Gibson, Armon Mohebbi passe ses vacances de printemps avec le même groupe de personnes proches qu’il a laissé entrer pendant la pandémie. Bien que le senior de l’Université de Georgetown s’attendait à une semaine de relâche remplie de fête, il a choisi d’avoir quelques amis chez lui sur la baie de Chesapeake dans l’espoir de profiter au maximum de la pause.

Et Nishant Jain, un étudiant de première année à l’Université de Los Angeles, Californie (UCLA) a hâte de voir sa famille et de passer du temps de qualité qu’il estime avoir manqué au cours des derniers mois.

«Ce n’est rien d’extravagant», dit-il à propos de sa pause. « Mes parents et ma sœur me manquent juste. »