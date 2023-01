“On a l’impression de se noyer”: les locataires d’un immeuble délabré de la Colombie-Britannique craignent pour l’avenir

Les locataires du complexe Coachman Apartments à Terrace, dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, sont aux prises avec de la moisissure noire, des problèmes électriques et des conduites d’eau brisées depuis des années, disent-ils. Ils sont maintenant confrontés à un avenir incertain après que des températures glaciales ont fait éclater des tuyaux dans tout le bâtiment le lendemain de Noël.

La plupart des locataires ont choisi de partir sur les conseils des autorités municipales et des pompiers le 26 décembre, tandis que d’autres sont restés sur place, ne voulant pas quitter leur maison malgré des alarmes incendie en panne et sans eau courante.

Christina Harvie, locataire de longue date, qui séjourne maintenant dans un hôtel fourni par la province, a déclaré à The Terrace Standard lors d’une visite du bâtiment en difficulté. Deux des trois unités occupées visitées avaient de la moisissure noire, d’autres unités occupées avaient des portes brisées menant aux couloirs de l’immeuble.

Certaines parties du toit du bâtiment sont inachevées et le plafond de l’aire de stationnement intérieure semble s’effondrer. Les images fournies à The Terrace Standard montrent de la glace sortant d’une prise électrique sur un mur intérieur.

“L’état du bâtiment lorsque j’ai emménagé pour la première fois était déjà déplorable”, a déclaré Harvie.

«Beaucoup de locataires avaient peur d’appeler la ville ou d’appeler Northern Health ou le bureau de santé parce qu’ils pensaient qu’ils feraient tout simplement l’immeuble. Aucun de nous n’a nulle part où aller.

Northern Health a déclaré que le personnel de santé publique environnementale avait “identifié des préoccupations, notamment le manque d’accès à l’eau potable ou aux systèmes d’égouts”.

Et ils travaillent pour s’assurer que tous les risques pour la santé publique sont identifiés et traités.

Vivian Wright craint que la moisissure noire recouvrant le plafond de sa douche n’affecte la santé de sa famille.

Malgré rien de concluant après une visite chez un médecin, elle éprouve des maux de tête et des problèmes respiratoires.

Alors qu’elle cherchait un autre endroit où vivre depuis des années, Wright a déclaré qu’elle ne trouvait rien d’abordable qui accepterait ses animaux de compagnie, ajoutant qu’elle était une mère célibataire travaillant à plein temps et que son fils vivait avec un handicap.

« Je vis ici depuis neuf ans et c’est assez terrible, mais c’est tout ce que nous avons pour l’instant.

« C’est comme si nous étions coincés ici et qu’il n’y avait nulle part où aller. Et maintenant, nous sommes juste dans les limbes. Je séjourne dans une chambre d’hôtel avec mon fils et mes animaux de compagnie, ils sont contrariés et ils veulent être à la maison mais nous ne nous sentons pas en sécurité.

Bonnie Forsythe partage un petit appartement de deux chambres avec son mari, quatre jeunes enfants, un chat et un chien.

Également incapables de trouver un autre endroit où vivre depuis leur déménagement dans l’immeuble en 2015, Forsythe et sa famille souffrent de problèmes respiratoires qu’ils attribuent à la moisissure noire dans la cuisine.

“Mon fils aîné est malade et nous avons eu des problèmes de santé et nous avons été constamment malades pendant que nous vivions dans l’immeuble. Maintenant que nous sommes sortis de là et dans un hôtel, nous pouvons tous mieux respirer », a déclaré Forsythe.

Pour aggraver les choses, la porte de leur balcon n’a pas été réparée, exposant la famille aux intempéries par -30 l’hiver dernier.

“Je ne savais pas quoi faire. Mes enfants avaient froid. Ils sortiraient dans le salon et ils seraient gelés. Nous avions une couverture là-bas, mais ce n’était tout simplement pas suffisant », a déclaré Forsythe.

“Parce que je n’avais pas d’argent, j’ai dû contacter la communauté et demander s’ils pouvaient me donner des radiateurs. Et ils l’ont fait. Une dame m’a acheté un radiateur, puis une autre dame m’a donné un radiateur.

Le maire de Terrace, Sean Bujtas, est personnellement intervenu le 26 décembre lorsque les conduites d’eau ont sauté.

Le maire est entré par effraction dans le bureau du directeur de l’immeuble pour obtenir les clés, puis il a fait du porte-à-porte aux côtés du chef des pompiers John Klie pour dire aux locataires que l’eau était coupée et leur suggérer d’évacuer vers les hôtels.

Depuis lors, il a participé à des réunions avec divers paliers de gouvernement à la recherche d’une solution.

Le maire estime que 30 des 48 logements sont actuellement occupés et qu’environ 55 personnes séjournent désormais dans des hôtels. La province fournit des chambres d’hôtel et des bons de repas aux locataires au moins jusqu’au 19 janvier.

« Le temps est le plus gros problème. Il essaie de régler ces problèmes avant que les supports ne soient épuisés. Je ferai pression pour que ces soutiens se poursuivent », a déclaré Bujtas.

« Jusqu’à présent, nous avons réussi à cela. Je suis optimiste à ce sujet, mais nous voulons simplement nous assurer que les gens sont logés jusqu’à ce qu’ils puissent retourner dans l’établissement. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus pour essayer de résoudre un problème complexe qui nous a été lancé. Le soutien du gouvernement a été excellent.

Ellis Ross, député libéral de la Colombie-Britannique à Skeena, a décrit les conditions de vie au Coachman comme « choquantes » et a suggéré que la province achète la propriété pour la convertir en logement pour personnes à faible revenu.

“J’ai vu le délabrement, j’ai senti la moisissure, j’ai vu tous les dégâts des eaux et j’ai juste vu les conditions dans lesquelles ces gens vivent. Je pense que la peur que les habitants ont des rénovations est réelle”, a déclaré Ross.

«Cela se produit partout en Colombie-Britannique et je pense que la seule façon de contourner cela est de s’assurer que le gouvernement de la Colombie-Britannique intervient, car le gouvernement de la Colombie-Britannique l’a déjà fait auparavant. Je ne vois aucune raison pour laquelle ils ne peuvent pas le faire ici.

“Les solutions à court terme sont bonnes, mais en fin de compte, je pense que nous devons en arriver au point où ils nettoient le domaine et, finalement, la Colombie-Britannique doit venir et ils doivent posséder cette installation afin que personne ne soit expulsé.”

La situation est encore compliquée par le décès, le 18 décembre, du propriétaire de l’immeuble, Irving Kirsch, à Vancouver. Bien que décrit par les locataires comme indifférent à leur sort, Kirsch a été leur seul point de contact pour demander les réparations nécessaires que les locataires disent qu’il était rarement disposé à faire.

Bujtas et les porte-parole de la province disent qu’ils doivent entrer en contact avec la succession de Kirsch pour comprendre les choses avant d’aller de l’avant avec des plans.

Le ministre du Logement de la Colombie-Britannique, Ravi Kahlon, a déclaré que la province travaillait avec la ville, BC Housing et des organismes sans but lucratif locaux pour “explorer d’autres options et garantir un logement aux résidents déplacés”.

« Nous comprenons et apprécions les difficultés excessives que vivent les résidents des appartements Coachman. C’est une situation difficile avec des implications juridiques.

En attendant, les locataires ont peur de perdre le peu qu’il leur reste pour s’accrocher.

«Nous voulons tous une sorte de stabilité. C’est vraiment difficile pour moi de penser à ce que sera l’avenir », a déclaré Wright.

« Je connais beaucoup de gens qui ont déménagé de Terrace à Houston, à Smithers ou à Kitimat parce qu’il n’y a nulle part où vivre ici. Donc, c’est là où nous en sommes en ce moment et nous avons l’impression de nous noyer.

Avez-vous un commentaire sur cette histoire ? e-mail:

michael.willcock@terracestandard.com



Crise du logementinfrastructureGouvernement municipal