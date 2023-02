On a le sentiment qu’un autre tournant approche dans la guerre de la Russie en Ukraine

CNN

La mobilisation massive de la Russie, l’offensive imminente et la terreur portée par des missiles contre les civils déclenchent de nouveaux appels à une aide létale occidentale encore plus importante à l’Ukraine, quelques jours après que les dirigeants ont approuvé leur dernier paquet comprenant les premiers chars.

Un débat public grandissant sur l’opportunité d’envoyer des avions de chasse F-16 refait surface un dilemme sous-jacent à toute la réponse de l’OTAN : le but des États-Unis et de leurs alliés est-il simplement de permettre à l’Ukraine d’assurer sa survie ou est-ce de l’aider à expulser la Russie de tout son territoire et assurer la défaite du président russe Vladimir Poutine ?

L’escalade probable de la guerre, proche de son premier anniversaire, survient alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky avertit que Moscou rassemble ses forces pour une attaque de « vengeance » contre le monde libre. Le sentiment qu’un autre tournant approche a été, entre-temps, souligné jeudi par le directeur de la CIA, William Burns. “La clé va être sur le champ de bataille dans les six prochains mois, nous semble-t-il”, a déclaré Burns à l’Université de Georgetown. Cela implique de “percer l’orgueil de Poutine, en indiquant clairement que non seulement il ne pourra pas avancer davantage en Ukraine, mais que chaque mois passe, il court un risque de plus en plus grand de perdre le territoire qu’il s’est illégalement emparé jusqu’à présent”. dit le chef de la CIA.

Washington entend les appels de l’Ukraine pour encore plus d’aide de plusieurs milliards de dollars. Il est sur le point d’annoncer un nouveau transport de 2,2 milliards de dollars qui comprend pour la première fois des missiles à plus longue portée, selon plusieurs responsables américains. Kevin Liptak et Oren Liebermann de CNN ont rapporté que la bombe de petit diamètre lancée au sol – un missile guidé d’une portée de 90 miles – sera incluse dans le package. Cela pourrait cependant prendre des semaines ou des mois pour que l’arme arrive, puisque les États-Unis passeront un contrat avec des fabricants d’armes américains pour la fournir.

Pourtant, la dernière offre américaine renforce l’une des conséquences les plus importantes et les plus ironiques de la guerre. L’un des objectifs d’invasion perçus par Poutine était de briser à jamais les espoirs de l’Ukraine, qui faisait autrefois partie de l’Union soviétique, de rejoindre l’OTAN. Elle n’est peut-être pas membre de l’alliance, mais l’Ukraine mène maintenant une réponse plus forte que prévu contre Moscou en utilisant certains des équipements militaires les plus avancés de l’Occident.

À en juger par les commentaires de hauts responsables du gouvernement ukrainien ces derniers jours, le gouvernement de Kyiv ne croit toujours pas qu’il a la capacité militaire de réaliser le genre de changement dans l’état d’esprit de Poutine que Burns décrit.

Ceci malgré la décision prise le mois dernier par les dirigeants de l’OTAN d’envoyer plus de 300 chars de combat à la guerre, y compris des Challengers britanniques, des Leopard de fabrication allemande et, éventuellement, la machine avancée américaine M1 Abrams. Par exemple, le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a déclaré cette semaine à NPR qu’il était optimiste que les États-Unis et leurs alliés finiraient par fournir à son pays des avions de combat, y compris des F-16, que le président Joe Biden a toujours déclaré qu’il n’envoyait pas. “Ce qui est impossible aujourd’hui est absolument possible demain”, a ajouté Reznikov.

La question de savoir s’il faut proposer des jets ukrainiens est compliquée. Cela nécessite une évaluation pour déterminer s’il existe un besoin militaire pour l’avion et un rôle qu’il pourrait remplir correctement. Les dirigeants américains et alliés doivent équilibrer l’impact que l’avion pourrait avoir avec le risque d’aggraver encore une impasse difficile entre l’Occident et Poutine. Les dirigeants pourraient également avoir besoin de l’assurance de l’Ukraine que l’avion ne serait utilisé que pour des opérations à l’intérieur de l’Ukraine, afin d’éviter d’étendre la guerre à la Russie. Pour des raisons similaires, le nouveau package n’inclura pas le missile ATACMS souhaité par l’Ukraine, qui, avec une portée de plus de 200 milles, pourrait être utilisé pour cibler le sol russe, a rapporté CNN.

Rien n’indique que l’Ukraine obtiendra bientôt des F-16. “Non”, a déclaré Biden lorsqu’on lui a demandé cette semaine si les États-Unis offriraient les jets à l’Ukraine. Le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, a déclaré qu’au moins pour le moment, ce n’était pas le bon moment pour envoyer l’avion. “Ce dont ils ont besoin en ce moment, ce sont des armures et des chars”, a déclaré Wallace, bien qu’il ait quitté Kyiv avec un peu d’espoir lorsqu’il a déclaré: “N’excluez jamais rien et n’excluez jamais rien.”

La question de l’utilité militaire des F-16 se heurte à la crainte qu’ils ne se révèlent vulnérables aux défenses aériennes et aux avions russes encore efficaces. Mick Krever de CNN a rapporté cette semaine que pour que les F-16 changent la donne, l’Ukraine devrait d’abord détruire les défenses aériennes russes et établir la supériorité aérienne sur le champ de bataille. Les jets pourraient être plus utiles comme arme défensive pour l’armée et être plus efficaces pour abattre des missiles russes, par exemple, plutôt que pour des missions d’appui aérien rapproché près des lignes de front, a écrit Krever.

Evelyn Farkas, une ancienne sous-secrétaire adjointe américaine à la Défense, a cependant déclaré mercredi à CNN qu’elle espérait que la réticence des États-Unis à autoriser les avions de chasse en Ukraine – reflétée par un refus antérieur de Biden d’autoriser la Pologne à transférer des MiG de l’ère soviétique plus tôt dans le guerre – reculerait et que des F-16 pourraient être envoyés.

“Les Russes ont une puissance aérienne ou ils ont essentiellement une puissance qu’ils peuvent utiliser dans les airs. Et je pense que c’est ce qui manque aux Ukrainiens », a déclaré Farkas.

“Je pense que nous devons fournir aux Ukrainiens des avions pour qu’ils puissent couvrir leurs troupes au sol.”

L’une des raisons de ne pas envoyer les jets est qu’ils nécessiteraient une formation nouvelle et intensive pour les pilotes élevés sur des avions de l’ancienne ère soviétique. Certains experts occidentaux rejettent l’affirmation de l’Ukraine selon laquelle les avions pourraient être utilisés avec leurs pilotes avec un minimum de formation et affirment que si la guerre approche d’un délai critique de six mois, l’avion pourrait de toute façon arriver trop tard.

Pourtant, l’idée que les armes occidentales sophistiquées sont trop complexes pour les forces armées ukrainiennes – ou qu’il serait trop long de former des soldats à leur utilisation – est familière. Il y a eu une tendance à la réticence initiale des États-Unis à offrir à l’Ukraine des systèmes comme les obusiers, les missiles anti-missiles Patriot et les chars Abrams, qui a été renversée par la pression des événements de la guerre.

Et Zelensky, qui a mené une campagne de relations publiques efficace en Occident depuis l’invasion russe il y a près d’un an, rejette l’idée que ses forces, qui ont héroïquement résisté à la puissance russe, ne seront pas en mesure de se mettre rapidement au courant des armes. “Je vous assure que les soldats ukrainiens peuvent parfaitement faire fonctionner eux-mêmes les chars et les avions américains”, a-t-il déclaré lors de son allocution devant une réunion conjointe du Congrès en décembre.

Plusieurs dirigeants européens, dont le Premier ministre néerlandais Mark Rutte et le président français Emmanuel Macron, ont refusé d’exclure l’envoi d’avions de chasse, et le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré dans une interview au quotidien allemand Bild que si l’ensemble de l’OTAN était d’accord, il le ferait. favorisent l’envoi d’avions de chasse. Mais rien n’indique qu’une telle étape soit imminente. Le transfert des jets de fabrication américaine nécessiterait l’accord de Biden.

Et tous les dirigeants de l’OTAN ont semblé déterminés à faire preuve d’unité sur les avions à réaction à la suite de la dissimulation par Biden d’une rupture avec l’Allemagne le mois dernier, lorsqu’il a accepté de transférer les chars en Ukraine.

Pendant ce temps, Poutine réagit à un nouvel élan dans l’envoi d’armes à l’Ukraine avec une tactique familière – des menaces voilées aux puissances occidentales qu’il pourrait utiliser des armes nucléaires tactiques à faible rendement dans la guerre.

“Nous n’envoyons pas nos chars à leurs frontières, mais nous avons quelque chose à répondre. Et cela ne se terminera pas avec l’utilisation de véhicules blindés », a déclaré le dirigeant russe lors d’une visite à Volgograd pour marquer le 80e anniversaire de la victoire soviétique à la bataille de Stalingrad.

Les menaces de Poutine n’ont pas dissuadé les nations occidentales auparavant, alors qu’elles s’enfoncent de plus en plus dans ce qui est en fait une guerre par procuration avec la Russie en Ukraine. Mais ses commentaires alimenteront à nouveau les craintes que le fait de verser des armes dans la guerre ne fera que l’aggraver et risquer sa propagation.

Burns a cependant fait valoir que Poutine avait fait un mauvais pari qu’il pouvait écraser l’Ukraine tandis que la fatigue politique s’emparait de l’Europe et des États-Unis.

Le chef de la CIA a déclaré avoir dit à l’un de ses homologues russes, Sergey Naryshkin, en novembre que “ce calcul russe est aussi profondément erroné que l’était la décision initiale d’entrer en guerre le 24 février dernier”.