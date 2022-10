On a laissé mourir notre père de 94 ans et je suis hanté par notre choix

Cet article à la première personne est l’expérience de Glenn Mori qui vit à Vancouver. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez voir la FAQ .

Nous avons laissé mourir mon père.

C’est une décision que mes frères et sœurs et moi avons prise. Ou, nous ne l’avons pas arrêté. Nous avons laissé faire.

La santé de mon père se détériorait depuis des années. Son audition avait presque disparu et il avait besoin de poteaux du sol au plafond dans toutes ses pièces pour entrer et sortir de son fauteuil roulant motorisé. Mais il n’était pas malheureux. Après le décès de ma mère, il a rempli ses journées de repas dans la salle à manger de sa maison de retraite, et des Blue Jays et du poker à enjeux élevés via le sous-titrage codé.

En mai, il a fait une chute, probablement en entrant ou en sortant de son fauteuil roulant. Il était déjà tombé, mais cette fois il a perdu la capacité de manger et il est entré et sorti progressivement de la réalité. Il pensait que l’hôpital était un hôtel et a demandé à ma sœur si elle avait de l’argent. « Ça ne devrait pas être trop », avait dit papa. “Peut-être 80 $.” Mon frère a expliqué la situation de papa sur un bloc-notes, mais papa l’a lu et a détourné le regard.

Les médecins pensaient que le problème alimentaire était neurologique. Ils pourraient insérer un tube d’alimentation, mais il ne pourrait probablement jamais s’en passer. Sans nourriture, il pourrait vivre encore une semaine – ou ils pourraient retirer le liquide intraveineux (IV) et il passerait dans les 48 heures.

Mon père avait un DNR – une ordonnance médicale de ne pas réanimer – demandant aux médecins de ne pas pratiquer la RCR s’il arrêtait de respirer ou si son cœur s’arrêtait. Pas de mesures extraordinaires.

Mais une sonde d’alimentation et des liquides ne sont pas des mesures extraordinaires.

Les médecins nous ont dit que nous devions décider. Je ne sais pas si c’est le choix qu’il aurait voulu que nous fassions. C’était le choix vers lequel les médecins semblaient nous guider. Nous avons décidé de laisser sa vie s’éclipser sans qu’il ait clairement son mot à dire.

Lors du déménagement dans une chambre privée, son intraveineuse s’est déconnectée. Conscient qu’il devait être retiré, le personnel hospitalier ne l’a pas rebranché. Lorsque ma femme, ma fille et moi sommes arrivés à l’hôpital général de Kelowna, mon père a semblé nous reconnaître mais n’a rien dit. Ma sœur a trempé un bâton avec une pointe pelucheuse rouge dans une tasse d’eau et a mouillé ses lèvres pour lui.

Mon père est décédé cette nuit-là.

Un ministre a ajouté la calligraphie japonaise au cercueil de Minoru Mori. Au fur et à mesure que chaque personne montait pendant le service pour offrir de l’encens, elles dessinaient et écrivaient également des messages à Mori. La nièce de Glenn Mori, par exemple, a dessiné le chat de la famille orange. Le portefeuille de Minoru Mori repose également sur le cercueil. (Soumis par Glenn Mori)

Les salons funéraires ne rendent pas le défunt trop réaliste pour aider à la fermeture – c’est ce qu’on nous a dit lorsque nous avons planifié le service. Nous avons opté pour un cercueil fermé, mais j’ai assisté aux deux types de funérailles et je n’ai constaté aucune différence en termes de fermeture.

Mais le lendemain du décès de papa, nous sommes allés vider son appartement et je m’attendais presque à le trouver là-bas. Et des semaines plus tard, en retirant les derniers objets à donner, je n’aurais pas été surpris de le retrouver dans son fauteuil roulant, se demandant où étaient ses affaires.

Je suis l’aîné de quatre. Je n’ai jamais été proche de papa. J’ai quitté Kelowna, en Colombie-Britannique, pour l’université juste après le lycée, et bien que je sois revenu pour des durées variables, ma connexion avec mon père n’a jamais augmenté. Petit à petit, il m’a reconnue comme une adulte indépendante, surtout après la naissance de ma fille. Papa s’asseyait souvent par terre et jouait aux poupées avec ses petites-filles et ma mère disait : « Il n’a jamais été comme ça avec vous, les enfants » — une touche d’émerveillement dans sa voix. Mais, malgré ma distance avec mon père, je n’arrivais pas à lâcher prise.

Glenn Mori, enfant, avec ses parents en Colombie-Britannique en 1961. (Soumis par Glenn Mori)

Était-ce ma culpabilité, mon incertitude qu’il était prêt à lâcher prise ? Ou est-ce que j’avais un peu de culpabilité que nous n’étions jamais proches ? Ou était-ce la peur que ma mère, mon père, toutes les personnes qui m’ont élevé soient partis et que je n’ai aucune protection ? Ou qu’en tant que frère aîné, je suis le suivant ?

Je suis en colère – pas contre mon père, son corps défaillant ou contre les médecins – mais contre les circonstances. Je suis en colère parce que mes frères et sœurs et moi avons dû prendre une décision de vie ou de mort pour notre père, qui ne souffrait pas et ne souffrait d’aucune maladie terminale identifiée, la décision de lui refuser toute chance pour une autre saison de ses Blue Jays .

Culpabilité et peur et confusion et colère. Cette combinaison est la base des histoires de fantômes. Ce cocktail d’émotions a attaché sa présence à mon subconscient et m’a hanté.

Glenn Mori, à gauche, avec son père le jour du mariage de sa sœur. (Soumis par Glenn Mori)

Lorsque notre chatte de 18 ans a perdu le contrôle de ses pattes arrière, nous avons décidé qu’il était temps pour elle de passer à autre chose. Lorsque notre chien âgé a commencé à avoir des convulsions, nous avons fait de même. Mais je n’ai jamais pris cette décision pour un humain. L’énormité de cela, même pour un homme de 94 ans dont la santé se détériorait, était plus que ce que je comprenais. Il m’a frappé plus fort et est resté plus longtemps que prévu. Cela m’a demandé du temps et de la réflexion avant de pouvoir créer un espace pour l’accepter.

Nous l’avons laissé mourir, et je dois vivre avec.