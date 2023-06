On a dit à nos enfants qu’ils devaient porter des pantalons à l’école même par temps chaud – alors ils ont pris les choses en main

Les ÉTUDIANTS qui sont obligés de porter des pantalons par temps chaud ont raconté comment ils ont pris les choses en main.

Les garçons se sont réunis après avoir dit qu’ils avaient l’impression d’être « étouffés » et ont porté leurs kits d’éducation physique à l’école pour tenter de gérer la chaleur.

Les étudiants masculins du Barlow RC High School de Manchester affirment que des règles uniformes ont été injustement appliquées Crédit : MEN Media

Finley Kelly, 15 ans, a déclaré que lui et ses copains étaient obligés de porter des pantalons par temps chaud, tandis que les filles pouvaient porter leurs jupes sans collants Crédit : MEN Media

Cependant, les jeunes, qui vont au lycée Barlow RC de Manchester, ont été renvoyés chez eux pour avoir porté les options plus fraîches.

Finley Kelly, 15 ans, a déclaré que lui et un groupe de ses copains avaient décidé de mettre leurs vêtements plus frais la semaine dernière.

Il a expliqué que les filles avaient déjà été autorisées à porter leurs jupes sans collants par temps chaud.

Mais leur décision s’est heurtée à une opposition – les enseignants leur disant de se changer en uniforme scolaire de rechange ou de rentrer chez eux et de se changer.

La directrice, Claire Wallace, a déclaré que la politique de l’école signifie que seul un avertissement météorologique rouge pour la chaleur les inciterait à autoriser les élèves à porter des kits d’EP.

Cependant, a-t-elle ajouté, ils sont ouverts à une conversation avec les parents, les élèves et les gouverneurs sur les règles.

Finley a déclaré à MEN: « L’uniforme pour les garçons est strictement un pantalon, une cravate, une chemise qu’il est strictement interdit de retirer, sinon cela entraînera une retenue. Le bouton du haut doit être fait à tout moment.

« Mes amis et moi en avions assez et avons décidé d’aller à l’école avec nos kits d’éducation physique en raison de la chaleur intense culminant à 31 degrés alors qu’il arrivait au point où vous ne pouviez pas reprendre votre souffle en portant l’uniforme complet.

« Avant cela, on avait dit aux filles qu’elles pouvaient venir avec des jupes sans collants ni chaussettes, alors nous avons pensé qu’elles seraient d’accord avec des kits d’EP. »

L’adolescent a déclaré qu’ils avaient été arrêtés à la seconde où ils avaient franchi les portes de l’école, ajoutant: « On nous a renvoyés chez nous et on nous a dit de nous changer en uniforme scolaire normal.

« Ils se fichaient de ce que nous avions à dire à ce sujet. Certains élèves se demandaient ‘Où est l’égalité pour les garçons ?' »

Le jeune supplie maintenant l’école de changer sa politique uniforme.

Wallace, le directeur de l’école, a déclaré: « Une poignée d’élèves sont entrés à l’école la semaine dernière avec leurs kits d’éducation physique, ce que nous avons autorisé pendant une courte période au cours de la période d’avertissements météorologiques extrêmes de l’année dernière.

« Nous leur avons donné la possibilité de mettre un uniforme scolaire de rechange ou de rentrer chez eux et de se changer, ce qu’ils ont tous respecté.

« L’absence d’avertissements météorologiques rouges jusqu’à présent cette année signifie que nous n’avons pas encore dû mettre en place la même politique, mais à cause de la chaleur de la semaine dernière, aucun élève n’a dû porter de blazers ou de pulls et nous nous sommes assurés que tout le monde savait cela.

« Les filles ont déjà la possibilité de porter des chaussettes courtes au lieu de collants au semestre six et nous avons maintenant reçu une demande de quelques élèves pour que les garçons soient autorisés à porter des shorts par temps chaud.

« Ce n’est pas quelque chose qui a été soulevé auparavant, mais nous sommes heureux d’aller de l’avant après avoir consulté les parents, les autres élèves et les directeurs d’école. »

Pendant ce temps, une famille est restée furieuse après que leur fils ait été interdit de porter des shorts à l’école par une chaleur de 30 ° C, l’a mis dans une JUPE à la place.

Bodhi, 13 ans, de Stockport près de Manchester, aurait été renvoyé chez lui après avoir enlevé son blazer et porté un short au lieu d’un pantalon d’uniforme.

Cela survient quelques jours seulement après l’explosion d’une école de Coventry après avoir dit aux élèves se plaignant des frais de voyage « Ne vous attendez pas à ce que tout vous soit donné ».

Les parents ont qualifié le comportement de l’école d ‘ »inacceptable », tout en disant qu’il « fait honte » aux familles en difficulté.