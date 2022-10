On a dit à Naomi Watts que sa carrière d’actrice se terminerait une fois qu’elle “deviendrait inf — capable” à 40 ans: “Cela m’a rendu tellement md

Naomi Watts parle des premières conversations qu’elle a eues lors de sa première apparition sur la scène hollywoodienne il y a deux décennies, ce qui l’a bouleversée en tant que jeune actrice.

L’actrice – qui a décroché son rôle décisif dans le film “Mulholland Drive” en 2001 à l’âge de 33 ans – a révélé qu’à cette époque, elle avait révélé que son âge était considéré comme “vieux” à Hollywood.

“On m’a dit : ‘Tu ferais mieux d’en faire beaucoup parce que c’est fini à 40 ans quand tu deviens infaisable'”, a-t-elle déclaré à Entertainment Weekly. “Et je me dis : ‘Quoi ? Qu’est-ce que ça veut dire exactement ?’ Ensuite, vous y réfléchissez et vous vous dites : “Oh, c’est vrai. Quand vous n’êtes plus reproductrice, quand ces organes ne fonctionnent plus, vous n’êtes plus sexy, donc, par conséquent, vous n’êtes pas embauchable.” Cela m’a juste rendu tellement fou.”

Plus de deux décennies plus tard, et avec deux nominations aux Oscars et de nombreux autres prix à son actif, Watts devrait jouer dans le prochain thriller de harceleur de Netflix “The Watcher”.

LE POST DE LA FÊTE DES MÈRES DE NAOMI WATTS AVEC DU RUBAN GAGS SUR LES ENFANTS DIVISE LES MÉDIAS SOCIAUX

L’actrice a également été franche sur ce qu’elle pense que l’industrie du divertissement peut faire pour aider les femmes à vieillir naturellement.

“C’est une conversation tellement gênante parce que, dès le premier jour, nous commençons notre processus de vieillissement”, a expliqué Watts. “C’est quelque chose avec lequel nous devons tous nous sentir à l’aise et on demande aux femmes de le faire plus qu’aux hommes. On ne parle pas d’un homme qui ne vieillit presque jamais. On ne parle pas de ses cheveux gris. En fait, si on le fait , c’est comme, “Oh, il devient plus beau, plus désirable, plus puissant.” Et pourquoi est-il puissant ? Parce qu’il a accumulé des expériences. Eh bien, ça devrait être la même chose pour les femmes. Nous avons aussi des expériences importantes et puissantes à cet âge dont nous devrions être fiers.”

“The Watcher” commencera à être diffusé sur Netflix le 13 octobre.