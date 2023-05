On a dit à ma famille que je ne survivrais peut-être pas à une lésion cérébrale. La guitare m’a aidé à récupérer

Émissions spéciales de Radio-Canada51:19Contre vents et marées

Avant le premier hôpital, le Toyota Land Cruiser a roulé et mon corps a été jeté dans le fossé avec un bruit sourd. J’ai subi un traumatisme crânien. J’avais 24 ans. Les médecins ont dit à ma famille que je pouvais mourir. Si je récupérais, disaient-ils, ce serait probablement au niveau de développement d’un enfant de six ans.

Dans les deux premiers hôpitaux – un à Enderby, en Colombie-Britannique, où l’accident s’est produit et ensuite un meilleur établissement à environ 100 kilomètres à Kamloops – j’ai passé environ sept jours dans le coma. J’étais un morceau de chair maintenu en vie par des machines, entouré de tubes et de lumières bourdonnantes, vrombissantes et clignotantes.

Il y avait aussi l’absence austère du temps. Je ne me souviens de rien.

Après Kamloops est venu le vol d’ambulance aérienne vers Edmonton, près de chez mes parents. Je ne me souviens pas du voyage et je ne me souviens que de fragments du mois suivant passé dans le troisième hôpital. Un flacon de pilules par-ci, un drap d’hôpital bleu par-là. Un visage, même si je ne sais pas lequel. Je ne me souviens pas des visiteurs.

Ces flashs sont comme des rideaux sur une fenêtre s’ouvrant pendant une seconde ou deux et révélant quelque chose : un paysage aquarelle sépia sur un mur blanc, un poste d’infirmière faiblement éclairé et abandonné, une baignoire en acier inoxydable dans une pièce carrelée, et le goutte à goutte, goutte à goutte, goutte de gouttelettes brillantes suintant du robinet dans l’eau chaude du bain.

Au bout d’un mois, j’ai été transféré dans un hôpital de réadaptation. Numéro quatre. J’y ai passé quelques semaines en tant que patient hospitalisé pour apprendre à mieux marcher et essayer de réduire une boiterie importante. Prendre conscience de l’espace et redécouvrir le fonctionnement des objets dans l’espace, attraper une balle par exemple. Parler, écrire et redévelopper la motricité fine. Une de ses activités favorites était de coudre un pingouin pelucheux et pelucheux. Le reste de ces jours a été rempli de tests et de séances de thérapie.

Personne ne m’a jamais dit quand je suis sorti du coma, parce que ce n’est pas une sorte d’interrupteur. Le coma est secret, ambigu, un état qui défie toute mesure stricte. C’est une longue inconscience, puis des moments dedans et des moments hors de lui. Au fil du temps, les moments de coma sont devenus plus courts. Cet état de changement de conscience ou de prise de conscience est connu sous le nom d’amnésie post-traumatique. J’ai eu ça pendant environ quatre ans.

Les souvenirs sont devenus plus longs à l’hôpital de réadaptation, mais ils sont encore clairsemés et quelque peu douteux. Par exemple, je me souviens avoir dîné dans une pièce baignée de lumière avec les autres patients blessés à la tête, aucun de nous ne parlant mais quelqu’un fredonnant sans mélodie. Je me souviens de mon lit au milieu d’un dortoir rempli d’autres lits.

L’espace était silencieux et vide, même si cela n’aurait pas pu l’être – il y avait trop d’autres patients – alors peut-être est-ce la façon dont j’ai construit la mémoire ? Peut-être n’étais-je pas aussi conscient que je le pense ?

Je ne m’en souviens pas vraiment non plus, mais j’ai construit une séquence d’événements dans ma tête : voir l’étui de guitare noir sur le sol ; le soulever ; le placer sur le lit; déboucler les loquets; ouverture du couvercle.

J’ai commencé à jouer de la guitare à l’âge de 10 ans. J’ai pris quelques cours, apprenant à positionner mes mains et à jouer des accords majeurs et mineurs et quelques chansons. Mais mon professeur a démissionné. Les cours se sont terminés. Pourtant, j’ai apprécié mon acoustique dreadnought à cordes d’acier, assez pour jouer la plupart des jours.

Adolescent, j’ai appris des chansons de Black Sabbath comme Homme de fer et Paranoïaque, en les jouant avec des accords de puissance simples et bruts. J’adorais Iron Maiden, mais les doubles riffs de guitare, le speed picking et les lignes de basse de chansons comme Rime de l’ancien marin me donnait l’impression que mes doigts étaient aussi immobiles que des poteaux de clôture.

Avant la lésion cérébrale, je jouais régulièrement et connaissais une douzaine de chansons folkloriques ou plus – Dylan, Lightfoot, Indigo Girls – que je préférais au heavy metal en vieillissant. Quand j’ai sorti la guitare à l’hôpital, je m’attendais à ce qu’ils viennent facilement. J’ai placé l’instrument sur mes genoux et les doigts de ma main gauche sur les cordes en forme d’accord de ré majeur.

Ensuite, j’ai essayé de pincer quelques notes avec ma main droite, mais je n’ai pas pu. Mes doigts ne répondaient pas. Je ne pouvais même pas gratter parce que mon côté droit était paralysé, un état connu sous le nom d’hémiparésie.

Cela m’a fait me sentir comme un tout-petit, incapable de faire quelque chose qui était facile avant ma lésion cérébrale. C’était comme si j’avais besoin de tout réapprendre.

Quelque temps plus tard, mon médecin m’a demandé : « Avez-vous des problèmes ?

« Je ne sais pas jouer de la guitare, » dis-je.

« Eh bien, » répondit-elle, « basez votre rétablissement sur votre guitare. »

Je suis retourné au dortoir, j’ai sorti l’instrument et j’ai joué. Les notes étaient imprécises, confuses, dissonantes. Mais quand même, j’ai joué et joué et joué, heure après heure, jour après jour. C’est une autre raison pour laquelle j’ai récupéré aussi bien que moi : la résilience et le courage. Je ne voulais pas ou ne pouvais pas m’arrêter. Je devais vaincre cette blessure.

Avance rapide d’environ 30 ans et sachez que j’ai récupéré au-delà des attentes. Je suis sûr que la musique et la guitare ont joué un rôle important dans la guérison de mon cerveau. Comme je l’ai appris, la musique améliore la neuroplasticité – la capacité du cerveau à s’adapter et à changer en raison de l’entraînement et de l’expérience.

Dr Daniel Levitin, auteur de C’est votre cerveau sur la musique a écrit: « Grâce à des études sur des personnes atteintes de lésions cérébrales, nous avons vu des patients qui ont perdu la capacité de lire un journal mais qui peuvent toujours lire de la musique, ou des personnes qui peuvent jouer du piano mais qui manquent de coordination motrice pour boutonner leur propre chandail . »

Jouer d’un instrument utilise chaque région et sous-système du cerveau, dit-il, et peut aider à la récupération après une lésion cérébrale.

En mai, j’ai animé un micro ouvert dans notre théâtre local. J’ai joué Leonard Cohen Oiseau sur un fil, plus quelques chansons que j’ai écrites. Je ne suis pas un pro, mais je suis un bon amateur et la guitare me donne encore envie d’en vivre. Je joue presque tous les jours et je crois que la six cordes fait partie de qui je suis.

Quand je repense à ce moment à l’hôpital où je ne pouvais pas jouer, cela semble irréel, difficile à imaginer. Cela me rappelle à quel point la musique a joué un rôle important dans ma vie et mon rétablissement – ​​et comment cela a fait toute la différence.

