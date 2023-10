Il a été demandé aux acteurs marquants de ne pas se déguiser en personnages populaires de films ou de séries télévisées cet Halloween.

SAG-AFTRA, le syndicat représentant les acteurs, a publié des lignes directrices pour s’assurer qu’ils n’enfreignent pas par inadvertance les règles de grève.

Cela signifie que ceux qui envisagent de se déguiser en Wednesday Addams ou en Spider-Man devront y réfléchir à nouveau.

« Choisissez des costumes inspirés de personnages et de figures généralisés (fantôme, zombie, araignée, etc.) », indique le guide syndical.

« Utilisons notre pouvoir collectif pour envoyer un message fort et clair à nos employeurs en grève : nous ne ferons pas la promotion de leur contenu sans un contrat équitable. »

« Ne publiez pas de photos de costumes inspirés de contenus frappés sur les réseaux sociaux », ajoute-t-il.

En réponse, l’acteur de Deadpool Ryan Reynolds a écrit sur X (anciennement Twitter) : « J’ai hâte de crier ‘gale’ à ma fille de 8 ans toute la nuit. Elle n’est pas syndiquée mais elle a besoin d’apprendre. »

La gale est un terme péjoratif désignant quelqu’un qui franchit une ligne de piquetage pendant une grève.

L’acteur oscarisé George Clooney et d’autres grandes stars d’Hollywood ont offert 150 millions de dollars (123,5 millions de livres sterling) au syndicat des acteurs SAG-AFTRA dans le cadre d’une proposition visant à mettre fin à la grève des acteurs.

Leur offre, confirmée jeudi par le porte-parole de Clooney, fournirait au syndicat 150 millions de dollars supplémentaires sur trois ans et pourrait aider à financer de meilleures prestations de santé.

« Beaucoup de hauts salariés veulent faire partie de la solution », a déclaré Clooney à Deadline, qui a été le premier à annoncer la nouvelle.

« Nous pensons qu’il est juste pour nous de contribuer davantage au syndicat. »

Les pourparlers visant à mettre fin à la grève de trois mois ont échoué la semaine dernière après avoir repris au début du mois pour la première fois depuis le début de la grève à la mi-juillet.

Les studios, les services de streaming et les sociétés de production, au sein de l’Alliance des producteurs de films et de télévision (AMPTP), ont annoncé avoir suspendu les négociations.

Les sociétés membres de l’AMPTP comprennent les principaux studios de cinéma (dont Paramount Pictures, Sony Pictures, Universal Pictures, Walt Disney Studios et Warner Bros) ainsi que des services de streaming comme Netflix et Apple TV+.

« Il est clair que l’écart entre l’AMPTP et le SAG-AFTRA est trop grand et que les conversations ne nous mènent plus dans une direction productive », a déclaré l’AMPTP dans un communiqué.

Le syndicat a déclaré que ses négociateurs étaient « profondément déçus » que les studios aient rompu les négociations.

« Nous avons négocié avec eux de bonne foi, même si, la semaine dernière, ils ont présenté une offre qui, de manière choquante, valait moins que celle qu’ils proposaient avant le début de la grève », ajoute le communiqué.

La grève, qui marquera samedi son 100e jour, a perturbé la production cinématographique et télévisuelle, laissant sans travail des milliers de membres de l’équipe ainsi que les acteurs.