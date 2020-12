L’acteur de Bollywood Ranbir Kapoor a récemment fait les manchettes après avoir ouvert sa relation avec l’actrice Alia Bhatt et leurs projets de mariage imminents. L’acteur, qui a parlé à Actualités18Rajeev Masand, a expliqué comment il se serait marié si la pandémie ne s’était pas produite.

L’acteur, tout en parlant de ses projets à venir et de ses expériences en général sur la situation pandémique, a été interrogé par Masand sur ce qu’il avait exactement manqué en restant sous clé.

La réponse de l’acteur à la question a maintenant mérité les éloges de ses fans sur Internet.

Tout en reconnaissant son privilège de ne pas avoir besoin de chercher du travail pendant la période de verrouillage ou de faire face à des problèmes, Kapoor a également ajouté qu’il aurait tort pour lui de répondre à une telle question car il y avait beaucoup de plus gros problèmes qui sévissaient dans le reste du monde. monde.

La réponse subtile et réfléchie de l’acteur est de gagner des éloges sur Internet.

L’interview de Rajeev Masand m’a fait comprendre pourquoi #RanbirKapoor est le meilleur artiste et la meilleure personne que nous ayons dans l’industrie❤️ Il est si bon à articuler et a une telle clarté de pensées sur tout !! J’ai adoré l’interview! Et j’ai hâte d’assister à son cinéma cette prochaine décennie! – Toheed🎄 (@dvn_toheed) 24 décembre 2020

C’était si bon d’écouter Ranbir Kapoor après si longtemps, dans sa récente interview avec Rajeev Masand. Ranbir a cette nature respectueuse et ce ton humble quand il parle, cela active instantanément mon mode heureux. Et quatre de ses nouveaux films sont en route, mec! Nous sommes prêts pour des friandises. – Aadarsha (@_Aadarsha) 24 décembre 2020

Rajeev Masand: qu’avez-vous réalisé que vous aviez le plus manqué cette année car il y avait des restrictions? #RanbirKapoor : Je suis plutôt dans la catégorie privilégiée, donc je pourrais m’asseoir à la maison et être juste, alors je pense que c’est vraiment injuste pour moi de répondre car ça a été une période terrible pour les gens – Abhi! (@ abhiraj1717) 24 décembre 2020

C’est un très bon homme. Son père et sa mère ont fait un excellent travail 🙏 – Carolina Muñoz 🇻🇪 (@lcaromunoz) 24 décembre 2020

À un moment où la pandémie a coûté tant de vies, d’emplois et causé tant de détresse, il est réconfortant de voir la réaction de Kapoor où l’acteur admet les avantages que sa position dans la société lui procure.

L’acteur, qui est prêt à jouer un personnage de super-héros dans Ayan Mukerji Brahamastra, a également déclaré que s’il faisait le super-héros emblématique de Marvel, Iron Man, il le ferait différemment. La star hollywoodienne Robert Downey Jr essaie le rôle de Tron Man dans les films Marvel.

«Même si on me proposait de jouer à Iron Man, je ferais de lui un outsider, je pense», a-t-il déclaré, ajoutant: «C’est juste quelque chose qui me vient naturellement. Je suis un grand fan du ‘triomphe inattendu’, j’aime le public doit se rapporter à mes personnages et non … Je veux que mes personnages aient une qualité comparable et non une qualité ambitieuse.

Kapoor a finalement confirmé qu’il espérait se marier bientôt avec sa petite amie Alia Bhatt. L’acteur a révélé que s’il n’y avait pas eu de situation de pandémie, les deux se seraient déjà mariés.