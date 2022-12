On a demandé à l’ancien fils de Google MD s’il était indien du nord ou du sud et Desis peut se rapporter à sa réponse

Le tweet de l’ancien Google MD Parminder Singh à propos de son fils est devenu viral sur Internet. Il a déclaré que son fils était né dans une famille punjabi à Bengaluru et qu’à l’âge de neuf ans, son professeur lui avait demandé s’il était un Indien du nord ou un Indien du sud. La réponse pleine d’esprit de l’enfant est quelque chose qui a choqué les internautes. « Mon fils, né dans une famille punjabi à Bangalore, avait 9 ans lorsqu’on lui a demandé : « Êtes-vous un Indien du Nord ou du Sud ? Il a répondu: “Je pense que je suis un Indien du NOUTH!” Les enfants défient les étiquettes que nous essayons de leur donner. Il a 20 ans aujourd’hui. J’espère qu’il continuera à défier les étiquettes”, a lu son tweet. Jetez un œil :

Mon fils, né dans une famille punjabi à Bangalore, avait 9 ans lorsqu’on lui a demandé : « Êtes-vous un Indien du Nord ou du Sud ? Il a répondu: “Je pense que je suis un Indien du NOUTH!” Les enfants défient les étiquettes que nous essayons de leur donner. Il a 20 ans aujourd’hui. J’espère qu’il continuera à défier les étiquettes.— Parminder Singh (@parrysingh) 14 décembre 2022

Alors que son tweet est devenu viral, il a également partagé à quel point cela le rend heureux que tant de personnes puissent s’identifier à cela. Parallèlement à cela, il a partagé les paroles de Khalil Gibran. Voici le tweet :

Je suis heureux que vous soyez si nombreux à vous identifier à ce message. Le meilleur cadeau que nous donnons à nos enfants est la liberté des préjugés existants et la capacité de penser de manière indépendante. Khalil Gibran le dit magnifiquement : pic.twitter.com/SG5duAqDX2– Parminder Singh (@parrysingh) 15 décembre 2022

Le tweet, depuis mis en ligne, a réussi à rassembler plus de 4,4 000 likes. “La famille de mon mari est Nouth Indian (Sindhi né et élevé à Bangalore et je suis Sorth Indian (Tamilian né et élevé à Mumbai). Qu’est-ce que cela fait de notre enfant? Mon fils (maintenant adulte) est vraiment bouleversé lorsqu’on lui pose des questions sur l’identité ” a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: “Comment appelleriez-vous cela alors? 1. Mes collègues de TN m’ont interrogé sur le mode de vie à Mumbai, puisque je suis” Indien du Nord “. 2. Mon chef d’équipe né à Chennai a demandé à mon Collègue assamais bengali s’il peut lui trouver un meilleur forfait lune de miel au Cachemire.”

Un utilisateur de Twitter a écrit : « Je suis né et j’ai grandi au Punjab et j’ai des amis Tam qui parlent l’hindi plus couramment que des amis punjabi. Et des amis Bihari qui peuvent mieux écrire et lire le tamoul que les amis Tam. Nouth, Sorth est une façon brillante d’exprimer cela.”

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici