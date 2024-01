Omtatah lance un ultimatum à Ruto et menace de lancer une procédure de destitution

Le sénateur de Busia, Okiya Omtatah, a révélé son intention de porter plainte contre le président William Ruto pour ses attaques constantes contre le pouvoir judiciaire.

S’adressant aux médias vendredi, le sénateur a expliqué que le Président avait outrepassé ses limites en s’immisçant dans les affaires du pouvoir judiciaire.

En plus de demander réparation devant les tribunaux, le militant s’est engagé à faire pression pour la destitution de Ruto s’il ne rétractait pas ses propos qui auraient entaché l’image du pouvoir judiciaire.

“J’essaie de faire enregistrer ma déposition par la police. L’affaire a été transférée de Nairobi à Kisii et je m’y rendrai le 31 janvier 2024 pour m’en occuper”, a-t-il détaillé.

Le sénateur de Busia, Okiya Omtatah, s’exprimant lors du lancement du parc industriel et d’agrégation du comté (CAIP) dans le comté de Busia, le 11 août 2023. Photo Okiya Omtatah

“Pour moi, c’est une allégation grave parce que l’indépendance du pouvoir judiciaire n’est pas dans son intérêt mais dans celui du peuple. C’est le peuple qui profite lorsque le juge n’est pas partial.”

“C’est donc quelque chose qui me tient à cœur et je demanderais que le président retire sa déclaration ou je constituerai un dossier pour qu’il quitte ses fonctions et s’occupe de lui”, a déclaré le sénateur. Actualités KTN.

Omtatah a félicité les juges pour les jugements rendus vendredi, notamment l’annulation du prélèvement sur le logement et l’interdiction au Service national de police (NPS) de déployer des policiers en Haïti.

Il a souligné que l’indépendance du pouvoir judiciaire fait partie intégrante du développement d’un pays.

“Le pouvoir judiciaire a donné la priorité au peuple de ce pays. Si nous laissons perdurer cette loi qui a été déclarée inconstitutionnelle, cela créera le chaos et l’intérêt public ne sera pas servi dans cette voie”, a-t-il ajouté.

Omtatah est réputé pour lutter pour les droits des Kenyans sur les questions sociales et les politiques instituées par le gouvernement.

Il faisait partie des intimés qui ont porté plainte contre le prélèvement sur le logement, arguant qu’il manquait de fondement et était inconstitutionnel.

Parallèlement, l’article 145 de la Constitution décrit la procédure de destitution d’un président qui doit être soutenue par les deux tiers de l’Assemblée nationale et ratifiée par le même nombre au Sénat. Actuellement, Ruto jouit de la majorité dans les deux chambres.

Un président en exercice peut également être destitué pour violation flagrante de la Constitution ou pour avoir commis un crime au regard du droit international.