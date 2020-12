COVAX a été fondé par l’OMS, l’alliance des vaccins GAVI et CEPI, une coalition mondiale de lutte contre les épidémies, dans le but d’assurer un accès équitable aux vaccins dans le monde.

L’agence de santé a averti que la vaccination de masse n’arrêtera pas le virus et que les gouvernements doivent adopter une réflexion et une approche à long terme lorsque de nouveaux cas sont découverts, y compris davantage de tests, de suivi des contacts et de mesures de quarantaine.

Dans le monde, le virus a infecté plus de 74 millions de personnes et tué plus de 1,6 million de personnes. Plus de 41,9 millions de personnes se sont rétablies de la maladie.