OMS : les taux de vaccination contre le COVID-19 ont chuté de 50 % en Afrique

DAKAR, Sénégal – Le nombre de doses de vaccin COVID-19 administrées en Afrique a chuté de plus de 50% au cours des trois derniers mois, a annoncé jeudi l’Organisation mondiale de la santé, même si moins d’un quart de tous les Africains ont été vaccinés.

Seuls trois pays africains – le Libéria, Maurice et les Seychelles – ont vacciné plus de 70 % de leur population. Le Rwanda devrait bientôt atteindre le seuil de référence, et quatre autres ont également atteint 50%, a annoncé jeudi l’OMS.